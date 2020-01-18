Yaşadığınız yere göre, belirli gezegenlerin belirli yönlerle bağlantılı olduğunu düşündünüz mü? Astrolojik bir Fengshui olabilir mi? Evinizi referans aldığınızda, ev yerleşiminizin gezegenlerle hiç ilgisi olabilir mi ? Bu soruların hepsine evet yanıtı verebiliriz. Bu sorular Astrolokalite adı verilen bir konu içinde yer alıyor ve doğrudan astrolojik haritanıza bağlı olarak ele alınabiliyor. İlk aşamada yapmanız gereken şey, astrolojik haritanızda gezegenlerin hangi yönlerde yer aldıkları bulmakta. Bildiğiniz gibi, her haritada dört ana yönü görebiliriz. Yükselen burç Doğu yönünü, Alçalan Batı’yı, Tepe noktası (MC) Güney’i, Dip noktası (IC) ise Kuzey yönünü gösterir. Örneğin haritanızda yükselen burçta bir gezegen var ise, bu gezegen de Doğu yönünde olacaktır, ya da Tepe noktasındaki bir gezegen Güney yönünde durmaktadır. Böylece esasında her gezegenin doğum anınızda hangi yönlerde yer aldığını kısaca kestirebilirsiniz.

Eğer bir pusula alır ve bunu kabaca evinizin ortasına yerleştirirseniz, evinizdeki farklı köşelerin, odaların hangi yönlere doğru baktığını keşfedebilirsiniz. Örneğin salon belki Güney yönüne bakıyordur, ya da yatak odası Doğu yönünde olabilir. Artık bu aşamada, hangi gezegenlerin hangi yönlerde durduklarını, haritanız üzerinde keşfettikten sonra, bu gezegenlerin evinizin krokisi üzerinden, hangi odalarınıza doğru düştüğünü de bulabilirsiniz. Örneğin salonunuz Merkür ya da Venüs’ün bulunduğu yönde olabilir. Belki çalışma masanız Merkür yönünde, ya da mutfak Ay yönünde durmakta.

Öyle ki, eğer evimizin düzenini, astrolojik haritamızdaki gezegenlerin yönlerine göre yapabiliyorsak, bir bakıma, gezegen enerjilerini daha iyi kullanabiliyoruz demektir. Örneğin yatak odası Mars yönünde olmamalıdır. Eğer jimnastik yaptığınız bir yer var ise, bu bölgeyi Mars’ın yönünde koyabilirsiniz ya da çalışma odası Ay yönü yerine, Merkür ya da Jüpiter yönünde duruyor ise, daha uygun olacaktır. Elektronik aletlerin olduğu yön, televizyon ya da bilgisayar Uranüs yönünde olabilir. Pluton daha çok tuvalet, banyo yönünde olabilir. Misafir odası Jüpiter için uygun bir yön olacaktır. Kuşkusuz tüm bunların evinizin planı dahilinde yapılabilecek şeylerdir.

Şehirde hangi yönlere doğru gidiyorsunuz?

Benzer şekilde, doğum haritanızdaki gezegenlerin yönleri doğrultusunda, yaşadığınız şehir içinde, genellikle hangi işler için hangi yönlere gitmektesiniz? Örneğin öğretmen olan bir öğrencimin evinden okula doğru giderken, Doğu yönüne gittiğini, bu yönde de İkizler burcunda Ay ve Jüpiter’in olduğunu görmek şaşırtıcı olmadı. Benim de gittiğim üniversitenin yönü, Jüpiter’in olduğu yönde yer almakta. Bu şekilde düşündüğünüzde, örneğin eğlenceli konular için yaşadığınız şehir içinde Venüs yönü size daha cazip geliyor olabilir. Belki de Satürn yönünde iş ve sorumluluklarla ilgili konular ve kişilerle karşılaşıyor olabilirsiniz.

Aynı şekilde, haritanızdaki gezegenlerin yönünü, bir coğrafya haritası üzerinde tespit ederseniz, hangi şehirlerin hangi yönlerde olduğunu da görebilirsiniz. Örneğin tatil ya da eğlenceli yolculuklar için, Venüs yönündeki şehirleri ziyaret etmek, beklentilerinizin ötesinde daha olumlu koşullar getiriyor olabilir. Mars’ın olduğu yönde yolculuk etmek daha yorucu ya da bazen tehlikeli de olabilir. Kuşkusuz tüm bunları doğum haritanızdaki gezegenlerin bulundukları yönleri belirleyerek kendinizin incelemesi daha yararlı olacaktır. Deneyin, çok şaşırabilirsiniz.