Sevgili anneler ve babalar çocuklarımızı özgür ve mutlu bir çocuk olarak yetiştirmek isterken, bu yolda verilen emeğin değeri çok kıymetli. Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kalıntılarıyla hala bu emeği körükleyen yanlış tutum ve inanışlar; çocukların cinsiyeti üzerinden ayırt edilmesine ve cinsiyeti üzerinden avantajlı ya da avantajsızlık sağlanmasına dur demenin ve sessiz kalmamanın zamanı. Çocukları pembe ve maviyle ikiye bölmenin, bebeklerle ya da arabalarla oynatmanın yahut onların yapabilecekleri işlerin önüne geçmen cinsiyet ile açıklanması yoktur. Tam da bu doğrultuda farkında olduğumuz ya da süregelen alışkanlıkların olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya ve cinsiyet ayrımcılığı olmayan, her çocuğun eşit haklara sahip; duygularının farkında olarak onları özgürce ifade edebileceği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalmadan yetişebileceği mümkün olan bir ütopya tasarlayarak bunu çocuklarımıza eğlenceli bir hikaye olarak sundum. ‘’Merolar’’ tam da bu ayrımcılık karşıtı eşik altı mesajlarıyla harmanlanmış, mutluluğa hem çocukları hem de anneleri ve babaları ulaştırmanın peşinde bir dünyanın var olduğunu sizlere anlatacak.

Macera dolu ‘’Merolar’’ artık sizinle ve çocuklarınızla !

Keyifli okumalar, sevgiler...

Merolar Hakuna Matata Adası’nda; Mutluluğun sırrının peşinde!

Merolar’ın eşsiz maceralarında kaybolmaya hazır mısın?

O zaman üretim atölyelerini gezerek maceraya başlayabilirsin! Üstelik tüm serüven boyunca sana eşlik edecek olan duygu kolyelerinin değişen renkleriyle ipuçlarını yakalayabilirsin. Göreceğin oyuncaklar daha önce keşfedilmemiş…

Unutma ki Merolar’ın gezegeni seninkinden Çok farklı bir yer. Merolar’a katılmak için Tek yapman gereken hayal gücünü yanına Almak, çünkü buna çok ihtiyacın olacak! Sen de Mero’nu özgürce renklendirebilir Ve onların bu macerasına katılabilirsin.Çünkü Hakuna Matata Adası’nda ‘Mutluluğun Sırrı’ seni bekliyor…