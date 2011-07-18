Acıbadem Maslak Hastanesi’nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. İbrahim Bildirici riskli gebelikler hakkında bilgi verdi:

ANNEDE VAR OLAN HASTALIKLAR

Kalp hastalığı: Gebelikte kanın sıvı kısmı yüzde 40 artarken, her atımda pompalanan kan miktarı ve dakikadaki kalp atım sayısı da yükseliyor. Bazı kalp hastaları hamileliği iyi tolere ederken bazılarının hamileliği sonlandırılıyor.

Yüksek tansiyon: Sürekli ilaç kullananların hamilelik sırasında bu ilaçlarını değiştirmeleri, bebeğe zarar vermeyecek olanları kullanmaları gerekebilir. Bu hamilelerin yüzde 25’inde özellikle 20’nci haftadan sonra preeklampsi (kan basıncında yükselme ve idrarda protein kaybıyla ortaya çıkan sorun) gelişebiliyor.

Diyabetikler: Bebekte doğumsal anormali riski 2-4 kat artıyor. Hamilelik boyunca diyet, egzersiz, düzenli insülin kullanımı ve kan şekerlerinin yakın takibi gerekiyor. Bu anne adaylarının iri bebek doğurma riskleri yüksek. İri bebekler; doğum travması, solunum sıkıntısı, şeker düşmesi ve sarılık gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Tiroid: Bebekte zihinsel gelişim etkileniyor, düşük doğum ağırlığı, kayıp yaşanabiliyor.

Solunum bozuklukları: Hamilelikte solunan hava hacmi yüzde 50 artıyor. İlerleyen haftalarda diyaframın yukarı itilmesiyle yakınmalar artıyor. Astım hastası olanlar, göğüs hastalıkları uzmanlarıyla takiplerini ihmal etmemeli ve ilaçlarını kesmemeli.

Lupus: Her türlü komplikasyona yol açabilen önemli bir bağışıklık sistemi hastalığı. Mutlaka takip ve tedavi altında olması gerekiyor. Lupuslu hamilelerin düşük, ölü ya da erken doğum, preeklampsi, kan pıhtılaşması gibi pek çok riskleri var.Kansızlık: Hamilelerin günde 30 mg. demir takviyesi alması gerekiyor.

Enfeksiyonlar: Toxoplasma, kızamıkçık ve CMV gibi fetüsü tehdit eden enfeksiyonlar var. Korunmak için hamileler kedilerden uzak durmalı, içilen sular güvenli olmalı, meyve ve sebzeler iyi yıkanmalı, çiğ et yenmemeli.

HAMİLELİKTE OLUŞAN SORUNLAR

İleri yaş: 20’li yaşlarda yüzde 20 olan düşük riski, 45 yaş üzerinde yüzde 50’lere ulaşıyor. Ayrıca kromozomal anomali (down sendromu gibi) riski de yükseliyor.

Tarama testleri: Tarama testlerinde kromozomal anomali riski yüksek çıktığında birinci trimesterde CVS, ikinci trimesterdeyse amniyosentez yaparak fetüsün anomalisi olup olmadığına bakıyoruz. Böylece gebelik ya devam ediyor ya da sonlandırılıyor.

Çoğul gebelikler: En büyük risk, erken doğum. Üçüz ve üzeri gebeliklerde ikiye indirgeme (fetal redüksiyon) opsiyonu ailelerle konuşuluyor. Doğumsal anormallikler, gebelik şekeri ve preeklampsi riskleri de bu gebelerde daha fazla.

Suyun erken gelmesi: Erken doğum ve enfeksiyon riski taşıyan bu durumda fetal iyilik halini yakın takip ederek, bir haftalık antibiyotik uygulamasıyla 32-34 haftaya kadar zaman kazanmaya çalışıyoruz. Fetal akciğer gelişimini hızlandırmaya uğraşıyoruz.

Büyüme geriliği: Tahmini fetal ağırlığın gestasyonel haftaya göre yüzde 10’un altında olduğu olguları yakından takip ediyoruz. Çeşitli müdahalelerle bebeğin yaşam şansını artırmaya çalışıyoruz.

Kan uyuşmazlığı: Annenin Rh (-), babanınsa Rh (+) olduğu durumlarda kan uyuşmazlığı yaşanabiliyor. Kanama olması halinde anne adaylarına 72 saat içinde Anti D uygulanması yapılıyor.

ÖNCEKİ HAMİLELİKLERİNDE SORUN YAŞAYANLAR

Tekrarlayan kayıplar: İki ya da üçten fazla kayıp yaşayan anne adayının detaylı bir incelemeden geçirilmesi gerekiyor.



Erken doğum öyküsü: 1/3 ihtimalle tekrarlayabiliyor. Sebebi biliniyorsa ona yönelik tedavi yapılıyor. Örneğin rahim ağzı yetmezliği düşünülen olguda bir sonraki gebelikte rahim ağzına dikiş atılıyor.

Yapısal veya genetik anormallik: Kalp anomalili bir bebek doğrulduysa bir sonraki gebelikte tekrar riski yüzde 2.5 oluyor. 11-14 haftalar arasında fetüsün ense cilt saydamlığını değerlendirmek ve 18-22 haftalarda detaylı kardiyak incelemesi yapılıyor. Kromozomal anomalili bir bebek doğmuşsa bunun tekrarlama riski, yüzde 1-2 arasında. CVS ya da amniyosentez yaparak bebeğin sağlıklı olduğundan emin olunuyor. Düşük doğum ağırlığı öyküsü: Risk faktörleri arasında görülen sigara ve kafein tüketimi yasaklanıyor.