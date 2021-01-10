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10.01.2021 - 16:23 |

Reflü Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Reflüye Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler

Reflü bir çeşit mide rahatsızlığıdır. Fakat daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler için reflü nasıl geçer, reflüye ne iyi gelir, reflüye karşı dikkat edilmesi gerekenler nelerdir sorularına cevapları derledik.

Reflü Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Reflüye Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler
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 Mide reflüsü, mide içeriğinin bir kısmının yemek borusuna (ağzı mideye bağlayan tüp) püskürmesi anlamına gelir. Reflünün asitliği nedeniyle yemek borusu, boğaz ve ağızda tahrişe neden olabilir.

 Reflü Nedir?

 Mide, yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olan çok asidik maddeler olan mide suları üretir. Bununla birlikte, yemek borusunun astarı mide içeriğinin asitliğine direnecek şekilde tasarlanmamıştır. Bu nedenle reflü, yemek borusunda iltihaplanmaya neden olarak yanma ve tahrişe neden olur. Zamanla yemek borusunda hasar meydana gelebilir. Düşük seviyeli reflü normaldir ve önemsizdir ve buna fizyolojik (normal) reflü denir. Mide reflüsü olduğu sonucuna varmadan önce, teşhis için bir doktora danışmak daha iyidir.

 Buna sahip olan çoğu insanda reflü, alt yemek borusu sfinkterinin kötü işleyişinden kaynaklanır. Bu sfinkter, yemek borusu ile midenin birleştiği yerde bulunan bir kas halkasıdır. Normalde sıkıdır, mide içeriğinin yemek borusuna kadar hareket etmesini önler, sadece yutulan yiyeceğin geçmesine izin vermek için açılır ve böylece koruyucu bir valf görevi görür.

 Reflü Nasıl Geçer?

 Asit reflü göz ardı edilmemelidir. İlaçlar etkili bir rahatlama sağlar, ancak yan etkilerden şüphelenilmektedir. Peki, daha çok mide ekşimesi olarak bilinen gastroözofageal reflü hastalığını nasıl yönetirsiniz?

 Sakız veya propolis tabletlerini emmeyi veya tozu günde birkaç kez seyreltmeyi içerir. Genel olarak, yanma hissi hızla azalır. Propolis, arıların çiçek tomurcuklarında veya özellikle huş ağaçlarının kabuğunda bulunan ince reçineden yaptıkları üründür. Arılar onu çiğniyor ve ardından kovana getirip tüm duvarlarını bir ameliyathaneden daha steril hale getirmek için "çiğniyor". Bala aç bir kertenkele veya fare kovana girerse, Kraliçe sokar ve öldürür ve hiç kimse kovandan davetsiz misafir çıkaramadığından, arılar çürümeyi önlemek için onu propolisle kaplar.

 Mısırlıların bugün sağlam bulduğumuz firavunları mezarlarına gömmeden önce yaptıkları buydu. Propolis bu nedenle anti-enflamatuar, anti-enfeksiyöz (viral ve bakteriyel), anti-oksidan ve hatta anestezik özelliklere sahiptir (modern diş hekimleri bunu az çok ağrılı tedavilerden sonra kullanırlar).

 Propolis sakızını veya tabletleri emerken, tükürük ile karışacak ve ağrıyı ve iltihabı hafifletmek için yemek borusunda yavaşça aşağı doğru hareket edecektir. Midede aynı yönde hareket edecektir.

 Reflüye Ne İyi Gelir?

 Reflü riskini artıran mide durgunluğunu önlemek için stres yönetiminin de önemli olduğu açıktır. Sofroloji veya yoga seansları faydalı olabilir. Ayrıca yeme alışkanlıklarınızı iki noktada değiştirmeyi düşünmelisiniz

 Peki, Reflüye Hangi Bitkiler İyi Gelir?

 İncir ağacı tomurcukları, matricaria papatyası ve biberiye esansiyel yağı, reflü (veya GERD) semptomlarını hafiflettiği kanıtlanmış üç doğal ilaçtır.

