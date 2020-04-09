Sabah saatleri daha sakin olalım

Bugün ne yapılabilir? Bugün Ay Akrep burcunda ilerliyor. Ay bu burçta iken daha endişeli ya da huzursuz olabiliriz. Duygusal alanda güvene ihtiyacımız var. Bizi duygusal açıdan odaklayan kimi zaman korkutan durumlar olabilir. Özellikle sabah saatlerinde daha sakin kalmak, aşırı tepkisel olmamak yararlı olacak. Akrep’teki Ay ilişkilerimizde bizi tutkulu kılan ya da gizli durumları da ortaya çıkaran koşullar getirebilir.

Nelerden kaçınmalı? Özellikle sabah saatlerinde aşırı şüpheci davranmak ya da öfkeye kapılarak hareket etmek olası. Bu nedenle daha az tepkisel ve temkinli olmaya bakalım. Bugün hızlı ilerlemek pek kolay olmayabilir. Daha yavaş ve odaklanarak düşünmek, aceleci olmamak gerekiyor. Evde ve ailevi konularda daha ılımlı davranmaya dikkat etmeliyiz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Baykuş Pozitif düşünelim. Mayalara göre ölümü simgeleyen Baykuş günündeyiz. Yenilenme yaşayabileceğimiz bir gündeyiz. Bu gün burcu ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.