Emdr yani Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme tekniği psikoterapide güçlü bir yöntemdir. Tamamen bilimsel olan bu yöntem, birçok psikolojik probleme ve rahatsızlığa karşı günümüzde etkin bir şekilde kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır. EMDR ilk kez 1987’de Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle bulunmuştur. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış kişiler üzerinde bilimsel olarak kanıtlamış ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmalarını yayınlamıştır (Journal of Traumatic Stress, 1989). O yıllardan bu günlere Emdr iyice gelişerek oldukça güçlü bir terapi yöntemi haline gelmiş ve sıklıkla kullanılmıştır.

EMDR’ye göre, psikolojik sorunların ardında geçmişten bugüne depolanmış anılar yatar. Bu depolama beyinde hazmedilmeyen anılar olarak kilitli kalır. Olumsuz ve işlenmemiş anılar şimdiki zamanda ki olaylar tarafından tetiklenmektedir. Bu yüzden geçmişten bugüne getirdiğimiz olumsuz etki farklı olaylarda karşımıza benzer duygu, düşünce ve davranışlarla çıkmaktadır. Çocukluktan bu yana ihmale uğradığımız, sevilmediğimiz değersizliği yaşadığımız ya da onay görmediğimiz, başarısız, kontrolsüz, güçsüz, hatalı, önemsiz, yetersiz gibi hissettiğimiz her an ve anı şuan ki yaşınıza kadar sizinle gelir. Kişi için travmatik olay, doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, taciz, tecavüz; başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanma ve reddedilme gibi travmatik olay işlenememiş anılar arasında yer alabilirler. Yani kişinin yaşadığı olayların travmatik değerlendirmesi kendi dünyasında başa çıkıp çıkamamasıyla ilgidir. Bazen basit görünen bir olay bir başkası için travmatik etkili bir olay olabilir ve beyin onu işlemlemez. Bu yüzden her nedenle yaşanan, kişinin kendisi için olumsuz deneyim ve yaşantılar onu travmatize etmeye adaydır. Emdr ile amaç beynimizin hazmedemediği olayları çalışmak ve bu olayların etkisini kaldırmaktır. Yani emdr anıları silmez ve geçmişi yok etmez ancak geçmişin artık canınızı acıtmamasını, olumsuz etkisinin geçmesini sağlar. Emdr ile beynin işlemleme yapmadığı kilitli kalmış anı çalışılır ve artık rahatsız etmediği gibi mantıklı ve sağlıklı bir perspektifte yer alır. Böylece hem bir öğrenme hem de ders çıkarma ve mantıklı açıklama kısmımızı zihnimizde çalıştırır. Emdr ile acınızın artık acıtmaması bu yüzden mümkündür.