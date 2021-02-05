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05.02.2021 - 14:53 |

Qtc Hesaplama Nasıl Yapılır? Qtc Aralığı Nasıl Hesaplanır?

Qtc hesabı yapmak için öncelikli olarak bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Normal Qt değerleri kişilerin durumlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Siz de Qtc hesaplamasının nasıl yapıldığı ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Qtc hesaplama nasıl yapılır? Qtc aralığı nasıl hesaplanır? Gibi soruların cevaplarını öğrendikten sonra Qtc hesabı yapabilirsiniz. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Qtc Hesaplama Nasıl Yapılır? Qtc Aralığı Nasıl Hesaplanır?
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 Qtc değerleri kadınlarda ve erkeklerde de farklılık gösterebilmektedir. Qtc değerlerinin hesaplamasında kullanılan birçok formül bulunmaktadır. Siz de formülleri kullanarak kolay bir şekilde Qtc hesaplaması yapabilirsiniz. Aynı zamanda internette bulunan sitelerden de qtc hesaplama yapabilirsiniz.

 Qtc Hesaplama Nasıl Yapılır?

  • Qtc hesabı yapmak için çeşitli formüller bulunmaktadır. Qtc hesaplamak için kullanılan formüller arasında en yaygın olanı. QTc = QT / √RR. olarak bilinmektedir.
  • Aynı zamanda da internette bulunan programları kullanarak da Qtc hesaplaması yapılabilmektedir.
  • Hesaplama yaparken kişinin yaşı, cinsiyeti ve diğer bazı özellikleri dikkate alınmaktadır.
  • Qtc hesabı yapmak için bulunan formüllerden bazıları; Bazett formulü, Frederica formülü, Framingham formülü ve Hodges formülü olarak sıralanabilir.
  • Aynı zamanda da günümüzde akıllı telefonlar üzerinden de kolaylıkla Qtc hesaplaması yapmak mümkündür.

Qtc Aralığı Nasıl Hesaplanır?

  • Qtc aralığı hesaplamak içinde kullanılan farklı teknikler bulunmaktadır.
  • Acil tıp teknisyenlerinin oldukça profesyonel olduğu Qtc aralığı hesaplama işlemini öğrenerek sizde yapabilirsiniz.
  • Qtc hesaplanırken kalp hızı ile doğrudan bir ilişkisi bulunmatadır. Eğer kalp hızı düşerse Qt de uzama meydana gelir. Ancak kalp hızı artarsa Qt de kısalma oluşur.
  • Qtc aralığının hesaplanması için https://www.pedz.de/en/qtc.html ve benzeri siteler üzerinden bilgileri doldurarak Qtc sorgulaması ve hesaplaması yapmanız da mümkündür.
  • Üstelik cep telefonlarına indirilen uygulamalar ile de Qtc aralığını kolaylıkla hesaplamanız mümkündür. İsterseniz formüller ile isterseniz de internet üzerinde bulunan sitelerden kolaylıkla Qtc hesaplaması yapabilirsiniz.

 

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