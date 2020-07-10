Rinoplastiden Beklentiler Neler Olmalıdır?



Rinoplastinin sonuçlarından memnun kalmanın en önemli kriterlerinden biri de hastanın gerçekçi beklentilere sahip olmasıdır. Burun estetiği ameliyatı ile burnunuzun ve sizin görünümüz tamamıyla değişmeyecektir. Burnunuzun görünüşünden rahatsız oluyorsanız bunun ameliyatla ne kadar değişebileceğini cerrahınızla görüşmeniz gerekmektedir. Burnunuz yeni baştan inşa edilemeyeceği gibi yeni burnunuz da yüz oranlarınıza en uyumlu ölçülerde tasarlanacaktır. Burnunuz istediğiniz kadar küçük ya da dik olmayabilir, hatta mükemmel bir görünüme ulaşacağınızı da beklememelisiniz.

Rinoplasti ile yüzünüze daha uyumlu bir buruna sahip olabilirsiniz.

Burnunuz daha çekici görünecektir.

Burnunuzdaki mevcut kırıklar ve hasarlar düzeltilir.

Burnunuzun sırtındaki kemerler törpülenir ya da çıkarılır.

Burun simetrisini bozan eğrilikler ve düzensizlikler eşitlenir.

Burnunuzdaki işlevsel sorunlar çözümlenir ve burnunuzdan daha rahat nefes almanız sağlanır.

Rinoplasti, burnunuzun estetik ve işlevsel sorunları ile ilgili size oldukça net sonuçlar sağlamaktadır. Fakat ameliyatınızın sonuçları ve elde edeceğiniz görünüm ile ilgili estetik kaygılara düşebilirsiniz. Rinoplasti ile öncelikle tıbbi ve fonksiyonel sorunlar giderilirken burundaki mevcut görüntüyü bozan sorunlar düzeltilerek görünüm iyileştirilmektedir. Burnunuzdaki milimetrik bir değişim yüzünüze oldukça olumlu yansıyacak ve burnunuzun yüzünüzdeki diğer organlarla uyumunu pekiştirecektir. Fakat burunuzun değişmesi ile yaşamınız ve siz değişmezsiniz. Ve bu operasyon sizin kişisel sorunlarınızı çözemeyeceği gibi kariyerinizde de mutlak bir etkiye sahip olmayacaktır.

Yüzünüzdeki en önemli organlardan biri olan burnun değişimi yüzünüze pozitif olarak yansıyacak ve bu da kişinin özsaygısını destekleyecektir. Fakat bu, ameliyatın hayatınızı köklü olarak değiştireceği ve yeni bir sen yaratacağı anlamına gelmemektedir. Rinoplasti yaptırmak isteyenlerin bu nedenle gerçekçi beklentiler içinde ve fiziksel - psikolojik olarak sağlıklı olması oldukça önemlidir.

Rinoplasti yapılmadan önce cerrahınızla yapacağınız konsültasyonda beklentilerinizi açıkça dile getirmelisiniz. Bu konsültasyonda ayrıca fiziki bir muayeneden de geçirilerek, burnunuzdaki işlevsel ve görsel kusurlar da tespit edilecektir. Rinoplastinin seyri bu konsültasyonda şekillense de burnunuzun ve yüz hatlarınızın oranları ölçülerek birbirleri ile uyumları da dikkate alınıp size İKİ boyutlu bir görsel hazırlanarak yeni burnunuzun nasıl görüneceğine dair bir çalışma yapılacaktır.

Her rinoplasti, kişiye özgü olacağı için sonuçlar da kişinin burun, yüz yapısına ve burnundaki işlevsel sorunlara göre değişecektir. Operasyonun nihai hedeflerinden biri de estetik operasyon geçirdiğiniz anlaşılmadan doğal görünen fakat kusursuz bir buruna sahip olmanızdır. Bu nedenle yeni burnunuzun da ölçüleri, yüzünüze uyumlu olarak tasarlanacaktır. Belki bu sonuçtan memnun kalmasanız da yüzünüz için en sağlıklı ve doğru ölçülerde alınabilecek neticenin bu olduğunu operasyondan önce kabul etmeniz önemlidir.

Birçok hasta rinoplasti sonrasında görsel ve fonksiyonel olarak istediği sonuçlara ulaşsa da kişisel beğenilere dayalı bir konu olduğu için herkesin tatmin olduğu söylenemez. Doğru beklentilere sahip olmak için öncelikle cerrahınızla diyalogunuzu sağlıklı kurmalı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmalısınız. Farklı beklentiler içinde olsanız da çeliştiğiniz durumlarda cerrahınızın rinoplasti konusunda daha deneyimli olduğunu bilerek fikirlerine ve tavsiyelerine saygı duymanız operasyon sonucunun da sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

Burun estetiği ameliyatının sonucunda yüksek oranda başarı yakalayabilmek ve sağlıklı beklentilerinizi karşılayabilmek için kendinizi güvende hissettirecek bir cerrah seçmeniz ve ona özel endişelerinizi açık kalplilikle dile getirmeniz önemlidir.

Rinoplastide en son yaklaşım, küçük dokunuşlarla büyük fark yaratacak değişimler sağlamaktır. Önemli olan doğal anatomiyi bozmadan gerekli değişiklikleri yaparak kusurları düzeltmektir. Artık doğal görünmeyen ve aşırı estetikli bir burun, hem otoriteler hem de hastalar tarafından tercih edilmemektedir. Sizin ve cerrahınızın aynı beklentiler içinde olduğunuz ve ortak bir dil yakaladığınız operasyonların daha başarılı sonuçlar vereceği kaçınılmazdır.

Prof. Dr. Selçuk İnanlı

KBB ve Yüz Cerrahisi Uzmanı

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