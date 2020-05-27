Sabırlı olalım

Bugün ne yapılabilir? Bu sabah saatlerinde biraz daha gerçekçi olmaya bakalım. Moralimiz yüksek ancak bazı engeller ya da bizi geciktiren durumlarla, sınırlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle sabah saatlerinde sabırlı olmak gerekiyor. Ay’ın Aslan burcunda ilerlemesi bize kararlılık ve yaşam enerjisi getiriyor. Yeteneklerimizi daha çok ortaya koyabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Olayların olumlu yönlerine bakmaya çalışalım. Öğle sonrasında daha fazla gayret ve mücadele dikkat çekmekte. Bu saatlerde bizi huzursuz eden ya da irademiz üzerinde baskı kuran durumlarla karşılaşabiliriz. Kişilik çatışmaları da olabilir. Yanlış beklentilere girmemek gerekiyor. Böylece daha rahat bir ilerleme içinde olacağız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 1/Jaguar Yeni bir dönem başlamakta. Bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Bugün gizi konular önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz. Eksiklikleri tamamlama yönünde yapabileceğimiz çok şeyler söz konusu.