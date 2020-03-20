Hatasız kul olmaz sözüne dayanarak bir çok hatayı ört pas edebilirken, bazen son şansların sonsuzluğunu yaşayabiliyoruz. Eğer mevcut bir ilişkimiz varsa flört ya da evlilik gibi ‘’ilişkime bir şans daha verdim’’ ya da ‘’bu son şansın’’ gibi anlaşmaları sıklıkla duyuyoruz. Birçok kez bağışlanan çeşitli hatalar, hem ilişkiye hem de kişinin kendine güvensizlik ve suçluluk duygularını getirirken; doğru ilişki kurabilmeyi uzaklaştırıyor.

Son şanslar bir de, mevcut bir ilişkiye başlamadan ve karşısındakini son kurtuluşu gibi gören kişilerde söz konusu olabiliyor. Bu benim son şansım, son kurabileceğim ilişki diye düşünerek insanlar nikah masasına oturabiliyor. Son şansı sanarak bir aile kurmaya çalışıyor. Bu oyunun içerisinde ise beklentilerden uzak mutlu görünmeye çalışan ancak mutsuz evlilikler yer alıyor.

Çiftlerin birlikteyken ya da bir birlikteliğe başlarken bilmeleri gereken ilk şey, kimsenin kimse için son şans olmadığıdır. Bir ilişkiye son şans vermek yerine ise ilişkiyi şansa bırakmamak daha doğru bir hamle olacaktır. Çünkü şans dediğimiz şey kişinin şanslı olduğuna inancı ve şanslı olabilmek için yaptıklarının çarpımından ibarettir. Sizin çabanız yoksa şans okları sizi göstermez. İlişkileri ya da kişileri şansınız görmek, kendinizi görmezden gelmekle aynıdır. Karşıda ki kişiyi ya da ilişkiyi aşırı sahiplenmek en başta kendimize zarar verir. Çünkü kendimizi yok eder. Kendini yok eden kişiler sağlıklı ilişkiler değil ancak bağımlı ilişkiler kurabilir. Ve bu ilişkilerde sürekli söylenen şikayet eden isyankar bir hal içerisinde yer alırlar.

Var olan bir ilişkiye son şansı vermek yerine, ilişkide ki hataları tespit etmek ve karşılıklı tekrarlamamak, ilişkiye özen göstermek, sevgi ve saygının yeniden ortaya çıkışına zemin hazırlamak, sınırları bilme, hem ben hem biz olabilmek bir ilişkinin geleceğini değiştirir. Yahut bir ilişkiniz yoksa ve anlaşamadığınız özellikleri olan kişilerin size uymayan yönlerine katlanabileceğinizi düşünerek, ‘’bu benim son şansım, bununla evlenemezsem ve yuva kuramazsam daha ilişkim olmaz’’ düşüncelerin, ise büyük hayal kırıklıkları bekleyebilir. Çünkü hiçbir ilişki şans üzerine kurulmamalıdır ve devam ettirilmemelidir. Şans, ilişkiniz yolunda gittiğinde zaten sizinle beraber olacaktır. Sürekli verilen şanslar ise hataların tekrarlanabilirliliğini artırmaktadır. Şans ile bir ilişki yürütmek ilişkinin yürümemesini doğuracaktır. Bunun yerine hataları azaltıcı, karşılıklı ilişki doyumunu artırıcı yöntemler geliştirmek önemlidir. Çiftler bir ilişkinin kendileri için doğru olup olmadığını sorgularken, neden bu kişiyi/ilişkiyi seçtiğini, karşısında ki ile mutluluk kurabileceğini ve koşulsuz sevgilerini sorgulamalıdır. İlişkilerin gelişmesi için şanstan çok davranışlara ihtiyaç vardır. Gerçekçi düşünebilmek ancak doğru davranışları beraberinde getirir.

Psikolog Merve Savaşkan

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