Tüp Bebek Tedavisi için devletten destek alabilir miyim?

Çocuk sahibi olamıyor ve bu konuda eğer belli koşulları taşıyorsanız devlet desteğinden elbette yararlanabilirsiniz. Ancak bunun için yetkili bir kurumdan “Tüp Bebek Yapılması gereklidir” şeklinde “Heyet Raporu” almalısınız.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63 üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği’nin Yardımcı Üreme Yöntemi Tedavileri adlı maddesinde de detaylar açıklanmıştır ( bkz. Kaynak ).

Buna göre;

Öncelikle en azından 3 yıldır evli bir çift olmanız gerekiyor. Daha önce evli iseniz ve bundan çocuğunuz olsa dahi devlet bu evliliğinizde çocuğunuz olmadığı için destek veriyor. Hatta bu evliliğinizde evlat edinmiş olsanız bile bu geçerli.

Bu destekle 3 kez deneme yapma hakkınız var. Elbette siz veya eşiniz en az 5 yıldır sigortalı ve 900 gün prim sayısını doldurdu iseniz.

Bu arada kadın en azından 23 yaşından büyük ve 39 yaşından küçük olmalı ve Tüp Bebek yaptıracağınız merkez de mutlaka SGK anlaşmalı bir merkez olmalı.

Eğer yapılan tetkiklerde görünen hiçbir sorun yok ise öncelikle iki kez aşılama tedavisi yapılması gerekiyor. Ciddi düzeyde sperm sorunlarında ise 3 yıllık bekleme şartı aranmadan ve aşılama yapılmadan Tüp Bebek yapılabiliyor. Aynı şekilde kadının çekilen rahim filmi veya laparoskopi ameliyatında kanallarının tıkalı olduğu anlaşılmış ise doğal olarak 3 yıllık evlilik şartı yine aranmıyor.

Devlet heyet raporu alanlara ne kadar maddi destek veriyor?

Günümüz rakamlarıyla bu destek 2678 TL. Ancak katkı payı adıyla bir kesinti de bu rakamdan yapılıyor. Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı hastadan alınıyor. İşlemin yapılacağı merkez eğer SGK anlaşmalı özel bir Hastane ise talep edilen Tüp bebek ücretinin kalan bölümünün de çiftin kendisi tarafından karşılanması gerekiyor.

Ayrıca önemli bir konu; yazılan ilaçların da raporda belirtilmesi kaydıyla % 80 ‘ i devlet tarafından karşılanıyor. Ancak reçete edilen ilaç çeşitlerine göre yine ödenmesi gereken ek bir fark çıkabilir.

Tüp Bebek ve Genetik Tarama

Bildiğiniz gibi bazı tüp bebek tedavilerinde bebeğin transfer edilmeden önce genetik olarak taranması da yapılıyor. Embriyolardan Genetik Test ile birlikte yapılan Tüp Bebek tedavilerinde Devlet Desteği sadece ortada hasta bir çocuk var ve bunun tek tedavisinin de kök hücre vericisi bir kardeş olduğu durumlarda Tüp Bebek ile bu kardeşin oluşturulması hedefleniyorsa destek veriyor. Bunun dışındaki genetik taramalarda destek verilmiyor.

Aileler, söz konusu sağlık kurulu raporunu aldıktan sonra SGK sözleşmeli üremeye yardımcı tedavi merkezlerinden (Tüp Bebek Merkezi) diledikleri birine başvurabiliyorlar. Çiftler Tüp bebek raporunu, Üniversite veya Devlet Eğitim Araştırma Hastanelerinden alabiliyorlar. Bu arada her deneme için ayrı bir heyet raporu düzenlenmesi gerekiyor.

Prof. Dr. Selman Laçin