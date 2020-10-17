Bugünlerde Güneş ve Mars karşı karşıya gelmekteler. Dış gezegenler Güneş’in karşısında olduklarında her zaman geri harekette olurlar. Mars’ın Güneş etrafındaki yörünge süresi dünyamızınkinden hemen hemen iki katı kadar yani iki yıla yakın bir süredir. Şimdi içinde bulunduğumuz döngüye bakacak olursak, en son Güneş-Mars birleşmesinin 2 Eylül 2019 tarihinde, 9 derece Başak burcunda olduğunu görüyoruz. Başak düzen, hijyen, sağlık ve hizmet konularını anlatan bir burçtur ve kuşkusuz Korona virüsün başlama ve yayılma süreci de bu döngü ile alakalı gözükmekte. Eğer bu tarih için Wuhan, Çin’e göre Güneş-Mars birleşiminin haritasına bakacak olur isek, bu birleşimin hemen yükselen burcun karşısında olduğunu görüyoruz. Mars’ın özellikle yükselen burca karşıt olma hali halka zarar veren kapasitede olduğunu gösteriyor.

Bu döngü Eylül’de başladıktan sonra, Haziran ayında (7 Haziran 2020) ilk kare aşmasına ulaştı. Bu dönem Korona’nın etkilerinin ilk aşamasını gösteriyordu. Şimdi ise, 14 Ekim civarında, genel olarak Ekim diyebiliriz, bu döngünün en uç noktasına kadar gelmiş olduk. Bir bakıma, artık bu noktada Korona ile savaşımda yeni bir aşamaya geliniyor. Önemli muhasebeler ve değerlendirmeler, maksimum etkiyi ortaya koyan, ancak bundan sonraki dönemde yavaş yavaş eski etkisini yitirebileceğini söyleyebiliriz. Ancak bu süreç özellikle son karenin gerçekleşeceği 1 Şubat 2021’inden itibaren daha belirgin hale gelebilir.

Dolayısı ile önümüzde son derece kritik olan bir 6 ay daha var. Kış aylarında kapalı ortamlarda virüsün yayılma hızı artabileceği için bu süreçte çok dikkatli olmalıyız. Olumlu olarak görebileceğimiz diğer bir transit ise Jüpiter’in 19 Aralık’tan itibaren Saka burcuna geçecek olması. Bildiğiniz gibi Jüpiter büyümeyi ve zenginliği anlatan gezegendir ve Oğlak’ta düşük durumdadır. Çoğu zaman Jüpiter Oğlak’ta ilerlerken, dünyada ekonomik krizler, büyük daralmalar gündeme gelmiştir. Şimdi benzer bir süreçten geçiyoruz. Ancak Jüpiter’in Oğlak burcunu terk etmesine çok bir süre de kalmadı. Aynı zamanda Saka insanlığı, sosyal konuları, bilimsel gelişmeleri de anlatan burçtur. Bu nedenle, Jüpiter’in Saka’ya geçecek olması, önümüzdeki aylarda insanların yararına olacak bilimsel buluşların, tıbbi gelişmelerin daha hız kazanacağını, somutlaşabileceğini gösteriyor.

Tüm bu koşullar bize 2021 yılının 2020’nin getirdiği sıkıntılardan sonra daha ümitvar ve yeniliklere açık olabileceğimizi göstermekte. Kuşkusuz 2021 yaklaşırken size diğer önemli transitlerden de söz edeceğim. Sağlıkla kalınız.