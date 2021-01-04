Hangi durumlarda Revizyon Rinoplasti Estetiğine İhtiyaç Duyulur?

Daha önce gerçekleştirilmiş olan burun ameliyatının olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması adına gerçekleştirilen rinoplasti ameliyatına Revizyon Rinoplasti Estetiği ya da Sekonder Rinoplasti denilmektedir. Düzeltme Burun Estetiği olarak da adlandırılan bu operasyonda hastanın genel görünümünü ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen rinoplasti sonuçları gerek küçük dokunuşlarla gerek ise daha ciddi teknikleri düzeltilir.

Genel literatüre göre, yapılmış olan rinoplasti ameliyatlarının sonrasına %5 ile %10 oranları arasında tekrar bir Burun Düzeltme Ameliyatı ihtiyacı duyulmaktadır. Her bir burun estetiği kişinin sahip olduğu nefes problemleri gibi rahatsızlıkların yanında kişinin yüz şekline vücut tipine ve burun kondisyonuna göre planlanır. Bazı hastalar için kemik törpüleme ihtiyaç duyulurken bazı hastalara kıkırdak nakli gerekebilir bu nedenle her bir rinoplasti kişiye özeldir. Ve sonuç olarak burun içinde bulunan kemik ve kıkırdak dokusunda kalıcı değişiklikler yapılarak, burun şekli ve fonksiyonlarında iyileştirmeler gerçekleştirilir. Ancak operasyon sonrasında hastaların dörtte biri, rahatsızlıklarının devam ettiğinden veya istedikleri estetik görüme sahip olamadıklarından ötürü şikayetçi olabilmektedir. Bu durumda Revizyon Rinoplasti ile hastanın şikayetçi olduğu problemlerin düzeltilmesi yoluna başvurulur.

Tipik bir rinoplasti ameliyatının nihai sonuçlarına ulaşması için operasyondan sonra yaklaşık bir yıl geçmesi gereklidir. Bu nedenle rinoplasti sonuçlarından memnun olmayan hastaların revizyon rinoplasti ameliyatına başvurmaları için en 6 ay ile 1 yıl arasında beklemeleri gerekmektedir. Cerrah tarafından yapılan muayene sonrasında kişinin revizyon rinoplasti operasyonu yaptırıp yaptıramayacağı bir uzman tarafından değerlendirilir. Eğer hasta bu süreden daha kısa zamanda sekonder rinoplati yaptırmak istiyorsa elde edeceği sonuçlar yeterince verimli olmayacaktır. Ancak bazı durumlarda ciddi anlamda şekilsel bozukluklar ve burun ucu düşmesi gibi problemler yaşanmaya başlandıysa 3. Aydan itibaren sekonder rinoplasti ameliyatının uygulanması uygun görülebilir.

Rinoplasti sonrasında burun ucu istenilenden daha dar veya daha geniş olabilir. Burun delikleri asimetrik bir görünüm alabilir veya burun ucu beklenenden daha sarkık veya daha dik olabilir. Burun ile dudak arasındaki bölgenin uzunluğu yüz şekline uygun olmadığı için yapay bir görüntü elde edilebilir. Bazen de burnun yan duvarlarında çökme oluşur ve buna bağlı olarak nefes alma güçlüğü ortaya çıkabilir. Burun sırtındaki kemerli görünüm devam ediyor olabilir ya da tam tersi burun sırtında çökme olabilir.

Tüm bunların yanında daha önce var olan septum deviasyonu probleminin devam etmesi, burun içinde veya dışında aşırı skar dokusunun gelişimi, yumuşak doku problemleri olabilir. İşte yukarıda saydığımız tüm bu nedenler ve daha fazlası için revizyon rinoplasti ameliyatına ihtiyaç duyulabilir.

Revizyon rinoplasti estetiği major ve minör olmak üzere ikiye ayrılır. Minör operasyonlar hafif bir törpüleme işlemi gibi daha ufak dokunuşları içinde barındırırken majör operasyonlarda çok daha kapsamlı işlemler gerçekleştirilir.

Revizyon burun estetiği yaptırmak isteyen bir hastaya ilk operasyonundan sonra iyileşme sürecinde büyük bir problemle karşılaşmadıysa ve dokuların iyileşmesi sorunsuz bir şekilde gerçekleştiyse, primer rinoplasti operasyonu nu yani ilk operasyonunu gerçekleştirilen doktorun başvurması tavsiye edilir. Ancak burada önemli olan hastanın, doktoruna olan güvenidir. Hasta, doktoru tarafından gerçekleştirilecek ikinci operasyonunda başarısız sonuçlar getireceğini düşünüyorsa o zaman sekonder rinoplasti alanında uzman başka bir uzmanın yardımına başvurmalıdır. Revizyon rinoplasti operasyonları ilk defa uygulanan rinoplasti operasyonlarına göre daha meşakkatlidir. Cerrahın ilk ameliyata bağlı olarak oluşmuş değişikleri tespit edip ona göre ilerlemesi gerekmektedir. Bu durum bazen operasyon sürelerinin beklenenden uzun sürmesine neden olabilir.

Her ne kadar zor bir karar olsa da önemli olan kişinin kendini mutlu ve özgüvenli hissedeceği görünüme sahip olabilmesidir. Bu uğurda gerçekleştirilen ilk operasyon, istenen sonuçları vermediyse hasta muhakkak doktoru ile görüşmeli ve zaman kaybetmeden yeni bir rota çizilmelidir.