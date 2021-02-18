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18.02.2021 - 17:41 |

Protetik Diş Tedavisi Nedir? Protetik Diş Kimlere Yapılır?

Protetik diş tedavisi; kaybedilmiş olan dişlerin, türlü protezlerin kullanılmasıyla, estetiğin ve fonksiyon yerine konması işlemine denir. Eksik olan dişlerin ya da yerin rehabilitasyonunda, pek çok alternatifli protez metodu uygulanır. Protetik diş tedavisi nedir? Protetik diş kimlere yapılır? İşte protetik diş tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler.

Protetik Diş Tedavisi Nedir? Protetik Diş Kimlere Yapılır?
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Protetik diş tedavisi sayesinde kaybedilen dişler ve ağız içerisindeki dokuların tekrardan oluşturulması mümkündür. Tedavide amaç, hastanın kaybetmiş olduğu estetiği, işlevi ve fonasyonu yeninden kazandırmaktır. Protetik diş tedavisi; kaybedilen dişlerin yerine yapay şekilde yenilerinin konulması anlamına gelir. Diş eksikliğinin sayısı, çevre dokuların durumu ve konumuna göre tedavi biçimi; tam protezler, bölümlü protezler ve sabit restorasyonlarla yapılmaktadır. Dil, çene ve yüz bölgelerinde bulunan eksikliklerin ya da deformatilerin çoğu kez protetik şekilde tedavisi yapılmaktadır. 

 Protetik Diş Tedavisi Nedir? 

 Protetik diş tedavisi; değişik sebeplerden ötürü kaybedilmiş olan dişlere bağlı şekilde oluşan işlev kaybının dışında ağız estetiğinin yeninden kazandırılması adına yapılan bir çeşit diş tedavisi olarak tanımlanabilir. Doktorların bütün çabalarına karşın; diş ve diş eti hastalıklarına bağlı şekilde kaybedilmiş olan dişler; bireyin konuşma ve çiğneme gibi günlük aktivitelerin olumsuz etkisine sebep olur. 

 Kaza ve travmalara bağlı şekilde oluşan diş kayıpları, bireyin özgüvenin zedelenmesine neden olabilir. Bunun dışında bireyin gülümsemekten kaçmasına sebep olup, psikolojik hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Bütün bu durumların ortadan kaldırılması adına eksik olan dişlerin değişik metotlarla tamamlanması gerekmektedir. 

 Protetik Diş Kimlere Yapılır?

 Protetik diş tedavisi; çoğu zaman tedaviye geç kalmış olan hastalara uygulanmaktadır. Bu sayede kaybedilmiş olan dişler veya dişlerin değişik protez çeşitleriyle geri kazanılması mümkündür. Protetik tedavi metotları; estetik ve fonksiyon anlamına bireyin kendisini çok daha iyi hissetmesine imkan tanır. Bu sayede kişi gülümsemekten kaçmaz. Protetik diş tedavisi; diş hekimliğinin mühim dalları içerisinde yer almaktadır. Protetik diş tedavisinde yer alan malzemeler çok geniş bir yelpazede bulunmaktadır. Bunun yanı sıra protetik diş tedavisinin uygulanmaktadır; 

 - Estetik gülüş elde etmek isteyen hastalara, protez diş tedavisi uygulanır.

 - Diş çürüğü sebebine bağlı olarak dişlerini kaybeden hastalara protez diş tedavisi uygulanır. 

 - Dökülme ya da kırılma sebeplerine bağlı diş kaybı yaşayan hasta bireylere uygulanmaktadır. 

 Bunun sayesinde hastalara aramış oldukları mutlu ve sağlıklı gülüşlere kavuşmuş olacaktır. Bulunan bütün bu özellikler sonucunda protetik diş tedavisinin yapıldığını belirtmek mümkündür. Protetik diş tedavisi, daha çok diş tedavilerini geciktirmeleri halinde uygulandığı belirtilebilir. 

 

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