 İncir ağacı tomurcukları, iki etkileri vardır bunlar antasit ve antistres. Bu nedenle, incir ağacı tomurcukları huzursuz, stresli olduğunuzda duygularla bağlantılı mide ekşimesi meydana gelirse endikedir. 3 haftalık tedavi olarak günde 3 defa yemeksiz 10 damla ekstrakt koyun. İyileşme yoksa 7 gün bekleyin, ardından kürü tekrarlayın. Fiziksel olarak aktif olmak faydalıdır. Diyetine dikkat et. Fazla kilolu olmak mide üzerindeki baskıyı artırır. Reflü devam ederse tıbbi yardım isteyin.

 Kadife çiçeği (veya nergis) iyileştirici ve yenileyici özelliklere sahiptir. Kokusuz papatya ya da kadife çiçeği, rahatlatıcı ve gevşetici, yatıştırıcıdır. Sindirimi kolaylaştırır ve mide ağrılarını yatıştırır.

 Semptomlar azalır azalmaz, acı bir tonik olan yılan otu mide salgılarını uyarır. Bu bitki aynı zamanda şişkinliği ve gazı da giderir. 50 ml aloe vera jelde, 30 damla kadife çiçeği çiçeği ve 30 damla matricaria papatya tentürü seyreltin.

 Yemeklerden sonra ve mide ekşimesi ile reflü olması durumunda bu preparatın birkaç yudumunu karıştırın ve yutun. İyi bir sindirim elde etmek için yemeklerden önce biraz su içinde 30 damla yılan otu kökü tentürü alın. 3 haftalık kürde gerekirse yenilemek mümkündür.

 Biberiye yağı da iyi bir reflü tedavi edicisidir. Reflü durumunda, öncelikle mide asiditesinin saldırdığı yemek borusu duvarını yatıştırmak gerekir. Antiinflamatuar olan 1.8 sineol içeren biberiye esansiyel yağı, mukoza zarını kaplar ve iltihabı azaltır. Seyrelterek 1 hafta ile 10 gün süreyle kullanabilirsiniz.

 Reflüye Karşı Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 Bazı ilaçlar özellikle mide ekşimesi olan kişilerin rahatlamasına yardımcı olur. Antasitler mide asidi içeriği nötralize eder. Bunlar, mide içeriğinin asitliğini lokal olarak nötralize eden tuzlardır (alüminyum, kalsiyum, magnezyum). Reflü semptomlarının başlangıcından alınmalıdır. Aljinatlar, yemek borusunun iç yüzeyini asitlere karşı koruyan yapışkan bir jel oluşturur.

 Limon, midenin asitliğine karşı etkili olan alkali bir besindir. Limonda potasyum fazla olduğu için midenin asitliğini azaltabilir. Limon suyunu bir bardak su ile seyreltin ve sabah aç karnına içebilirsiniz.

 Reflüden kaçınmak için en iyisi sakin bir ortamda yavaş yemektir: Yiyecekleri iyi çiğnemek için zaman ayırmak midenin aşırı yüklenmesini önlemeye yardımcı olur. Tabii ki asitli yiyeceklerden ve reflü için risk faktörleri ile eşanlamlı olan çok yağlı yiyeceklerden kaçınmanız önerilir.

 Yemek sırasında çok fazla sıvı içilmesi tavsiye edilmez. Yemeklerden yaklaşık yarım saat önce içmek, yemeklerin midede daha az yer kaplamasını sağlar. Gazlı içeceklerden neden olabilecekleri şişkinlik, gastroözofageal reflüyü şiddetlendiren faktörler nedeniyle kaçınılmalıdır.

 Şarap, bira veya sert likör gibi alkollü içecekler yemek borusu sfinkterinin gevşemesine katkıda bulunur ve böylece reflü riskini artırır. Bu içecekler aç karnına yani aç karnına tüketildiğinde reflü riski artmaktadır. Son olarak, yemek borusu sfinkterinin gevşemesini teşvik ettiği için kahve ve çaydan da kaçınılmalıdır. Baharatlı yiyeceklerden de mümkün olduğunca uzak kalmalısınız.

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