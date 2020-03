Belirsizlikle mücadelede insanın anlam arayışı bitmez, haftalardır tüm dünyayı etkileyen ve çaresizliği yanımıza aldığımız, insan hayatına tehditler savuran bir virün bizi nasıl uzaklaştığımız insanlığımıza yakınlaştırdığını görüyoruz. Artık çoğumuz vakit ayıramadığı ailesinin yanında, çoğumuz girmek istemediği evinden çıkmamakta ya da bu evin içerisine yaratıcılığıyla adeta evini yeni bir yaşam alanına çevirmekte... Yuvasının, sığnağının ve hayatta ki değerlerinin farkında. Çünkü söz konusu can ve candan öte sevdiklerimiz.

Corona virüs bir tokat gibi bize çarpıyor adeta yaşayamadığımız yaşama tam bir ders niteliğinde, her gün belirtilerini gelişmelerini takip ediyoruz hızla bulaşıyor diyoruz ve vaktinde yapılan aşırı ihmallerimizin aşırı tedbirlerini şuan almak zorunda kalıyoruz. Her olumsuzluğun mutlaka bir kazancı ve iyi yanları vardır öyle ki, coronanın bizlere kattıklarını göz ardı etmemek gerek. En başta ailemize ve kendimize vakit ayırmayı hep ertelediğimiz işleri yapmayı, hem fiziksel hem ruhsal temizlenmeyi sağladığı gerçek. Kendi içimize dönebilmediğimiz ihmallerimizin ve göz ardı ettiklerimizin bize bir ders vermesi, belkide uzun vade de oldukça yararlı olacak. Gözümüzü kapattığımız anlara şuan pür dikkat kesildik ve silkelendik. Ancak şuan geleceğin belirsizliği ve panik duyguları başını alıp gidiyor. Evde oturmaktan sıkılanlarla hastanelerde can çekişenler arasında ince bir çizgideyiz. Hijyenik önlemlerimizi alırken peki psikolojik önlemlerimizi ne kadar alıyoruz?

Corona virüs tüm dünyanın hızlıca gündemi oldu özellikle son birkaç haftada türkiyede yaşayan birçok insanın hayat akışı değişiyor. Seanslarımda hep söylediğim gibi, olumsuz olayların bazı iyiliklerinin dokunduğunu görmemiz gereken bir dönem, kendimize ve ailemize yakınlaştığımız, birliğin ve bir diğerine olan bağımızın yoğunlaştığı, birçok eski usullere dönerken temizlik ve dikkatimizin arttığı bir süreçteyiz...

Malesef ki hastalık çok hızlı yayılıyor ve korunma ihtiyaçımız bir o kadar yükseliyor. İnsanın kendi içine döndüğü bu dönemde evinizde kalarak depresif olmak yerine ailenizle ve çocuklarınızla birçok aktivite yapmanızın tam vakti. Hani zamanımız yok diyorduk ya, şimdi çok zamanımız var... Çocuklarınızla ev içinde ilgilenerek hem kendi hem de onların psikolojisi içinde tedbirler almalıyız. Bu durumun bir süreç olduğunu ve en önemlisi geçici bir süreç olduğunu kendimize hatırlatalım ve vaktimizi en değerli şekilde geçirelim.

Evde kalma zorunluluğunu uygulayanlar evlerini bir depresyon alanı değil rutinlerinde ne yapıyolarsa onları uyarlayarak kullanmaları ve daha rahat huzurlu bir ortama dönüştürmeleri daha ilk adımlardan. Birde evlerinde çalıştıkları için isteselerde kalamayanların yaşadığı korku var. Elden gelen herkes için tek şey dikkat etmek ve ne gerekiyorsa onu yapmak, bu durumun bir süreç ve özellikle geçici bir süreç olduğunu sık sık hatırlamamız gerek. Bu süreç tüm insanlığın hoyrat yaşamına, doğayı katletmesine, kendine merhametle yaklaşmamasına, tüm canlılara yaptığı zulümlere büyük bir ders. Ve unutulmamalı ki bugünün corona dersinin anlamını öğrenemezsek ders biz anlayana kadar devam edecek...

Tebdirlerimizi alalım, kendimize dönelim neye ihtiyacımız olduğunu bilelim. Şuanki koşulları evinizde nasıl en iyi hale getirebileceğimizi düşünelim. Zamanım yok dediğiniz herşey için hayat bize bir fırsat veriyor hem de evinizde ve sevdiklerinizle bu firsati pes etmek yerine görelim ve kullanalım. Hayatta anı yaşayamadığımız her ana tam da şuan öfkelendirken, anı yaşamamanın değil anda yaşamamanın geleceğimizi zedelediğini bilelim. Şartlar her ne olursa olsun bu anda yaşıyoruz ve bu anı elimizden gelen en iyi şekilde yaşamaya gözümüzü dikelim.

Tüm insanlığın bu virüsten kurtulması ama virüsün bırakacağı anlamlı yaşam izlerini kaybetmemesi dileğiyle...