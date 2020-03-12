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12.03.2020 - 00:00 |

Sabah saatleri daha yorucu

BugÃ¼n Ay yanan yolda ilerliyor ve Ã¶ÄŸleye doÄŸru SatÃ¼rn ile de zor bir aÃ§Ä±da duruyor.

Sabah saatleri daha yorucu

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n Ay yanan yolda ilerliyor ve Ã¶ÄŸleye doÄŸru SatÃ¼rn ile de zor bir aÃ§Ä±da duruyor. Ã–nemli iÅŸleriniz ya da giriÅŸimleriniz var ise gÃ¼nÃ¼n ilk yarÄ±sÄ±nda daha dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu saatlerde aksamalar, gecikmeler ya da hoÅŸ olmayan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Ã–zellikle kÄ±skanÃ§lÄ±k ya da dÃ¼ÅŸmanlÄ±k hissi yaratabilecek durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Â 

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? Saat 12:28â€™den itibaren Ay Akrep burcuna geÃ§miÅŸ olacak. GÃ¼nÃ¼n ikinci yarÄ±sÄ±nda daha kararlÄ± ve mÃ¼cadeleci olabileceÄŸimiz imkanlar var. Fiziksel enerjimizi daha kontrollÃ¼, dikkatli ÅŸekilde kullanmaya bakalÄ±m. Duygusal alanda daha kararlÄ±yÄ±z. Ancak gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerin iÃ§inde zorlama ya da baskÄ± yaratabilecek koÅŸullarla da karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Saat 19 civarÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven isteyen konularda ani kopmalar ya da beklenmedik durumlar, deÄŸiÅŸiklikler sÃ¶z konusu olabilir.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 3/ Ã‡akmaktaÅŸÄ±Â ÂDaha esnek olmamÄ±zda fayda var. OrtaklaÅŸa alanda daha fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz ve uyum saÄŸlamamÄ±z gereken koÅŸullarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Ä°ÅŸbirliÄŸi geliÅŸtirmeliyiz.

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Eda Ä°le Ne KonuÅŸtuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavÄ±rlarÄ± ve giyim tarzÄ± ile birçok kiÅŸinin beÄŸenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuÄŸu oldu.
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BugÃ¼n

Sabah saatlerinde planlarÄ±nÄ±zda deÄŸiÅŸiklikler olabilir. Ä°kili iliÅŸkilerinizde kararsÄ±z davranabilirsiniz. Uyum ve denge arayÄ±ÅŸÄ± içine gireceÄŸiniz zamanlar var. Ä°letiÅŸiminizde baskÄ±n bir üslup tercih edebilirsiniz, dikkatli olun. Gün içinde sorumlu olduÄŸunuz konularda uÄŸraÅŸÄ± içine girebilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde daha keyifli koÅŸullar söz konusu.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

ÇalÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±zdaki sorumlu olduÄŸumuz konularda sabÄ±rlÄ± olmakta fayda var. KararsÄ±zlÄ±k iÅŸlerinizin aksamasÄ±na neden olabilir. Gün içinde sizi yoran ve yÄ±pratan konulara karÅŸÄ± dikkatli olmanÄ±zda fayda var. Gün içinde saÄŸlÄ±kla ilgili sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±zÄ± ihmal etmeyin. AkÅŸam saatlerinde daha akÄ±cÄ± koÅŸullar söz konusu. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla program yapabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gün içinde keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularla ilgili yeni ÅŸeyler planlayabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir. AÅŸkla ilgili konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Güzel ÅŸeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Ä°letiÅŸimde olduÄŸunuz kiÅŸilere daha sakin yaklaÅŸmanÄ±zda fayda var. Ä°lerleyen zamanlarda eÄŸlenceli programlar yapabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ev hayatÄ±nÄ±zla ilgili konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Gün içinde açÄ±k düÅŸmanlara karÅŸÄ± tedbirli olmanÄ±zda fayda var. Ä°letiÅŸimde olduÄŸunuz kiÅŸilerle aranÄ±zda huzursuzluk çÄ±kabilir. Sorumlu olduÄŸunuz konularda karar almakta zorlanabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyler için harcama yapabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün sorumlu olduÄŸunuz iÅŸlerde yoÄŸun bir gündeminiz olabilir. Gün içinde kendinizi ortaya koyan konuÅŸmalar yapabilirsiniz. Ani deÄŸiÅŸiklikler gündeminizi etkileyebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. YakÄ±n çevrenizle ilgili deÄŸiÅŸikliklerden etkilenebilirsiniz. Ä°lerleyen zamanlarda baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Maddi kaynaklarÄ±nÄ±zla ilgili geliÅŸmeler gündeminizi meÅŸgul edebilir. Yeni parasal giriÅŸimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde alacaÄŸÄ±nÄ±z haberlerden etkilenebilirsiniz. Ticari anlaÅŸmalar yapmak için uygun zamanlardasÄ±nÄ±z. Gün içinde ailevi konularÄ± yönetmeniz çok daha kolay olabilir. AkÅŸam saatlerinde akÄ±cÄ± temalar var.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gün içinde yeni baÅŸlangÄ±çlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda alacaÄŸÄ±nÄ±z haberlerle fikir deÄŸiÅŸikliÄŸi olabilir. Önem verdiÄŸiniz konulara daha hassas yaklaÅŸabilirsiniz.  Bedeninizle ilgili konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Ä°maj deÄŸiÅŸikliÄŸi yapabilirsiniz. Sorumlu olduÄŸunuz konularla ilgili baÅŸkalarÄ±ndan alacaÄŸÄ±nÄ±z destekler var.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Sorumlu olduÄŸunuz konularla ilgili kayÄ±plar yaÅŸayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kendinizi sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak içinize yönelmek size iyi gelebilir. EndiÅŸe duyduÄŸunuz konularla uÄŸraÅŸmak istemeyebilirsiniz. Sabah saatlerinde kendinizi çok daha kararsÄ±z hissedebilirsiniz. Tepkilerinizi çok sert ortaya koymamaya çalÄ±ÅŸÄ±n.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda alacaÄŸÄ±nÄ±z desteklerle gününüzü çok daha rahat geçirebilirsiniz. Bugün alacaÄŸÄ±nÄ±z haberler gündeminizi etkileyebilir. Yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Bugün arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± sahiplenici davranabilirsiniz. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Ä°lerleyen saatlerde keyfinizi yerine getirecek iÅŸlerle uÄŸraÅŸabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Ä°ÅŸ hayatÄ±nÄ±zda sorumlu olduÄŸunuz konularda temel atmak isteyebilirsiniz. Hedeflerinize ulaÅŸmak için ilerleme kaydetmek için sÄ±kÄ± çalÄ±ÅŸma içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle iletiÅŸiminiz ön plana çÄ±kabilir. YaratÄ±cÄ± koÅŸullar söz konusu. AkÅŸam saatlerinde daha keyifli programlar için sevdiklerinizle birlikte olmayÄ± tercih edebilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Gün içinde yeni ufuklara açÄ±lmak için heyecan duyabilirsiniz. Akademik konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. DüÅŸüncelerinizi paylaÅŸmak için arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla programlar yapabilirsiniz. UÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerde kendinizi daha iyi ifade edebilmek için yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde kendinizi daha iyi hissedeceÄŸiniz olaylar yaÅŸayabilirsiniz.DevamÄ±nÄ± Oku

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BugÃ¼n

Bugün endiÅŸe duyduÄŸunuz konular gündeminizi meÅŸgul edebilir. Sorumlu olduÄŸunuz iÅŸlerde kriz yaratan durumlar oluÅŸabilir. Parasal konularda daha dikkatli olmanÄ±zda fayda var. Duygusal yönden baÄŸlayÄ±cÄ± koÅŸullar oluÅŸabilir. OrtaklÄ± para konularÄ±yla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde daha akÄ±cÄ± koÅŸullar söz konusu.DevamÄ±nÄ± Oku

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