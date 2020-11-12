Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Saatlerin anlamı | Çift, ters, tek, aynı saatlerin anlamı
12.11.2020 - 12:27 |

Saatlerin anlamı | Çift, ters, tek, aynı saatlerin anlamı

Saatler, zamanı göstermeleri bakımından önemli araçlardır. Kolda, duvarda, masada kendi halinde dönüp duruyorlar. Dijital, analog, kadranlı, köstekli, guguklu birbirinden farklı yüzlerce modeli vardır. Akrep ve yelkovan birbirini kovalayıp duruyorlar. Bazen bu ikili çift veya ters olarak adlandırılan pozisyonlara geliyorlar. Bu durumlar çoğu insan için bir anlam ifade etmese de bazı insanlar için özeldir. Saatlerin bu özel durumlarını sizler için derledik.

Saatlerin anlamı | Çift, ters, tek, aynı saatlerin anlamı
ABONE OL

 Gün içinde akrep ile yelkovan –dijital saatlerde rakamlar- iki defa üst üste geliyorlar. Bu durum genellikle saat başlarında insanların dikkatini çekiyor. Fakat akrep ve yelkovan gün içinde iki defa çift ve ters sayıları da oluşturuyorlar. Örneğin 19.19, 20.20 çift sayılardır. Bu sayılara özel anlamlar yüklenmiştir. Her yıl bu sayıların anlamları değişiyor.

 2020 Çift Saatlerin Anlamları 

 00.00 Seni Şu Anda Rüyasında Görüyor

 Sevdiğiniz kişinin bilinçaltı tamamen sizinle kaplı, uykusunda bile sizi düşünüyor. Sizi hayal edip, uyuyor. Rüyasında sizinle ilgili hayaller kuruyor.

 01.01 Seni Seviyor

 Sevdiğiniz kişinin hayatında sizden başkası bulunmuyor. Size karşı yüksek heyecanı bulunuyor. 

 02.02 Senden Hoşlanıyor

 Sevdiğiniz kişi size karşı henüz ciddi veya aşık olmayabilir. Fakat onu etkilediğiniz kesin. Sizi tanımaya, anlamaya çalışıyor.

 03.03 Sana Aşık olmaya Başlıyor

 Sevdiğiniz/görüştüğünüz kişide aşkın ilk kıvılcımları oluşmuş durumda. Bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor.

 04.04 Seni Çok Seviyor

 Hayatında sizi çok seven, önemseyen ve kendini size adamış biri bulunuyor. Böyle bir insanı kolay kolay bulamazsınız.

 05.05 Senden Nefret Ediyor

 Sizden nefret ettiğine göre yanlış hareket veya söylemlerde bulunmuş olmalısınız. Hatanızı düzeltmek ve onun kalbini kazanmak için sağduyulu şekilde hareket etmelisiniz.

 06.06 Herhangi Bir Teklif İçin Kötü Bir Gün

 Sevdiğinizle ilgili herhangi bir planınız varsa, bu saatin geçmesini bekleyin.

 07.07 Senden Çocuk Yapmak İstiyor

 Sevdiğiniz sizi gerçekten ruh eşi olarak görüyor. Birlikteliğinizi taçlandırmak istiyor.

 08.08 Sana Kahvaltı Teklif Edecek

 Sevdiğiniz, sizinle birlikte güzel bir gün geçirmek için kahvaltı teklifi yapabilir. Bu teklifi çok iyi değerlendirmelisiniz.

 09.09 Seni Üzecek Bir Söz Söyleyecek

 Bu zaman diliminde sevdiğinizden biraz uzak durmanızda fayda vardır.

 10.10 – Senden Ayrılmak İçin Fırsat Kolluyor

 Sevdiğiniz sizden ayrılma niyetine girmiş. Bunu biran önce çözmenizde yarar vardır.

 11.11 Sana Sürpriz Bir Hediyesi Var

 Sevdiğiniz, küçük hediyelerle sizi şımartmayı ve şaşırtmayı seviyor. Yeni bir hediyeye hazırlıklı olabilirsiniz.

