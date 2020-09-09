Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRüya TabirleriRüyada Rüyada Turşu Yemek Ne Demek? Karışık Turşu Yediğini Görmek Ne Anlama Gelir?
09.09.2020 - 00:42 |

Rüyada Turşu Yemek Ne Demek? Karışık Turşu Yediğini Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada turşu görmek, sıkça karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir rüya ile karşılaşan kişi de, rüyasının tabirini merak etmektedir. Sizler için rüyada turşu yemenin anlamlarını farklı başlıklarda le aldık. İşte, rüyada turşu görmekle ilgili merak edilen yorumlar.

Rüyada Turşu Yemek Ne Demek? Karışık Turşu Yediğini Görmek Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Rüyada turşu görmek hem iyi hem de kötü anlamlara sahiptir. Hasta kimselerin şifa bulacağına, kazanç elde edilmesine işaret eder. Aynı zamanda çok para kaybetmeye, sözden caymaya ve dinden uzaklaşmaya delalet eder.

Rüyada Turşu Görmek

Rüyada sadece turşu görmek, rüya sahibi için uyarı niteliğindedir. Rüyayı gören kişinin olmayacak hayallere kapılmasını gösterir. Bu sebeple rüyada turşu görmek iyi anlamlar içermez. Hayal kırıklığına uğramak anlamına gelir. Aynı zamanda rüyada turşu gören kimselerin fevri davranışlarda bulunduğu şeklinde de yorumlanır.

Rüyada turşu gören kimselerin huzurunun kaçacağına, tatsız olaylar yaşayacağına işaret eder. Düzenin bozulmasına, mutsuz ve kötü günlerin yakın olduğuna dalalet eder. Rüyada turşu görmek çok sık görülen bir rüya olmasa da çok hayra yorulan bir rüya değildir. Bu sebeple rüya sahibinin yapmak istediği işlerde dikkatli olması önerilir. Rüyada turşu gören kimseler, yaşayabilecekleri tatsız olaylar için önlem almalı ve riskli işlerden kaçmalıdır.

Rüyada Turşu Yemek

Rüyada turşu yemek hem iyi hem de kötü anlamlara sahiptir. Rüyasında turşu yiyen kimseler hasta ise iştahı açılır ve iyileşir. Bol rızka işaret eder. Aynı zamanda rüyada turşu görmek bekar kişiler için mutlu olamayacağı bir evliliği temsil eder.

Rüyada turşu yediğini görmek haram paraya işaret eder. Kazanılan paraların gereksiz yere harcanacağını anlatır. Bu sebeple geçim sıkıntısı çekileceğini de gösterir. Kötü kimselerin ahlakına uyarak para ve mal kaybına sebep olacağına işaret eder.

Rüyada Karışık Turşu Yemek

Rüyada karışık turşu görmek iş hayatında dikkatli davranılması gerektiğine işaret eder. İş hayatında yaşanacak karmaşaların habercisidir. Rüya sahibinin iş değiştirmek isteyecek kadar zor durumlarda kalabileceğini gösterir. Yaşanan kötü olaylarda rüya sahibinin destekçisi ailesi olacaktır. Rüyada karışık turşu yemek aynı zamanda çok istenen bir şeyden istenilen sonucun alamayacağı anlamına gelir. Hayal kırıklığı, sıkıntı ve kedere yorulan bu rüya, rüya sahibinin üzülmemesi gerektiğini de anlatır. Rüyada karışık turşu görmek, sorunların kalıcı olmayacağına da işaret eder.

Rüyada Biber Turşusu Yemek

Rüya sahibi rüyada biber turşusu yediğini görürse aile içinde tartışmalar yaşar. Eşler arasındaki tartışmalara, huzurun bozulmasına, eşi ile dargınlaşacağına işaret eder. Rüya sahibinin yaşayacağı bu durum dedikodulara sebebiyet verir. Kendisini sevmeyen ve kötülüğünü isteyen kişileri mutlu eder. Rüya sahibinin eşi ile arasındaki sorunları düzeltmesi için bir uyarı olan bu rüya, rüya sahibinin kendini başka işlere vereceğini gösterir. Rüya sahibi uğraşacağı diğer işlerden verim alamaz ve iş hayatı kötü gitmeye başlar.

Rüyada Salatalık Turşusu Görmek

Rüyada salatalık turşusu görmek güzel anlamlara sahip değildir. Rüya sahibinin iş ve aile hayatında çeşitli imtihanlar ile uğraşacağına, karşısına sürekli kötü kişiler çıkacağına işarettir. Çok sıkıntılı günler geçirileceği anlamına gelir.

