Püşürük çorbası tarifi - Püşürük çorbası nasıl yapılır?
Van'ın yöresel püşürük çorbası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı ve malzemeleri çok basit olan püşürük çorbası, sofralarınıza karadenizin lezzetini getirecek. Peki, püşürük çorbası nasıl yapılır? İşte püşürük çorbası tarifi...
Sofralarını farklı yöresel tariflerle lezzetlendirmek isteyenler için Van'ın püşürük çorbası tarifini paylaştık. Yapımı çok basit olan ve malzemeleri kolayca bulabileceğiniz püşürük çorbasını mutlaka deneyin. İşte püşürük çorbası tarifi...
Püşürük çorbası malzemeler:
-Aldığı kadar su
-500 gram un
-2 baş soğan
-2 yemek kaşığı tereyağı
-Bir miktar kızartma yağı
-Tuz
-1 tatlı kaşığı pul biber
-1 tatlı kaşığı kuru nane
Püşürük çorbası nasıl yapılır?
-Geniş bir kaba serilen unun üzerine el yardımıyla su serpilerek küçük hamurlar oluşması sağlanır.
-Un eklenerek oluşan hamurlar ayrılır. Bir süre kuruması beklenen küçük hamurlar, halka halka doğranmış soğanla birlikte kızartılır.
-Kızartılan hamurlar tencereye alınarak yarım saat kadar suda haşlanır.
-Bu arada sana yağında kızdırılan pul biber, kuru nane ve tuz ilavesiyle kaynayan çorbanın üzerine dökülür.
-Çorba dinlendikten sonra servis yapılır.
Afiyet olsun.