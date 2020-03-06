Göz Kapağı Estetiği Nedir?

Göz kapağı estetiği (Blefaroplasti) , sarkık göz kapaklarını onaran; fazla cilt, kas ve yağın çıkarılmasını içeren bir ameliyat türüdür. Cilt yaşlandıkça elastikiyetini kaybeder, göz kapaklarınız gerilir ve destekleyen kaslar zayıflar. Aşırı yağ göz kapaklarınızın üstünde ve altında toplanabilir, sarkan kaşlara, yer çekiminin de etkisiyle üst kapakların ve gözlerinizin altındaki torbaların sarkmasına neden olabilir. Bu durum kalıtsal nedenlerle de oluşabilir. Bu operasyonla, alt göz kapaklarından oluşan torbalanmalar azaltılır ve üst göz kapaklarındaki fazla cilt çıkarır.

Göz kapağı kaldırma cerrahisi, yorgun görünümlü, yaşlanan gözlere doğal olarak genç ve yenilenmiş bir görünüm kazandırmaya yardımcı olabilir. Göz kapağı kaldırma, sarkan cildi gideren, kırışıklıkları yumuşatan, şişliği azaltan, üst ve alt göz kapaklarının etrafındaki diğer yaşlanma belirtilerini düzeltebilecek son derece kişiselleştirilmiş bir prosedürdür.

Bu ameliyat genellikle kozmetik nedenlerle yapılır. Sarkan üst göz kapakları yaşlı insanlarda görüş alanını daralttığı için bakış açısını da iyileştirmenin etkili bir yoludur. Üst ve bazen alt göz kapaklarınız yaşlanma sürecinin bir parçası olarak sarkık hale gelebilir. Kaşlarınız da aynı sürecin bir parçasıdır. Kozmetik olarak, bu tür koşullar gözlerinizin ve yüzünüzün genel çekiciliğini azaltabilir, yorgun veya yaşlı bir görünüme neden olabilir.

Genellikle normal yaşlanmaya bağlı olarak göz çevresindeki aşırı sarkmada, göz kapağı estetiğini düşünebilirsiniz. Göz alerjileri veya ödem nedeniyle kabarık gözler gibi başka durumlarınız olduğunda ciltte sarkma artabilir. Göz kapağı estetiği ile kozmetik nedenlerle ilgileniyorsanız, beklentilerinizi gerçekçi tutmanız tavsiye edilmektedir.

Üst göz kapaklarınızdan fazla dokuyu çıkarmak görüşünüzü iyileştirebilir. Üst ve alt göz kapağı estetiği ile gözlerinizin daha genç ve daha uyanık görünmesi sağlanabilir.

Göz kapağı estetiği şu nedenlerle tercih edilmektedir: Düşük ve sarkık üst göz kapakları, görmeyi engelleyecek kadar göz kapağının üzerine düşen sarkık cilt, alt göz kapağında sarkık cilt, göz torbaları… gibi sayılabilir.

Göz kapağı estetiği; kaş kaldırma, yüz germe veya cilt yenileme gibi başka bir prosedürle aynı anda yaptırılabilir.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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