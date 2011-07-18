Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHamilelik Haberleri Riskli gebelikler
18.07.2011 - 15:16 |

Riskli gebelikler

Riskli hamilelikler, genel olarak üç ana kategoride toplanıyor: Annede var olan hastalıklar, önceki hamilelikteki öyküler ve hamilelik sırasında oluşan sorunlar...

Riskli gebelikler
ABONE OL

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. İbrahim Bildirici riskli gebelikler hakkında bilgi verdi:

ANNEDE VAR OLAN HASTALIKLAR
Kalp hastalığı: Gebelikte kanın sıvı kısmı yüzde 40 artarken, her atımda pompalanan kan miktarı ve dakikadaki kalp atım sayısı da yükseliyor. Bazı kalp hastaları hamileliği iyi tolere ederken bazılarının hamileliği sonlandırılıyor.

Yüksek tansiyon: Sürekli ilaç kullananların hamilelik sırasında bu ilaçlarını değiştirmeleri, bebeğe zarar vermeyecek olanları kullanmaları gerekebilir. Bu hamilelerin yüzde 25’inde özellikle 20’nci haftadan sonra preeklampsi (kan basıncında yükselme ve idrarda protein kaybıyla ortaya çıkan sorun) gelişebiliyor.

Diyabetikler: Bebekte doğumsal anormali riski 2-4 kat artıyor. Hamilelik boyunca diyet, egzersiz, düzenli insülin kullanımı ve kan şekerlerinin yakın takibi gerekiyor. Bu anne adaylarının iri bebek doğurma riskleri yüksek. İri bebekler; doğum travması, solunum sıkıntısı, şeker düşmesi ve sarılık gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Tiroid: Bebekte zihinsel gelişim etkileniyor, düşük doğum ağırlığı, kayıp yaşanabiliyor.

Solunum bozuklukları: Hamilelikte solunan hava hacmi yüzde 50 artıyor. İlerleyen haftalarda diyaframın yukarı itilmesiyle yakınmalar artıyor. Astım hastası olanlar, göğüs hastalıkları uzmanlarıyla takiplerini ihmal etmemeli ve ilaçlarını kesmemeli.

Lupus: Her türlü komplikasyona yol açabilen önemli bir bağışıklık sistemi hastalığı. Mutlaka takip ve tedavi altında olması gerekiyor. Lupuslu hamilelerin düşük, ölü ya da erken doğum, preeklampsi, kan pıhtılaşması gibi pek çok riskleri var.Kansızlık: Hamilelerin günde 30 mg. demir takviyesi alması gerekiyor.

Enfeksiyonlar: Toxoplasma, kızamıkçık ve CMV gibi fetüsü tehdit eden enfeksiyonlar var. Korunmak için hamileler kedilerden uzak durmalı, içilen sular güvenli olmalı, meyve ve sebzeler iyi yıkanmalı, çiğ et yenmemeli.

HAMİLELİKTE OLUŞAN SORUNLAR
İleri yaş: 20’li yaşlarda yüzde 20 olan düşük riski, 45 yaş üzerinde yüzde 50’lere ulaşıyor. Ayrıca kromozomal anomali (down sendromu gibi) riski de yükseliyor.

Tarama testleri: Tarama testlerinde kromozomal anomali riski yüksek çıktığında birinci trimesterde CVS, ikinci trimesterdeyse amniyosentez yaparak fetüsün anomalisi olup olmadığına bakıyoruz. Böylece gebelik ya devam ediyor ya da sonlandırılıyor.

Çoğul gebelikler: En büyük risk, erken doğum. Üçüz ve üzeri gebeliklerde ikiye indirgeme (fetal redüksiyon) opsiyonu ailelerle konuşuluyor. Doğumsal anormallikler, gebelik şekeri ve preeklampsi riskleri de bu gebelerde daha fazla.

Suyun erken gelmesi: Erken doğum ve enfeksiyon riski taşıyan bu durumda fetal iyilik halini yakın takip ederek, bir haftalık antibiyotik uygulamasıyla 32-34 haftaya kadar zaman kazanmaya çalışıyoruz. Fetal akciğer gelişimini hızlandırmaya uğraşıyoruz.

Büyüme geriliği: Tahmini fetal ağırlığın gestasyonel haftaya göre yüzde 10’un altında olduğu olguları yakından takip ediyoruz. Çeşitli müdahalelerle bebeğin yaşam şansını artırmaya çalışıyoruz.

Kan uyuşmazlığı: Annenin Rh (-), babanınsa Rh (+) olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı yaşanabiliyor. Kanama olması halinde anne adaylarına 72 saat içinde Anti D uygulanması yapılıyor.

ÖNCEKİ HAMİLELİKLERİNDE SORUN YAŞAYANLAR
Tekrarlayan kayıplar: İki ya da üçten fazla kayıp yaşayan anne adayının detaylı bir incelemeden geçirilmesi gerekiyor.

