Ramazan Kebabı tarifi ve malzemeleri! Ramazan Kebabı yapılışı

Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfaktar yarışmasında bugün gelinler Ramazan Kebabı konusunda hünerlerini sergileyecek. Gün sonunda en yüksek puan alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Ramazan Kebabı tarifi ve malzemelerini araştırmaya başladı. Peki Ramazan Kebabı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

RAMAZAN KEBABI MALZEMELERİ

3 adet kemer patlıcan

4 – 5 adet sivri biber

1 adet domates

Zeytinyağı – kızartmak için

Etli Harç için Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

300 gr. dana kuşbaşı

10 – 15 adet arpacık soğan

1 su bardağı su

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Yarım su bardağı kuru fasulye – haşlanmış

Sosu için Malzemeler

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1,5 su bardağı su

RAMAZAN KEBABI YAPILIŞI:

Patlıcanları alacalı soyun. Dörde bölün ve bölünmüş patlıcanları uzun şeritler halinde ikiye veya üçe bölün. Sivri biberleri ortadan ikiye bölün, domatesi de ortadan dörde bölün ve kenara alın. Patlıcanları ve biberleri renk alıncaya kadar sıvı yağda kızartın.

Bir tencerede zeytinyağını kızdırın, içine etleri ilave edip etleri soteleyin. Arpacık soğanları, baharatları ve suyu ilave edip, etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Kuru fasulyeleri ilave edip karıştırın.

Bir fırın kabına kızarttığınız patlıcan ve biberleri fırın kabınızın kenarlarına dizin. Hazırladığınız etli iç harcı fırın kabınızın ortasına koyun. Patlıcan ve biberlerin aralarına doğradığınız domatesi yerleştirin.

Bir kasede salçaları ve suyu karıştırın. Fırın kabının içine dökün. Üzerini folyoyla kapatın. 180 dereceye önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin. Üzerinden folyoyu alın ve üstü açık olarak 5 – 10 dakika daha pişirin.