 12.12 Seni Ailesine Anlatacak

 Partnerinizin sizi ailesine anlatması, ilişkinizin ciddiye bindiğinin göstergesidir.

 13.13 Seninle Konuşmaya Utanıyor

 Partneriniz, utangaç veya sizin hakkınızda çekinceleri olabilir. Bu durumda daha sevgi dolu yaklaşabilirsiniz.

 14.14 Evlenme Teklif Etmeyi Düşünüyor

 Partneriniz artık ilişkinin adını koymuş. Kendini evliliğe hazır hissediyor. Bunu da sizinle paylaşmak istiyor.

 15.15 Seninle Kaçmak İstiyor

 Sevdiğiniz, gözlerden, kalabalıktan uzak, sizinle sakin bir tatil geçirmek istiyor. Bunu ona sağlayabilirsiniz.

 16.16 Seni Arkadaşlarına Anlatıyor

 Partneriniz, sizi arkadaşlarına anlattığına göre onu çok iyi etkilemişsiniz. Sizden övgü dolu sözlerle bahsedecektir.

 17.17 Seninle Aynı Hayalleri Kuruyor

 Sevdiğiniz sizinle aynı hayalleri kurduğuna göre ruh ikizinizi bulmuş olabilirsiniz. Bunun kıymetini bilmelisiniz.

 18.18 Seni Herkesten Daha Çok Seviyor

 Sevdiğiniz sizi takıntı derecesinde seviyor. Takıntı, her ne kadar kulağa hoş gelmese de bu duruma çok iyi dikkat etmelisiniz.

 19.19 Elini Tutup Dudaklarından Öpmek İstiyor

 Sevdiğiniz, sizi çok özlemiş. Sizin yanınızda olmak istiyor.

 20.20 Şu Anda Başkasıyla Yan Yana

 Sevdiğiniz kişinin sizle ilgili duygusal planları bulunmuyor. Umutlanmayı bırakıp, yolunuza devam etmelisiniz.

 21.21 Seninle İlgili Gelecek Hayalleri Kuruyor

 Sevdiğiniz kişi, sizinle ilgili gelecek planları kuruyor.

 22.22 Sana Kahve Ismarlayacak

 Sevdiğiniz kişiyi etkilemiş olmalısın. Size kahve ısmarlayarak, sizi tanımak isteyecektir.

 23.23 – Hayatının İlki ve Tek İnsanı Olduğunu Düşünüyor

 Partnerinizi çok iyi etkilediğiniz kesin. Sizi hayatının ilk ve tek insanı olarak görüyor.

