Pürüzsüz bacaklara kavuşmanın yolları

Kuru fırça



Kuru fırçalama, cildinizin yüzeyinde oluşan ölü cilt hücrelerini yok etmeye yardımcı olmak için vücudunuzu kuru bir vücut fırçasıyla hafifçe ovmakla ilgili bir peeling yöntemidir. Bu bacaklarınızın yumuşak ve pürüzsüz kalmasına yardımcı olacaktır. Bunu yöntemden sonra, yıkanmak için duşa atlayın.



Doğru jilet yöntemi



Tıraş söz konusu olduğunda, muhtemelen mümkün olduğunca çabuk yapılmasını istersiniz. Ancak bunu doğru yapmak için biraz zaman ayırmak işe yarayacaktır.



Eğer tüylerinizden jilet yolu ile kurtulmak istiyorsanız; saçınızın uzadığı yönde tıraş olmanızı öneririz.



Nemlendiriciler



Nemlendirici, pürüzsüz bir cilt elde etmek için anahtardır ve bu kesinlikle bacaklarınız için de geçerlidir. Vücut losyonu uygulamak için en uygun zaman ne zamandır? Tabii ki cildiniz hala ıslakken!



Duştan çıktıktan sonra, tamamen kurumadan önce bir nemlendirici uygulayın.



Bronzlaştırıcılar



Krem veya köpük bronzlaştırıcılar, anında bronzluk yakalamak için oldukça ideal seçimlerdir. Bronzlaştırıcıların barındırdığı formüller bacaklarınızı ışıl ışıl yaparken aynı zamanda sezonu yakalamanızı da sağlayacak.

