Göz Kapağı Estetiği

Göz kapakları, göz şeklini ve bakışlarınızın güzelliğini etkileyen, yüzünüzün önemli bir parçasıdır. Kırışık ve düşük göz kapakları ya da göz torbaları sizi yorgun ve yaşlı gösterebilir. Ancak küçük bir cerrahi işlemle daha genç bir göz kapağı görüntüsüne sahip olmanız mümkün.

Kimlere Uygulanabilir?

Göz kapağı estetiği, üst göz kapağına, alt göz kapağına ya da her iki kapağa da uygulanabilen ve bunların görünümü daha estetik hale getiren bir cerrahi işlemdir. Operasyon için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. Daha çok orta yaşlı ve yaşa bağlı olarak sarkma sorunu yaşayan hastaların tercih ettiği bir yöntem olmakla birlikte, özellikle düşük göz kapağına sahip olan daha genç hastalara da uygulanabilen bir ameliyattır.

Ameliyat Öncesi Süreç

Ameliyat öncesinde hastalarımızla detaylı bir ön değerlendirme yapmakta ve operasyon süreci konusunda onları bilgilendirmekteyiz. Göz kapağı estetiği için alın, kaşlar, yanaklar ve şakaklar olmak üzere yüzün geri kalanının da incelenmesi hastaya en uygun olan yöntemin çizilmesi için çok önemlidir. Hastaların gereksiz korkuları varsa bunlar giderilmekte, bu işlemin gerekli olup olmadığı, sonuçları, dikkat edilmesi gerekenler ve herhangi riskli bir durum varsa bunlar açıklanmaktadır.

Ameliyat Sonrası İz Kalır mı?

Bu ameliyatı olmak isteyen hastaların akıllarına ilk gelen sorulardan biri de operasyon sonrası bir iz kalıp kalmayacağıdır. Özellikle yüz bölgesinde gerçekleştirilen operasyonların ardından belirgin iz veya yaralar kalması hastalar için endişelendirici bir durum olabilir. Ancak bu korku yersizdir. Göz kapağı estetiğinden sonra kısa bir süre, diğer tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi iz kalmaktadır. Fakat bu ameliyatta uygulama alanı çok küçük ve hassas olduğu için bahsedilen iz son derece küçük, hatta çok yakından bakılmadığı sürece gözle görülemeyecek boyuttadır. Göz kapağı vücudumuzun en ince derisine sahip olan bölgesidir ve kan dolaşımı çok hızlıdır, bu sayede iyileşme kısa sürede gerçekleşir. İlk altı aydan sonra ise çoğu hastada ameliyat izleri tamamen kaybolmaktadır. Çok nadir rastlanan durumlarda hastalarda iyileşme süreci düzgün ilerlemeyebilir. Ancak bu da önceden yapılan tetkiklerle saptanabilmekte ve varsa alternatif bir yöntem bulunmakta, yoksa ameliyattan vazgeçilmektedir.

Ameliyat Süreci ve Sonrası

Üst göz kapağına uygulanan işlem, ameliyat öncesi belirlenen fazla yağ, kas ve derilerin çıkarılması şeklindedir. Ben hastalarımın rahatı açısından genel anestezi yöntemini kullanmayı tercih ediyorum. Ameliyat sonrası hastalar bir gün sonra taburcu edilmekte ve yaklaşık bir haftalık istirahattan sonra günlük hayatlarına tamamen dönmektedirler. Hastalar ilk birkaç gün bulanık görme, göz yaşarması, ya da gözlerini kapatırken zorluk çekme gibi geçici sorunlar yaşayabilirler. Şişliklerin inmesiyle birlikte bunlar da geçecektir. Uygulama sonrası ilk birkaç ay, gözün katlanma bölgesinde çok ince bir iz meydana gelecektir. Ancak bu izin, gözünüz açıkken neredeyse hiç göze çarpmayacağı söylenebilir. Alt göz kapağında ise, kirpik dibinin yakınında gözün kendi çizgisi gibi duran ince bir iz kalabilir.

Göz kapağı estetiği hakkında başka sorularınız varsa hiç vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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