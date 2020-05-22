DOLGU MADDELERİ ve GÜZELLİK

DOLGU MADDELERİ İLE GELEN GÜZELLİK

Yüz dolgu maddeleri; ameliyat olmadan ince kırışıklıkları azaltmak, yumuşak dokuya hacim kazandırmak için yapılan hyaluronik asit, kolajen ve kalsiyum hidroksil apartit gibi maddelerden oluşan küçük jel enjeksiyonlarıdır. Zaman içinde cilt tabakasındaki yağ ve protein kaybından dolayı, yüzde hacim kaybı nedeniyle oluşan sarkmaları ve ciltteki kırışıklıkları dermal dolgularla önleyebilirsiniz. Yüzün yanak, göz çevresi, ağız çevresi, dudak ve çene çizgisi gibi farklı bölgelerine dolgu yaptırmanız mümkün. Oldukça popüler ve minimal invaziv tedavi yöntemi olan dermal dolgu sayesinde daha genç ve çekici görünebilirsiniz. Yüz dolgu maddeleri, cildinizdeki yağ ve protein kaybını kalıcı olarak önleyemese de cilt yapınızı taklit ederek eski görünümüne geri kavuşturur.

Yaşlanmaya bağlı olarak cildimiz kolajen ve elastin üretmeyi yavaşlatmaktadır. Yaklaşık olarak 25 yaşından sonra kolajen ve elastin üretimi gerilemeye başlayacak ve yirmili yaşların sonunda vücut bu maddelerin üretimini tamamen durduracaktır. Nispeten erken yaşlarda, vücut kendisine genç görümünü kazandıran bu doğal maddelerin üretimini kestiği için ciltte kırışma ve sarkmalar daha erken ve kolayca oluşacaktır.

Dolgu maddelerinin yüze enjekte edilmesi, uygulanacağı bölgenin büyüklüğüne göre değişmekle beraber yaklaşık olarak 10 ila 20 dakika kadar sürmektedir. Uygulandığı bölgede küçük kızarıklıklar, hassasiyet ve ödem haricinde komplikasyon riski taşımaz. Enjeksiyondan kısa bir süre sonra da bu etkiler kendiliğinden kaybolacaktır. Kısa sürede uygulanan bu tedavi neticesinde günlük işlerinize hemen dönebilir, normal aktivitelerinize rahatlıkla devam edebilirsiniz.

Dermal dolgu maddeleri yüze uygulanırken normal bir enjeksiyon kadar rahatsızlık duyabilirsiniz. Bu etkiyi azaltmak için tedavi öncesinde anestezik kremler kullanılarak sızı en aza indirgenecektir. Bazen ağrıyı azaltmak için dolgu maddesinin içine lokal anestezik de eklenebilmektedir.

Dolgu maddeleri genellikle geçici süre için yapılır ve kalıcılığı vücut yapısına göre olduğu için bu süre kişiden kişiye değişmektedir. Genellikle altı ila on sekiz ay süresince uygulanan bölgede etkisini gösterecektir. Bu süre, uygulanan dolgu maddesinin türüne bağlı olarak da değişebilmektedir. Yanaklar ve dudaklar gibi hareket halindeki yüz bölgelerinde dolgu maddesinin erimesi daha hızlı olacaktır. Fakat burun kemeri ve kulak memesi gibi hareketsiz bölgelerde dolgu maddesi daha uzun süre dayanabilir. Dolgu maddesi, cilt yüzeyinin altına bir dizi küçük enjeksiyonlarla uygulanmaktadır. Kullanılacak dolgu maddesi miktarı, kırışıklığın derinliğine ve uygulanacak bölgeye bağlı olarak değişmektedir.

Dermal yüz dolguları; özellikle ciltteki kırışıklıkları gidermek, gözaltlarındaki boşlukları doldurmak, elmacık kemiklerini belirginleştirmek, yanakları doldurmak ve dudakları büyütmek amacıyla tercih edilmektedir.

Yüzünde kırışıklıklar ve çizgiler bulunan veya hacim kaybı olan herkes için yüz dolgusu önerilebilir. Hamile, emziren anneler ya da vücudunda enfeksiyon bulunan kişilerin yüz dolgusu kararını ertelemesi önerilmektedir. Hasta beklentisini gerçekçi tutmalı ve operasyon sonucu ile ilgili bir mucize beklememelidir.

Yüz dolgunuzdan memnun kalmadınız ya da işlemi çok aşırı bulduysanız, geri dönüşün kolay olması da bu tedavi yönteminin en büyük artıları arasındadır. Operasyonun üzerinden iki hafta geçtikten sonra yüzünüzde enjeksiyona dair tüm şişlikler indikten sonra mevcut durumdan hoşnut değilseniz hiyalüronidaz adı verilen bir enzimle dolgu çözülebilmektedir.

İyi bir yüz dolgusu dışardan belli olmaz, sadece yüze yenilenmiş ve gençleşmiş bir görünüm kazandıracaktır. Aynaya bakınca kendinizi iyi hisseder ve görüntünüzden memnun kalırsınız.

Kalıcı yüz dolguları yerine geçici ve yüksek kalitede dolgular tercih edilmelidir. Çünkü yüzün kemik yapısı yaşlandığında kalıcı dolgular görünümünüzde sorunlara yol açacak, cilt ve kemik değişikliklerine kolayca uyum sağlayamayacaktır.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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