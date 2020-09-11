Rinoplasti & Septoplasti Farkı

RİNOPLASTİ VE SEPTOPLASTİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Rinoplasti ve septoplasti, ikisi de cerrahi burun operasyonlarıdır. Bu iki operasyon arasındaki en önemli fark ikisinin de farklı amaçlarla yapılıyor olmasıdır. Septoplasti burun içinde hava kanalları ile ilgili bir operasyonken, rinoplasti burun görünümünün iyileştirilmesi için yapılan cerrahi bir operasyondur. Bu iki operasyon aynı kişi için bir arada tek seansta da yapılabilmektedir ve bu operasyonlara septorinoplasti denilmektedir. Bazen bu iki burun cerrahi operasyonları örtüşebilmektedir; örneğin rinoplasti talep eden bir hastanın aynı zamanda burnunda sapmış septum gibi yapısal bir bozukluk mevcutsa, rinoplasti gerçekleştirilirken gelecekte öngörülen bir septum sorunu için önceden düzeltme yapılabilir. Bu gibi durumlarda iki operasyon yöntemi bir arada gerçekleştirilebilir.

Rinoplasti, burnunun görünümünden memnun olmayan hastaların; burun şekil ve boyutunda iyileşme yapılması imkanını sağlayan cerrahi operasyon yöntemleridir. Bu ameliyatlarla hastanın burun görünümünü estetik nedenlerle düzeltmek veya iyileştirmek için yapılmaktadır. Burun yüz oranlarına uygun olarak yeniden şekillendirilir. Rinoplasti ile burun boyutlarındaki büyüklük, genişlik ya da aşırı küçüklük; burun kemerleri, sarkık ya da çok geniş burun ucu ve büyük, geniş burun delikleri yeniden şekillendirilerek estetik olarak iyileştirilebilir. Aynı zamanda burundaki kırıklar ve kötü yaralanmalar söz konusu olduğunda burun rinoplasti ile tekrar aynı haline getirilebilir. Operasyon sırasında genellikle burundaki kemik ve kıkırdak çıkarılır ya da törpülenerek yeniden şekillendirilmektedir. Rinoplasti ile burnun; yüzün diğer kısımları ile uyumlu, dengeli ve estetik olarak daha güzel görünmesini sağlanmaktadır.

Septoplasti, burnun içyapısındaki deformasyonları ve hava geçiş kanallarını açmak için yapılan cerrahi bir operasyondur. Bu operasyonlarda amaç; solunumu iyileştirmek ve deviasyon nedeniyle oluşmuş septomların giderilmesini sağlamaktır. Septoplasti ile genellikle, burun deliklerini ikiye ayıran kıkırdak ve kemikten oluşan septumdaki mevcut kusurlarda düzeltmek yapılmaktadır. Septumun bir ya da iki burun deliğinin önünü kapayacak kadar eğrilmesi durumunda burundan nefes almak güçleşmektedir. Bu da burunda sıklıkla görülen kanamalara, baş ağrılarına, uyku apnesine ve kronik sinüzite neden olabilmektedir. Septoplasti ile septum yeniden konumlandırılarak, burun hava yolları iyileştirilir. Her hastanın gereksinimine göre septoplasti planlanır ve operasyonda gerekliliğe göre farklı teknikler kullanılabilir. Septum burnun içerisinde yer aldığı için genellikle burnun görünümü de değişmeyecektir.

Burnunuzdaki sorunun çözümü için hangi operasyonu yaptırmanız konusunda endişeleriniz bulunuyorsa bu konuda uzman bir cerrahın görüşüne başvurabilir; bilgi ve deneyimine güvenerek ortak doğru bir karar verebilirsiniz. Burnunuzun görünümünden memnun değilseniz ve burundan nefes almakta zorluk yaşıyorsanız, bunun altında burun yapısında bir deformasyon mevcutsa rinoplasti ve septoplasti operasyonlarının unsurları birleştirilerek, ortak bir operasyon olan septorinoplasti ile burnunuz hem fonksiyonel hem de estetik olarak düzeltilebilir. Septoplasti operasyonlarında burnun dış yapısına müdahale edilmeden bırakılmaktadır. Fakat hasta zaten burnunun estetik görünümden de memnun değilse septoplasti yapıldığı sırada estetik düzeltmeler de bir arada yapılması için hastanın değerlendirmek isteyeceği uygun bir fırsat oluşur. Burun fonksiyonları düzeltilirken estetik olarak iyileşme sağlanacaktır.

Septoplasti ve rinoplasti, burun yapısını değiştiren cerrahi operasyonlardır. Hastanın rahatsızlık ve şikayetlerinin durumuna göre her iki operasyonda da burun kemikleri ve kıkırdakları yeniden konumlandırılır. Rinoplasti ile burun dış yapısında değişiklik yapıldığı için daha kapsamlı ve iyileşme süreci de daha uzun olan bir operasyondur. Her iki operasyon da genel anestezi altında yapılmaktadır. Bu iki operasyonun hedefleri farklı olduğu için burunda meydana getirdikleri değişiklikler de farklı olmaktadır. Rinoplasti’nin etkileri dışsal olduğu için gözle bariz olarak belirgin olacaktır fakat septoplasti ile burun içyapısı iyileştirildiği için değişiklikler dışardan belli olmaz.

Doktorunuzun yapacağınız konsültasyon sonucunda sizin beklentileriniz ve burun yapınız incelenerek sizin için doğru prosedüre karar verilir.