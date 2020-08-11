11.08.2020 - 17:45 |
Rus corona virüs aşısının adı neden 'Sputnik V' oldu?
Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya'dan geldi. Rusya tarafından bugün tescillenen, corona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşının adı Sputnik V oldu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığını açıkladı.
Putin, "Bu sabah saatlerinde, corona virüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi" dedi.
Aşının adı neden "Sputnik V" oldu?
Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken açıklamada, “1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi" denildi.