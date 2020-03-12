Sabah saatleri daha yorucu

BugÃ¼n ne yapÄ±labilir? BugÃ¼n Ay yanan yolda ilerliyor ve Ã¶ÄŸleye doÄŸru SatÃ¼rn ile de zor bir aÃ§Ä±da duruyor. Ã–nemli iÅŸleriniz ya da giriÅŸimleriniz var ise gÃ¼nÃ¼n ilk yarÄ±sÄ±nda daha dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu saatlerde aksamalar, gecikmeler ya da hoÅŸ olmayan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Ã–zellikle kÄ±skanÃ§lÄ±k ya da dÃ¼ÅŸmanlÄ±k hissi yaratabilecek durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Â

Nelerden kaÃ§Ä±nmalÄ±? Saat 12:28â€™den itibaren Ay Akrep burcuna geÃ§miÅŸ olacak. GÃ¼nÃ¼n ikinci yarÄ±sÄ±nda daha kararlÄ± ve mÃ¼cadeleci olabileceÄŸimiz imkanlar var. Fiziksel enerjimizi daha kontrollÃ¼, dikkatli ÅŸekilde kullanmaya bakalÄ±m. Duygusal alanda daha kararlÄ±yÄ±z. Ancak gÃ¼nlÃ¼k iÅŸlerin iÃ§inde zorlama ya da baskÄ± yaratabilecek koÅŸullarla da karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Saat 19 civarÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼ven isteyen konularda ani kopmalar ya da beklenmedik durumlar, deÄŸiÅŸiklikler sÃ¶z konusu olabilir.

Maya takviminde bugÃ¼n

Galaktik ton 3/ Ã‡akmaktaÅŸÄ±Â ÂDaha esnek olmamÄ±zda fayda var. OrtaklaÅŸa alanda daha fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz ve uyum saÄŸlamamÄ±z gereken koÅŸullarla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz. Ä°ÅŸbirliÄŸi geliÅŸtirmeliyiz.

Â