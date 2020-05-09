Rinoplasti ve Estetik

RİNOPLASTİ OPERASYONLARI SADECE ESTETİK İÇİN DEĞİL, SAĞLIĞINIZ İÇİN DE ÖNEMLİDİR

Rinoplasti , kemik ve kıkırdağın yeniden şekillendirilmesi amacıyla yapılan burun ameliyatıdır. Dünya üzerinde yapılan estetik operasyonların başında yer alır. Rinoplasti , estetik amaçlarla tercih edilse de nefes almada yaşadığınız sorunların çözümlenmesinde de yardımcı olmaktadır. Burun şekli ile işlevi doğrudan bağlantılıdır. Burundaki nefes alma sorunların çözümlenmesi burun şeklini de etkileyebilecektir.

Burun ameliyatları, en çok şu estetik nedenlerle tercih edilmektedir; burun boyutunun değiştirilmesi, burun ucunun şekillendirilmesi, burun deliklerinin boyutlarının düzeltilmesi, burundaki kemerin çıkarılması, düz ve sivri burunların şekillendirilmesi gibi sayılabilir.

Burun vücudumuza oksijenin girmesi ve karbondioksitin çıkmasını sağlamak için ağızla birlikte çalışan, solunum sisteminin en önemli bileşenlerinden biridir. Burunda doğuştan ya da çeşitli nedenlerle sonradan oluşmuş sorunlar nefes almanızı engelleyerek, yaşam kalitenizi bozacaktır. Rinoplasti , burnun işlevlerini yeniden görmesini sağlayarak, nefes almanızı kolaylaştıracak ve fiziksel aktivitelerinizi sağlıklı bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olacaktır.

Rinoplasti sadece estetik amaçlı tercih edilmemektedir, aynı zamanda burunda solunumu etkileyen tıbbi sorunların da iyileşmesini sağlayacaktır. En çok rastlanan tıbbi sorunlardan biri de; sapmış septumdur. Burnu ortadan ikiye ayıran kıkırdağın bir yöne doğru deviasyonu, yani bükülmesi; o taraftan hava geçişini engelleyerek nefes almayı zorlaştıracaktır. Baş ağrısı ve burun tıkanıklığına neden olan sinüs problemleri de rinoplasti ile çözülebilir. Sinüs problemleri oldukça yaygın olarak görülmektedir; bu sorunun giderilmesi için nazal septumda değişiklik yapılarak problemin ortadan kalkmasına yardım edilir. Horlama gibi uyku kalitenizi düşüren ve başkaları için de rahatsızlık verici bu durum bir burun ameliyatı ile kalıcı olarak çözümlenebilir. Horlama gibi sorunların yanı sıra uyku sorunlarınıza da yardımcı olacaktır. Nefes alma zorlukları, uyku sırasında solunumun kesilmesi, alerjiler ve düzleşmiş bir burun, hava yollarını tıkayıp nefes almanızı güçleştirerek uyku kalitelinizi bozacaktır. Uyku düzensizlikleri, kalp damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığa neden olabilmektedir. Burun kırıklarının onarılması ve ağrının hafifletilmesi rinoplasti ile tedavi edilirken, burun şekliniz de iyileştirilebilir. Burun konkaları, alerji ya da burun içindeki pozisyonuna bağlı olarak şişebilir ve büyüyebilirler. Bu durumda konkaların şiştiği bir ya da iki tarafta birden tıkanma oluşabilir. Bu sağlık sorunları burun ameliyatı ile çözümlenerek, rahatlama sağlanır. Burunda bulunan eğrilik, az gelişmişlik ve topak gibi doğum kusurları da rinoplasti ile tedavi edilebilir. Bazen de burnun yan duvarlarında zayıflık bulunabilir ve çökebilir; burun ameliyatı ile burun pasajları yeniden şekillendirilerek sağlıklı hale getirilebilecektir.

Rinoplasti, mental sağlığınıza iyi gelecek, kendinizi daha özgüvenli hissetmenize ve benlik saygınızı artırmanıza da yardımcı olacaktır. Kendi görünümünden ve burun şeklinden memnuniyetsiz bireylerin, kendi kendine kişisel ve mesleki yaşamlarında önlerine birçok blokaj koydukları görülmektedir.

Rinoplasti yaptırmaya estetik ya da mevcut sağlık sorunlarınız nedeniyle karar verdiğinizde öncelikli olarak sizinle konsültasyon yapılacaktır. İstekleriniz, beklentileriniz ve sağlık durumunuz hakkında bilgi alındıktan sonra burnunuz muayene edilerek değerlendirilecektir. Yüzünüzle uyumlu bir burun şekillendirmesi için öncelikle yüzünüzün şekli ve boyutu ölçülecektir. Operasyon sonucu için gerçekçi beklentiler içinde olmanız da önemlidir. Yapılacak rinoplasti de de etnik köken ve buna uyumlu bir burun şekillendirmesi de oldukça dikkat edilen konulardan biridir. Kişinin karakteristik özellikleri ve etnik kökenine uyumlu bir burun şekillendirmesi yapılmaya çalışılmaktadır. Rinoplasti ile nefes almanız iyileştirilirken, yüzünüzle daha uyumlu ve dengeli bir burun yapısına sahip olursunuz.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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