 2020 Ters Saatlerin Anlamları 

 *01.10– Seni hiç sevmiyor

 *02.20–Senden hoşlanmıyor

 *03.30–Sana âşık olmayacak

 *04.40-Seni sevdiği söylenemez

 *05.50–Senden hoşlanıyor

 *10.01–Seninle evlenmek istiyor

 *12.21–Seni sevmiyor

 *13.31–Seni umursamıyor

 *14.41–Seninle gelecek planlıyor

 *15.51–Eski sevgilinle barışacaksın

 *21.12–Hep aklındasın

 *23.32–Sana aşık

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün kıvrak olmayı anlatan koşullar var. Gençlerle ilgili konular gündeme gelebilir. Tepkilerinizi kontrol etmeniz gereken zamanlar olabilir. Eşinizle ilgili uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam saatlerinde yolculuklar ön plana çıkabilir. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Etrafınızdaki kişilerle iletişiminiz de kıvrak olmanız gerekebilir. Vizyonunuzu belirlemeniz gereken zamanlar olabilir. Sağlığınızla ilgili konuları ihmal etmemeniz de fayda var. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla günün yoğunluğu hakkında derin sohbetler edebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi iletişimle ifade edebilirsiniz. Vizyonunuzu yaratmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Zekânızı kullanacağınız yerlerde bulunmaktan keyif alacaksınız. Güzel olan şeyler için harcamalarda bulunabilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Akşam saatlerinde arkadaşlıklar ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailenize ait konularda değişken koşullar söz konusu. Ev hayatınızla ilgili hızlı hareket etmeniz gereken olaylar ortaya çıkabilir. Gençlerle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven arayışına girebilirsiniz. Babanıza ait konuları göz ardı etmemeye çalışın. Akşam saatlerinde aile bireyleriyle zaman geçirmek iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz çok hareketli. Değişken olaylara karşı kıvrak zekânızı kullanmanız gerekebilir. Güçlü kişiliğinizle yakın çevrenizdeki olaylara yön göstermek isteyebilirsiniz. Gençlerle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikleri gözlemleme fırsatı bulabilirsiniz. Akşam saatlerinde keyif alacağınız konulara yönelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. Kıvrak zekânızla gün içindeki yoğunluğu idare edebileceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde yolculuklar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Değişken koşullara ayak uydurmanız gereken zamanlar var. Zekâ gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz.  Kişisel hassasiyetiniz olan olaylar gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz konularla ilgileneceğiniz bir zamanlar var. Elinizde olmayan nedenlerle değişken konulara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olayların kıvrak zekânızla üstesinden gelmeniz gerekebilir. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarla ilgilenebilirsiniz. Akşam saatlerinde keyifli iletişim kurduğunuz insanlarla bir araya gelebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek beklentilerinizde değişken koşullar söz konusu olabilir. Vizyonunuzu arkadaş çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Hızlı akan gün içinde pratik ve kıvrak olmanız gereken zamanlar var. İlerleyen saatlerde kendinize ve çevrenize zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için kıvrak olmanız gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminizi değişken koşullar yönlendirebilir. Hareketli gündeminizi doğru yönlendirmeniz gereken zamanlar var. Zekânızı kullanmalısınız. Ortaklı konularda dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde sohbet etmekten hoşlandığınız kişilerle program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uluslararası konular gündeminizi hareketlendirebilir. Yeni ufuklara açılmak için planlar yapabilirsiniz. İnanç ve düşüncelerinizi paylaşmak için başkalarıyla iletişimde olacağınız bir gündesiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızı iletişiminizle halledebileceksiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte sohbet etmek keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Duygusal yönden bağlayıcı olaylar yaşanabilir. Ortaklı para konuları gündeminize gelebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İş hayatınızda kıvrak olmanız gereken olaylar yaşanabilir. Yenilenme içine gidebilirsiniz. Gençlerle ilgili konularla ilgili gelişmeler olabilir. Akşam arkadaşlarınızla olmak iyi gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalCovid-19
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan10 maddede çocuğunuzu okula hazırlamanın yolları
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirKorona virüs pandemisi sırasında diş hekimine gitmeli miyim?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarBoşanmada mal paylaşımı
Betül Yergök
Betül YergökHangi aşktan pişmansın?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımDünya Yalnızlar Günü kutlu olsun!
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkilerde tartışma adabı
Eda Özdemir
Eda ÖzdemirSerkan Tatar: Sporda kadın-erkek ayrımı olmamalı!
Dr. Cem Hamidi
Dr. Cem HamidiEstetik ve eş durumu
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaErkeklerin kabusu: Jinekomasti
En Çok İzlenen Videolar
15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey15 soruda meme kanseri hakkında bilmeniz gereken her şey
Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En çok gözlere hasar veriyor! Önlem alınmazsa...

En çok gözlere hasar veriyor! Önlem alınmazsa...

Bebeğinde reflü olan annelere 10 öneri

Bebeğinde reflü olan annelere 10 öneri

Diyabet hastaları pankreas kanseri riski taşıyor mu?

Diyabet hastaları pankreas kanseri riski taşıyor mu?

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Sigara dumanı virüsün yayılımına neden oluyor

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Sigara dumanı virüsün yayılımına neden oluyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet