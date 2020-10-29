Saatlerin anlamı | 2020 Çift saatler ne anlama gelir?

Gün içinde akrep ile yelkovan –dijital saatlerde rakamlar- iki defa üst üste geliyorlar. Bu durum genellikle saat başlarında insanların dikkatini çekiyor. Fakat akrep ve yelkovan gün içinde iki defa çift ve ters sayıları da oluşturuyorlar. Örneğin 19.19, 20.20 çift sayılardır. Bu sayılara özel anlamlar yüklenmiştir. Her yıl bu sayıların anlamları değişiyor.

2020 Çift Saatlerin Anlamları

00.00 Seni Şu Anda Rüyasında Görüyor

Sevdiğiniz kişinin bilinçaltı tamamen sizinle kaplı, uykusunda bile sizi düşünüyor. Sizi hayal edip, uyuyor. Rüyasında sizinle ilgili hayaller kuruyor.

01.01 Seni Seviyor

Sevdiğiniz kişinin hayatında sizden başkası bulunmuyor. Size karşı yüksek heyecanı bulunuyor.

02.02 Senden Hoşlanıyor

Sevdiğiniz kişi size karşı henüz ciddi veya aşık olmayabilir. Fakat onu etkilediğiniz kesin. Sizi tanımaya, anlamaya çalışıyor.

03.03 Sana Aşık olmaya Başlıyor

Sevdiğiniz/görüştüğünüz kişide aşkın ilk kıvılcımları oluşmuş durumda. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

04.04 Seni Çok Seviyor

Hayatında sizi çok seven, önemseyen ve kendini size adamış biri bulunuyor. Böyle bir insanı kolay kolay bulamazsınız.

05.05 Senden Nefret Ediyor

Sizden nefret ettiğine göre yanlış hareket veya söylemlerde bulunmuş olmalısınız. Hatanızı düzeltmek ve onun kalbini kazanmak için sağduyulu şekilde hareket etmelisiniz.

06.06 Herhangi Bir Teklif İçin Kötü Bir Gün

Sevdiğinizle ilgili herhangi bir planınız varsa, bu saatin geçmesini bekleyin.

07.07 Senden Çocuk Yapmak İstiyor

Sevdiğiniz sizi gerçekten ruh eşi olarak görüyor. Birlikteliğinizi taçlandırmak istiyor.

08.08 Sana Kahvaltı Teklif Edecek

Sevdiğiniz, sizinle birlikte güzel bir gün geçirmek için kahvaltı teklifi yapabilir. Bu teklifi çok iyi değerlendirmelisiniz.

09.09 Seni Üzecek Bir Söz Söyleyecek

Bu zaman diliminde sevdiğinizden biraz uzak durmanızda fayda vardır.

10.10 – Senden Ayrılmak İçin Fırsat Kolluyor

Sevdiğiniz sizden ayrılma niyetine girmiş. Bunu biran önce çözmenizde yarar vardır.

11.11 Sana Sürpriz Bir Hediyesi Var

Sevdiğiniz, küçük hediyelerle sizi şımartmayı ve şaşırtmayı seviyor. Yeni bir hediyeye hazırlıklı olabilirsiniz.

12.12 Seni Ailesine Anlatacak

Partnerinizin sizi ailesine anlatması, ilişkinizin ciddiye bindiğinin göstergesidir.

13.13 Seninle Konuşmaya Utanıyor

Partneriniz, utangaç veya sizin hakkınızda çekinceleri olabilir. Bu durumda daha sevgi dolu yaklaşabilirsiniz.

14.14 Evlenme Teklif Etmeyi Düşünüyor

Partneriniz artık ilişkinin adını koymuş. Kendini evliliğe hazır hissediyor. Bunu da sizinle paylaşmak istiyor.

15.15 Seninle Kaçmak İstiyor

Sevdiğiniz, gözlerden, kalabalıktan uzak, sizinle sakin bir tatil geçirmek istiyor. Bunu ona sağlayabilirsiniz.

16.16 Seni Arkadaşlarına Anlatıyor

Partneriniz, sizi arkadaşlarına anlattığına göre onu çok iyi etkilemişsiniz. Sizden övgü dolu sözlerle bahsedecektir.

17.17 Seninle Aynı Hayalleri Kuruyor

Sevdiğiniz sizinle aynı hayalleri kurduğuna göre ruh ikizinizi bulmuş olabilirsiniz. Bunun kıymetini bilmelisiniz.

18.18 Seni Herkesten Daha Çok Seviyor

Sevdiğiniz sizi takıntı derecesinde seviyor. Takıntı, her ne kadar kulağa hoş gelmese de bu duruma çok iyi dikkat etmelisiniz.

19.19 Elini Tutup Dudaklarından Öpmek İstiyor

Sevdiğiniz, sizi çok özlemiş. Sizin yanınızda olmak istiyor.

20.20 Şu Anda Başkasıyla Yan Yana

Sevdiğiniz kişinin sizle ilgili duygusal planları bulunmuyor. Umutlanmayı bırakıp, yolunuza devam etmelisiniz.

21.21 Seninle İlgili Gelecek Hayalleri Kuruyor

Sevdiğiniz kişi, sizinle ilgili gelecek planları kuruyor.

22.22 Sana Kahve Ismarlayacak

Sevdiğiniz kişiyi etkilemiş olmalısın. Size kahve ısmarlayarak, sizi tanımak isteyecektir.

23.23 – Hayatının İlki ve Tek İnsanı Olduğunu Düşünüyor

Partnerinizi çok iyi etkilediğiniz kesin. Sizi hayatının ilk ve tek insanı olarak görüyor.

2020 Ters Saatlerin Anlamları

*01.10– Seni hiç sevmiyor

*02.20–Senden hoşlanmıyor

*03.30–Sana âşık olmayacak

*04.40-Seni sevdiği söylenemez

*05.50–Senden hoşlanıyor

*10.01–Seninle evlenmek istiyor

*12.21–Seni sevmiyor

*13.31–Seni umursamıyor

*14.41–Seninle gelecek planlıyor

*15.51–Eski sevgilinle barışacaksın

*21.12–Hep aklındasın

*23.32–Sana aşık