Erken doğum öyküsü: 1/3 ihtimalle tekrarlayabiliyor. Sebebi biliniyorsa ona yönelik tedavi yapılıyor. Örneğin rahim ağzı yetmezliği düşünülen olguda bir sonraki gebelikte rahim ağzına dikiş atılıyor.

Yapısal veya genetik anormallik: Kalp anomalili bir bebek doğrulduysa bir sonraki gebelikte tekrar riski yüzde 2.5 oluyor. 11-14 haftalar arasında fetüsün ense cilt saydamlığını değerlendirmek ve 18-22 haftalarda detaylı kardiyak incelemesi yapılıyor. Kromozomal anomalili bir bebek doğmuşsa bunun tekrarlama riski, yüzde 1-2 arasında. CVS ya da amniyosentez yaparak bebeğin sağlıklı olduğundan emin olunuyor. Düşük doğum ağırlığı öyküsü: Risk faktörleri arasında görülen sigara ve kafein tüketimi yasaklanıyor.

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Keşfetme ve özgürleşme isteği içinde yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz.  Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olacaktır. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu. Gününüz hareketlenecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ortaklı konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İş hayatınızdaki otoriter kişilerden destek alabilirsiniz. Başarınızı olumlu yönde etkileyecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda rahatlatıcı gelişmeler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Bugün rahatsız olacağınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla denge ve uyum arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Disiplinli gördüğünüz kişilerden hayatınız ve işlerinizle ilgili destek alabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki koşullar gününüzü etkileyebilir. Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha özenli olmalısınız. İş hayatınızda güçlü kişilerle irtibata geçebilirsiniz. Onlardan alacağınız destekle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı yansıtacaksınız. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Giriştiğiniz ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz koşullar daha da artabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ev hayatınızla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Güven içinde olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Parasal konularınızda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal kararlar vermekten çekinmelisiniz. İlerleyen saatlerde ailenizle ilgili daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdekilerle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda otorite olarak gördüğünüz kişilerden yardım alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iletişiminiz daha akıcı ve rahat hale gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızın yönetilmesi için bu konuda otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Uğraştığınız işleri kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha keyifli hale getireceğiniz zamanlar var. Alım satım işleriniz gündeminizi oluşturabilir. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu. Önemli işlerinizi ilerleyen zamanlara bırakabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanla içindesiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konularında fark edemediğiniz konular olabilir. Güçlü gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde koşullarda rahatlama var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek beklentilerinizde otorite gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Parasal konularda karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili konuların gündeme geldiği zamanlar içindesiniz. Hedeflere ulaşmak için otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Toplum önünde olmak isteyebilirsiniz. Ortaklı para durumlarınızda duygusal davranmamaya özen göstermelisiniz. Öğleden sonra koşullarda rahatlama söz konusu.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Astrolog Aslıhan Kozluca
    Astrolog Aslıhan Kozluca5 Temmuz Ay Tutulması
    Aslıhan Değerli Aytoğan
    Aslıhan Değerli AytoğanStres belirtileri ve nedenleri
    Nesrin Sürer
    Nesrin SürerYağlı ciltlere yaz bakımı
    Merve Girgin
    Merve GirginPlaj bakımı ve kremler
    Dr. Murat Ulusoy
    Dr. Murat UlusoyHaz ve vajinismus
    Nur Demir
    Nur Demir5 Temmuz Ay tutulması
    Betül Yergök
    Betül YergökTest: Flörtte nasıl birisin?
    Veteriner Hande Mutlu
    Veteriner Hande MutluVeteriner insanlığı tedavi eder
    Op Dr Caner Kaçmaz
    Op Dr Caner KaçmazMeme estetiği ile iyileşin
    Mine Ağır
    Mine AğırYeni normalde çocuk psikolojisi
    En Çok İzlenen Videolar
    Yumurtasız Kek TarifiYumurtasız Kek Tarifi
    Hünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi TarifiHünkar Beğendi Nasıl Yapılır? | Etli Hünkar Beğendi Tarifi
    Acem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav TarifiAcem Pilavı Nasıl Yapılır? | Etli Havuçlu Pilav Tarifi
    Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bu suyu yaz boyunca yanınızdan ayırmayın! İşte tarifi...

    Bu suyu yaz boyunca yanınızdan ayırmayın! İşte tarifi...

    Burun dolgusu ne kadar kalıcı? İşte merak edilenler

    Burun dolgusu ne kadar kalıcı? İşte merak edilenler

    Kudret narı yağının duyunca çok şaşıracağınız faydaları

    Kudret narı yağının duyunca çok şaşıracağınız faydaları

    Yazın tatlıyla uğraşmak istemeyenler dikkat! İşte çok pratik unsuz ve şekersiz 3 tatlı tarifi

    Yazın tatlıyla uğraşmak istemeyenler dikkat! İşte çok pratik unsuz ve şekersiz 3 tatlı tarifi

    Sıradaki Haber