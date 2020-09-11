İyilik inovasyonu ve sürdürülebilir tüketim

“Dünyanın daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için iyi insanların yönettiği adil bir dünya düzeni inşa etmek zorundayız” .

Serhan Süzer

İnovasyon ve sürdürülebilirlik kavramları son yıllarda en fazla kullanılan kavramları oluşturturmaya başladı. Teknolojik gelişmelere paralel olarak ürünlerin eskime hızı artarken bir taraftan da özellikle doğal kaynakların tüketiminin artışı hepimizde bir kaygı yarattı ve sürdürülebilir üretim ve tüketimin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bugünkü ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da düşünerek karşılayacağız. Hepimiz bu duyarlılıkla hareket edersek başaramayacağımız bir şey yoktur. Bu yazımda hem inovasyon hem de sürdürülebilir tüketim konusunda oldukça duyarlı bir iş insanından yukarıda kendisinin bir cümlesiyle başladığım Serhan Süzer’den bahsetmek istiyorum.

Serhan Süzer, Türk İş Dünyası'nda mütevazi kimliğiyle beğeni toplamasının yanısıra enerji sektörüne yönelik öncü yatırımlarıyla kendini kanıtlamış dinamik iş insanlarımızdan. Pandemi sürecinde ayrıca kurucusu olduğu TİDER adlı sivil toplum örgütünün belediyelerle ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarını iyilik inovasyonu olarak adlandırmamız abartı olmayacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin pandemi sürecinden lider bir şekilde çıkması için Serhan Süzer’in iyilik inovasyonunun okuyucularım için özendirici olmasını ve bu bağlamda katlanarak artmasını yürekten diliyorum.

Statüler ya devralınır ya da kazanılır. Eğer aileden geliyorsa bu devir alınan statüyü oluştururken, kişinin kendi çabalarıyla oluşturduğu statü kazanılmış statüdür. Bu noktada Serhan Süzer devir aldığı statü yerine kazanılmış statüye önem veren ve bu konuda kendi ayakları üzerinde durarak ülkesine olduğu kadar tüm insanlığa fayda sağlamaya çalışan bunu da gayet mütevazi bir şekilde genç kuşaklara aktararak onların yoluna ışık tutan bir iş insanı olarak fayda ve katkı sağlamaya çalışmaktadırlar.

Tecrübelerini paylaşması için Ankara’ya her davet ettiğimde programını zamanlamamıza uydurarak yanımızda oldu.Tecrübelerini öğrencilerimizle alçakgönüllülükle paylaştı. Hayatındaki çelişki yaratan yönleri bile şeffaflıkla ortaya koyarak yol gösterici oldu. Sürdürülebilir bir dünya için yapmış olduğu çalışmalar tüm gençlerimize örnek teşkil etmektedir. Kendisinin ekonomik koşullarına sahip olanların yaşam tarzları ile kendi yaşam tarzı karşılaştırıldığında, benimsemiş olduğu değerlerle hareket ederek, gösterişten uzak şekilde yaşamayı benimseyerek iş dünyasına ve ülkesine yapmış olduğu katkılarla diğer işletmelere örnek olmaktadır.

Doğal kaynakların bir gün biteceğinin ve gelecek nesillerin yaşantılarında birtakım kıtlıklarla karşılaşacağının farkındalığıyla bu bağlamda şu noktaları vurgulamaktadır:

İhtiyaçlar sonsuzdur ama kaynaklar sonsuz değildir

Sürdürülebilir tüketim kadar sürdürülebilir üretim de önemlidir.

Şu anda sahip olduğumuz kaynakları etkin bir şekilde kullanmalıyız ki gelecek nesillerin ihtiyaçları da karşılansın.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim bütün işletmelerin ve insanların odağında olmalıdır.

Serhan Süzer’in yoğun bir kişisel çaba sarfederek sürdürülebilir üretim ve tüketim konusunda yapmış olduğu bu çalışmalar diğer işletmeler için de örnek olmalıdır.

Kurucu Başkanı olduğu Temel İhtiyaç Derneği'nin Kadıköy Belediyesi ve Oxivo ile ortaklaşa hayata geçirdiği Gıda Otomatı projesi pandemi sürecinde iyiliğin özendirilmesi açısından son derece ilham verici. Veren elin alan eli görmeyeceği bir sistemle ilk etapta 100 hanenin ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor. Serhan Bey bu sistemi Türkiye'nin her yanına yerleştirmeyi amaçladıklarının müjdesini ayrıca verdi.

Gıda Otomatı Nasıl İşliyor?

Sistem şu şekilde işliyor. Kadıköy Belediyesi tarafından gizlilikle belirlenen ihtiyaç sahiplerinin telefonlarına gıda otomatını açacakları şifre gönderiliyor. Otomatın üzerindeki panele şifreyi girerek ihtiyaçları olan gıda ve hijyen malzemelerine kolaylıkla ulaşabiliyorlar.Özlediğimiz değerlerden birisi Serhan Bey'in liderliğiyle bu defa makineleşerek de olsa tekrar hayatımıza giriyor. İşte tüm bu gelişmeler beni geleceğe karşı çok ümitlendiriyor. Gıda otomatı Merdivenköy'de bulunuyor.

Yazımı yine Serhan Süzer’in bir cümlesiyle bitirerek, kendisinin de belirttiği gibi kötülüğü bilip iyide ısrarcı olacak insanların sayısının artmasını diliyorum.

“Fark kanda değil yürekteki iyiliktedir. Herkesin içinde mutlak olarak iyi veya kötü olduğunu da söyleyemeyiz. İçinde iyi tarafı baskın olanlar, kötüyü bilip iyide ısrar edenler iyi insandır”.

Prof. Dr. Zeliha Eser

Başkent Üniversitesi