Rus corona virüs aşısının adı neden 'Sputnik V' oldu?

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Bugün Maddi kaynaklarınızla ilgili konulara yöneleceğiniz bir gündesiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak için kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. Başladığınız işlerde ilerlemek için çaba sarf edeceğiniz zamanla var. İş hayatınızda yaşadığınız engelleri aşmak isteyebilirsiniz. Harcamalarınıza özellikle dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yüksek enerjinizi kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlendirebilirsiniz. Cüzdanınıza ait konular gündeminizi etkileyebilir. Başkalarından destek alacağınız imkanlar da var. Bedensel konulara özen göstermelisiniz. İşlerinize yön kazandırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gizli kalmış konular bugün gündeminize gelebilir. Sonuçlandırmakta zorlandığınız konuları kabullenmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Enerjinizi doğru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi çok daha güvende hissedebilirsiniz. Kişisel harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecekle ilgili hayalleriniz için para harcamak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda ilerlemek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Önünüze gelen engelleri rahatça aşabileceğiniz zamanlar var. Kişisel yeteneklerinizi kullanmaktan çekinmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş hayatınızla ilgili gelişmeleri yönlendireceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konular, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz gündeminizi oluşturabilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler gün içinde ilerlemenizi kolaylaştıracaktır. Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Harcamalarınızı kontrol atına almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili bütünü görmek daha kolay olabilir. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Kişisel harcamalarınızla ilgili bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Yönünüzü netleştirmek istediğiniz zamanlar olabilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşmak için uygun bir gün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yaşayacağınız kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Parasal konularla ilgili karar alırken dikkat etmeniz gerekebilir. Gün içinde işlerinizde yenilenmeye gidebilirsiniz. Kendinizi aşmak ve yön vermek isteyeceğiniz koşullar oluşabilir. Bu durumda kişisel yeteneklerinizi kullanabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki insanlarla denge içinde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Maddi kaynaklarınızla ilgili değişikliklere gidebileceğiniz bir gündesiniz. Uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İşlerinizde çaba sarf ederek daha fazla ilerlemek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma koşullarınızdaki değişiklik gündeminizi etkileyebilir. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. İş odaklı olmak gerekebilir. Yönünüzü netleştirmek için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Sizi yoran durumlara karşı daha özen göstermelisiniz. Gelirlerinizle ilgili yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz. Bugün gündeminizde aşk ve yaratıcılık var. Kişisel harcamalarınızı abartabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak keyfinizi yerine getirecektir. Uğraştığınız işlerde, yüksek enerjinizle daha fazla ilerleme sağlayabilirsiniz. Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Aile hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye özen göstermelisiniz. Geçmişinize ait konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinizi dinlemek doğru karar vermenizi sağlayacaktır. Gün içinde maddi konularla ilgilenebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku