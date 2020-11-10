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10.11.2020 - 12:56 |

Rezene Çayı Faydaları Nelerdir? Rezene Tohumu Ve Rezene Yağı Neye İyi Gelir?

Rezene, insan vücuduna oldukça faydalı bir bitki olup, son yıllarda oldukça revaçtadır. Rezenenin çayı yapılacağı gibi tohumundan ve yağından da faydalanılır. Rezene çayı neye iyi gelir, rezene çayının yararları nelerdir, rezene çayı hangi hastalıklara iyi gelir, rezene çayı nasıl yapılır, rezene tohumları ve yağı nasıl kullanılır, sizler için detayları ile bir araya getirdik.

Rezene Çayı Faydaları Nelerdir? Rezene Tohumu Ve Rezene Yağı Neye İyi Gelir?
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Rezene, maydanozgiller ailesinden olup, şifa veren bir bitkidir. Kendine has kokusu ve tadı olan rezene, Akdeniz bölgesine aittir. Kök, yaprak ve tohumlarından faydalanılır.

Rezene Çayı Faydaları Nelerdir?

 Emziren annelerin süt miktarını arttırır,

 Bebeklerde gaz sorunun giderilmesini sağlar,

 Tansiyonu düzenleyerek kan basıncına yardımcı olur,

 A ve C vitaminleri bakımından zengindir,

 Kabızlığa iyi gelir ve sindirimi düzenler,

 Anemiye iyi gelerek, kansızlığın giderilmesine yardımcı olur,

 İdrar söktürücü özelliğe sahiptir,

 Depresyona iyi gelerek ruhsal sıkıntıları giderir,

 Sakinleştirici özelliği vardır,

 Stresi azaltır, kaygı durumunu düzenler,

 Ses kısıklığına iyi gelir,

 Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur,

 Mide ve bağırsak sistemini rahatlatır,

 Enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir,

 Kan basıncını düzenler,

 Solunum sistemi problemlerine iyi gelir,

 Regl sancılarına iyi gelir,

 Baş ağrısını azaltarak rahatlama sağlar,

 Metabolizmayı hızlandırarak daha kolay kilo verilir,

 Diş eti iltihabını giderir,

 Gözlerdeki şişliği gidererek bu bölgedeki ağrıyı hafifletir,

 Kasları yumuşatarak kas spazmlarına iyi gelir,

 Hastalıklara yakalanma ihtimalini azaltır,

 İştahı bastırması özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştırır,

 Kalp sağlığına fayda sağlar,

 Nefesi tazeleyerek boğazda rahatlama sağlar.

 Rezene Çayı Nasıl Demlenir?

 Rezene çayı, yaprakları ve tohumları birlikte kullanılarak hazırlanır.

 Rezene Çayı için malzemeler:

 1,5 su bardağı kaynamış su,

 1 çay kaşığı rezene tohumu,

 5.6 yaprak rezene yaprağı.

 Rezene Çayının Hazırlanması:

 1,5 su bardağı su, bir cezvede kaynatılırken, bir tarafta da rezene tohumları ezilir. Su kaynamaya başladıktan sonra, cezvenin içerisine rezene tohumları atılır. 1 dakika kaynatıldıktan sonra yapraklar ilave edilir ve 2 dakika daha kaynatıldıktan sonra ocağın altı kapatılır. 5 dakika demlenmesi için bekletilir. Rezene çayı süzüldükten sonra büyük bir fincana koyulur ve soğumasını beklemeden sıcak olarak içilir.

Rezene Tohumu Neye İyi Gelir?

Gastrit ve ülsere iyi gelir,

 Rahat bir uyku uyumayı sağlar,

 Akne ve sivilcelerin tedavisinde kullanılır,

 Kramplı sancıları önlemeye yardımcı olur,

 Kan basıncını dengede tutar,

 İltihap kurutucu özelliği bulunmaktadır,

 Tokluk hissi yaratır ve kısa sürede zayıflamayı sağlar,

Rezene Yağı Neye İyi Gelir?

Rezene yağı, rezenenin tohumlarından elde edilir. Vücudun dış güzelliğinde kullanılır.

 Bakımlı saçlar için, rezene yağından maskeler yapılır,

 Kuruyan saçları nemlendirerek yumuşamasını sağlar,

 Saç dökülmelerine karşı etkilidir,

 Cilt kuruluğunu gidererek pürüzsüz bir görünüm sağlar,

 Akne ve sivilce oluşumunu önler.

Rezene Çayı Regl Sancılarını Giderir

Rahmin kasılması sonucunda regl sancıları yaşanır. Rezene çayı, vücut kasılmalarını büyük oranda önler. Kasları gevşeterek, adet dönemimin daha az sancılı geçmesini sağlar.

Rezene Çayının Zayıflamaya Etkisi Nedir?

Rezene çayı, ödem söktürücü özelliğiyle aynı zamanda vücutta detoks etkisi de yaratır. İştahı bastırdığı ve metabolizmayı hızlandırdığı için, kilo vermeyi kolaylaştırır. Uzun süren bir tokluk hissi yarattığı için, fazla yemeyi engeller. Özellikle bel, basen ve kalça kısmında biriken yağların erimesinde önemli rol oynar.

Zayıflatıcı Rezene Çayı Tarifi

Kaynayan 1 bardak suyun içine, 1 tatlı kaşığı ezilmiş rezene tohumu konulur. 1-2 dakika kaynatıldıktan sonra ocaktan alınır. 5 dakika demlendirildikten sonra süzülür ve sıcak olarak tüketilir. Günde birkaç fincan içilebilir.

Birkaç fincandan fazla içilmesi veya gebe kadınların fazla tüketmesi sonucunda, sağlık sorunlarına yol açabilir.

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