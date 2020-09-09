Rüyada Çorba İçmek Ne Demek? Çorba İçtiğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada çorba içmek, kişinin rahatlayacağı ve huzura erecek olduğu anlamına gelmektedir. Rüyasında çorba gören bir kişi yakın zamanda başta maddi yönden olmak üzere, manevi yönden de oldukça olumlu haberler alacaktır.



Rüyada Çorba İçmek



Rüyasında soğuk veya sıcak havada çorba içtiğini görmek, üzüntü ve keder anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişi, eğer çorbanın tadı lezzetliyse kısmeti açılacak ve uzun seneler beklediği kişi ile evlilik yoluna gidecektir. Eğer çorba bozuk ya da tatsızsa, rüya sahibinin kapısını çeşitli hastalıklar çalacaktır.



Çorba İçtiğini Görmek



Rüyasında çorba içtiğini görmek, içilen çorbanın tadı güzelse rüya sahibinin şansının açılacağına, çorba kötüyse dedikodu ve yalanlar ile boğuşacağına işarettir. Uykuda çorba içtiğini gören rüya sahibi, özellikle yakın dostum dedikleri kişilerin yalanlarına uğrayacak ve bu durum kendisini oldukça derinden yaralayacaktır.



Rüyada Mercimek Çorbası İçtiğini Görmek



Rüyada mercimek çorbası içtiğini gören kişinin yakın zamanda tüm dertlerinden kurtulacağına işaret edilmektedir. Rüya tabirlerinde rüyasında mercimek çorbası içen kişilerin geçmişte yaşamış oldukları zor ve sıkıntılı süreçlerden kurtulacağı ve yeni dönemde iş hayatında beklediği atamalar ile karşılaşarak, kazancının büyük oranda artacağına işaret edilmektedir. Maddi gelirin artması ile birlikte rüyayı gören kişinin aile hayatında da huzur ve bereketin yerine geleceğine dikkat çekilmektedir.



Rüyada Çorba Döktüğünü Görmek



Rüyada çorba döktüğünü görmek, büyük bir istek ve heyecanla başlanan bir işin yarıda kalacağına ve yanlış bir hata sonucunda büyük kayıplar verileceğine işarettir. Rüyasında üstüne ya da başka bir yere çorba döktüğünü gören kişinin, farklı olaylar yaşayacağına üzüntülü günlerin onu bekleyeceğine delalet edilmektedir.



Rüyada Çorba Taşması



Bolluk ve bereketli günlerin geride kalacağı anlamını taşıyan rüyada çorba taşması, rüyayı gören kişinin bir anda iş hayatında sekteye uğrayacağına işaret edilmektedir. Rüyada çorba pişirirken çorbanın taştığını gören kimse maddi açıdan borçlanacak ve bu borçların altından kalkamayacak duruma gelerek, gün geçtikçe çeşitli hastalıklar ile boğuşmaya başlayacaktır.

Rüyada Çorba Pişirdiğini Görmek



Kafa karışıklığı anlamlarını ifade eden rüyada çorba pişirdiğini görmek, rüyayı gören birinin özellikle iş yaşamında ne yapması gerektiğine karar veremeyeceğine delalet etmektedir. Rüyasında büyük bir tencere içinde çorba pişirdiğini gören kişi, yeni iş kurup kurmama konusunda büyük kararsızlıklar duyacaktır. Bu durumu yakın çevresi ile paylaşacak olan rüya sahibi etrafındaki kişilerden de beklediği gibi bir doğru yardım alamayacak ve kendini büyük bir çıkmazda bulacaktır.



Rüyada Çorba Dağıttığını Görmek



Üzüntülü ve sevindirici haberlerin aynı anda belirmesi anlamına gelen rüyada çorba dağıttığını görmek, rüya sahibinin kısa zaman içerisinde kötü günlere ulaşacağına işaret etmektedir. Rüyasında kâsede çorba dağıttığını gören bir kişi, geçmiş dönemde sosyal hayatta ve iş hayatındaki diğer insanlara yaptığı yardımların bu kötü dönemlerde o insanların desteği sayesinde karşılığını alarak, huzurlu günlere yeniden kavuşacaktır.