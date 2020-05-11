Pum Pum Çorbası tarifi ve malzemeleri! Pum Pum Çorbası nasıl yapılır?
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde gelinler Pum Pum Çorbası konusunda hünerlerini sergileyecek. Çorba konusunda en başarılı olan gelin kayınvalidelerden en yüsek puanları alacak ve gün sonunda Çeyrek altının sahibi olacak. Programı izleyen ekran başındaki izleyiciler Pum Pum Çorbası nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Pum Pum Çorbası konusunda hünerlerini sergileyecek. Haftanın ilk gününde en güzel Pum Pum Çorbasını yapan gelin gün sonunda Çeyrek altının sahibi olacak. Yarışmayı ekranları başından takip eden izleyiciler Pum Pum Çorbası nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir, sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki Pum Pum Çorbası nasıl yapılır?
PUM PUM ÇORBASI MALZEMELERİ/PİŞİRME SÜRESİ 45 DAKİKA
3 su bardağı süt
3 su bardağı su
4 su bardağı et suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 – 5 yemek kaşığı mısır unu
4 dilim pastırma
2 dilim ramazan pidesi
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Beyaz biber
Üzeri için Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 çay kaşığı Kuru nane
2 çay kaşığı Pul biber
PUM PUM ÇORBASI YAPILIŞI:
Süt, et suyu, su ve mısır ununu bir çorba tenceresine alıp, ocağa alın.
Ayrı bir tavayı ocağa alın ve ısıtın.
İçerisine zeytinyağı ekleyin ve dilimlediğiniz pideleri tavaya ekleyip, çevirin.
Pideler hafif kıtırlaşınca içerisine ince dilimlediğiniz pastırmaları ekleyip, çevirmeye devam edin.
Pastırmalar da hafif kıtırlaşınca bir tabağa çıkartın.
Çorbanız hafif tıkırdamaya başlayınca içerisine tuz ve beyaz biber ekleyip, karıştırın.
Çorbanız hazır olunca ocağın altını kapatın.
Hazırladığınız pastırma ve pidenin yarısını çorbanın içerisine ekleyip, karıştırın.