Rüyada Lahana Turşusu Görmek

Rüyada lahana turşusu görmenin olumlu anlamları vardır. Lahana turşusu şifa anlamına gelir. Rüya sahibi veya rüya sahibinin sevdiği bir yakının hastalıktan kurtulacağına işaret eder. Uzun ve sağlıklı bir ömrün habercisidir. Kötü günlerin geride kaldığını gösterir. Rüyada lahana turşusu gören kişilerin hayatının düzene gireceğine işarettir. İstediği işlerde başarılı olunacağına, bol kazanç elde edeceğine, hastalıklarına şifa bulacağına dalalet eder.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Gün içinde fikirlerde abartı söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Gün ortasında iletişim yoğunluğunuz artabilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanmak size fayda getirecektir. Sabah saatlerinde ufak tefek şanssızlıklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde hareketli zamanlar sizi bekliyor. Zihinsel yoğunluğunuz sizi yorabilir. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın, hata yapma riskiniz çoğalabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellendiğinizi düşündüğünüz zamanlar olabilir. Öğleye doğru koşullar hareketlenecektir. İletişiminiz abartılı olabilir. Dengede kalmaya çalışın. Bedene ait konuları göz ardı etmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgili kayıp yaşayabilirsiniz. Yaşayacağınız içsel süreçler, ruhsal gelişiminizi destekleyebilir. Sabah saatlerinde aksilikler olabilir. Gün içinde eğitimler organize edebilirsiniz. İş hayatınızda yapacağınız konuşmalar olabilir. İşlerinizi gün içinde bitirmeye çalışmalısınız. Akşam saatlerinde kafa karışıklığı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizle ilgili kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Gün içinde arkadaşlarınızla birlikte keyifli zamanlar geçirmek size iyi gelecektir. Gün içinde abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir.  İşten gelen destekler var. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal karmaşa içinde bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda yeni gelişmeler söz konusu olabilir. Toplum önünde olmaktan hoşlanacağınız bir gündesiniz. Davranışlarınızda abartıdan kaçınmalısınız. Gün içinde hareketli zamanlar olabilir. Yoğunluğunuz içinde annenizle ilgili konuları kaçırabilirsiniz. Sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa içinde olabilirsinizDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Yeni yolculuklar planlayabilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaşacağınız zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizde olayları abartabilirsiniz. Hareketli yoğun bir gündeminiz olabilir. Akşam saatlerinde işleriniz istediği gibi ilerlemeyebilir. Kafa karışıklığından kaynaklı hatalara dikkat ediniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde bazı şansızlıklar, kontrolsüzlükler yaşayabilirsiniz. Gün içinde kriz yaratan koşullardan uzak durmanızda fayda var. Endişe duyduğunuz konular gündeminize gelebilir. Parasal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı konular söz konusu. Hareketli ve yoğun bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Yenilik arayacağınız zamanlar olabilir. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Sabah saatlerinde engellerle karşılaştığınızı düşünebilirsiniz. İlerleyen saatlerde yoğun bir tempo içine gireceksiniz. Eğitimle ilgili konulara zaman ayırmak durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla birlikte sorumluluklarınızı yerine getirebilmek için günü planlayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Zihinsel yoğunluğun fazla olduğu zamanlar söz konusu. Akşam saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gündeminizi aşk hayatınız meşgul edebilir. Sabah saatlerinde engellendiğinizi hissedebilirsiniz. Gün içinde yoğun ve hareketli bir gündem sizi bekliyor olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi oluşturabilir. Sabah saatlerinde küçük aksilikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde yazışmaların ve konuşmaların yoğun olduğu saatler geçirebilirsiniz. Güven aradığınız yerlere doğru çekilebilirsiniz. Bazı konularda iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde kendinizi duygusal olarak yıpranmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nur Demir
Nur DemirAtalardan Aktarımı temizleme
sonbahar aşkları güzeldir
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde şüpheli hareketler
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüOrtodontik tedaviye hazırlık
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA
Uzm.Dr.Hüseyin HIRA Her damlasında güzellik saklı
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginKoEnzim Q10 nedir?
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaGöz kapağı estetiği: Blefaroplasti
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluInfluencer nasıl olunur?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMeme küçültme estetiği
Op Dr Caner Kaçmaz
Op Dr Caner KaçmazJinekomasti ile orantılı vücut
En Çok İzlenen Videolar
Elon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne KonuştukElon Musk’ın annesi Maye Musk yaşadığı zorlukları yazdığı kitabını anlattı | Eda ile Ne Konuştuk
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hızlı bir iletişim var

Hızlı bir iletişim var

Rüyada Bahçe Sulamak Ne Demek? Hortumla Bahçe Suladığını Görmek Nedir?

Rüyada Bahçe Sulamak Ne Demek? Hortumla Bahçe Suladığını Görmek Nedir?

Rüyada Çorap Giymek Ne Demek? Giydiğin Çorabı Çıkarmak Ne Anlama Gelir?

Rüyada Çorap Giymek Ne Demek? Giydiğin Çorabı Çıkarmak Ne Anlama Gelir?

Eylül Ayında 9 gününde yanyana göreceğiniz 9 rakamlarına dikkat edin.

Eylül Ayında 9 gününde yanyana göreceğiniz 9 rakamlarına dikkat edin.

Sıradaki Haber