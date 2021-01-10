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10.01.2021 - 17:35 |

Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir? Kadın Ve Erkeklerde Saç Dökümesi Nasıl Geçer?

Saç dökülmelerinin nedenleri arasında genetik durum ve çevresel durum yer almaktadır. Saç dökülmelerini engellemek için yapılması gereken yöntemler ve tedaviler bulunur. Saç dökülmelerinin sebebini bilmek, kadınlar ve erkekler için nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğini gösterecektir. Kadın ve erkekler arasında saç dökülme nedenleri farklılık gösterir. Saç dökülmeleri tedavi edilme durumlarında engellenebilir. İşte, tüm detaylar.

Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir? Kadın Ve Erkeklerde Saç Dökümesi Nasıl Geçer?
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 Saç dökümleri nasıl tedavi edilmelidir? Doğru bir tedavi uygulamak ile çözüm alınabilir.

 Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir?

 Saç dökülmeleri birçok farklı sebepten dolayı oluşabilen rahatsızlıklardan biridir. Saç dökülmelerinin başlıca sebepleri arasında yer alan faktör ise genetik durumdur. Genetik olarak saç dökülmeleri bulunan bireylerin, tedavi ve saçlarını koruma planları daha farklı olmalıdır.

 Genetik olarak aile üyelerinde kellik bulunan ya da herhangi bir rahatsızlığı olan bireylerin dermatoloğa görünmeleri öncelikli olmalıdır. Saç dökülmeleri için gerekli testler yapılmalı ve nedenler tespit edilmelidir.

 Saç dökülmeleri vitamin eksikliklerinde de görünmektedir. Eksik olan vitaminlerin alınması halinde durum geçebilmektedir. Demir eksiklikleri tespit edilmesi durumunda, yeterli miktarda demir bünyeye alınmalıdır. Bu sayede saç kendini yenileme süresine girecektir.

 Hormonların düzgün bir şekilde çalışmaması durumlarında saç dökülmeleri görülmektedir. Bu gibi durumlarda öncelikle doktora görünmek ve tedavi planı belirlemek önemlidir. Çünkü saç dökülmeleri farklı hastalıklarında belirtileri olabilmektedir.

 Stresli dönemlerde saçların dökülme hızı ve sayısı artmaktadır. Stres durumlarında salgılanan hormonlar, saç köklerini güçsüzleştirir ve saç dökülmelerine neden olmaktadır. Saç dökülmelerini çok düşünmek ya da stres içinde olmak daha fazla saç dökülmesine neden olur.

 Saç içinde yer alan deri hastalıkları durumlarında saç dökülmeleri gözlemlenmektedir. Saç derisi içinde çıkan yaralar ya da türevleri, saç köklerini öldürmekte ve tekrardan saç çıkmasını engellemektedir. Bu nedenle dermatoloğa görünmek ve gerekli ilaçları kullanmak öncelikli olmalıdır.

 Saç dökülmeleri belli döngüler halinde saçın kendisini yenilemesini sağlamaktadır. Sağlıklı bir insan için gün de 100 ile 150 arası saç telinin dökülmesi, normal karşılanmalıdır. Ancak bu durumun daha fazla olması ve saçın kendini yenilememe durumlarında seyrelmeler görülmektedir.

 Saç derisi üzerinde görülmekte olan Sedef ve egzama gibi hastalıklar, saçların kendilerini yenilememesine sebep olmaktadır. Aynı zamanda saç derisi üzerinde yer alan akne ve mantar durumları da aynı sonucu oluşturacaktır. Bu durumların yaşanmaması adına saçların ve saç derisinin çok yağlı olmaması sağlanmalıdır.

 Düzensiz beslenmek ve düzensiz bir uyku düzeninin olması da saç dökülmelerine sebep olmaktadır. Sağlıklı bir birey günde 8 ile 9 saat arasında yeterli uyguyu almalıdır. Bu uygunun gece uykusu olması da oldukça önemlidir.

 Kadın ve Erkeklerde Saç Dökülmesi Nasıl Geçer?

 Saç dökülmeleri birçok nedene bağlı olarak çeşitlilik gösteren rahatsızlıktır. Tedavi için öncelikle yapılması gereken testler ve kontroller bulunmaktadır. Ancak bazı durumlarda saç dökülmeleri normal karşılanmalıdır. Mevsim geçişlerinde oluşan saç dökülmeleri gayet doğal olmaktadır.

 Saç dökülmelerini engellemek için saçların doğru beslenmesi ve aşırı olarak kimyasal ürünlere maruz bırakılmaması gerekmektedir. Kimyasal ürünler, saçların daha önce güçsüzleşmesi ve yıpranmasına neden olmaktadır. Bu nedenle dökülmeye sebep olmaktadır. Bu durumda saç dökülmesine ne iyi gelir sorusuna cevap, daha doğru yıkama tipleridir.

 Saç dökülmelerinin bireyler tarafından tespit edilemeyeceği nedenleri bulunmaktadır. Bu sebeplerin tespit edilmesi için dermatoloğa başvurmak ve gerekli testlerin yapılması gerekmektedir. Daha sonrasında nedenlerin öğrenilmesi ile tedavi belirlenebilir.

 Saç Dökülmelerinin Engellenmesi ve Bitkisel Tedavileri

 Kadınlar da olan saç dökülmeleri doğum sonrasında olabilmektedir. Hamilelik sırasında olacak olan saç dökülmelerinin olmaması sebebi ile doğum sonrasında bir anda dökülmeler gözlenmektedir. Bu durum geçişi bir dönemdir ve saçlar kendini daha sonrasında yenilemektedir.

Sarımsak özlü şampuanlar

Isırgan barındıran şampuanlar

Kadınların saçlarını daha iyi göstermeleri ve beslemeleri için kullandıkları kimyasal maddeler, yavaş yavaş saçları yıpratmakta ve daha sonrasında oluşacak saç dökülmeleri oluşturmaktadır. Fazlasıyla kullanılan kimyasallar, sonrasında saçların güçsüzleşmesi ve dökülmesine neden olur.

Hindistan yağı bazlı kremler

Saçların ihtiyacı olan ek yağ desteği

Saçların çok sık olarak ve sürekli olarak kimyasal maddelere maruz kalmaları, saçların zaman geçtikçe yağsız olmasına ve beslenmemesine neden olacaktır. Bu süreç saçların yavaş olarak ancak düzenli dökülmesine sebep olacaktır.

Saçların doğru ve düzenli olarak kesilmesi

Saçların özelliklerine uygun şampuan kullanmak

Stres ve depresyon içinde yer alan hem erkek hem de kadınlar saçlarının döküldüğü fark edecektirler. Bu durum, stres ve üzgünlük dönemlerinde vücutta salgılanan hormonlar neticesinde oluşmaktadır. Bireyin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak dengeli bir hayata sahip olması, saçlar için en gerekli durumdur.

 Yeterli uyguyu almak ve düzenli olarak gece uykusu ihtiyacını karşılamak, saç dökülmelerini engelleyecektir. Vücudun yeteri kadar enerji alması ile birey stres olmayacak ve rahat bir psikolojiye sahip olacaktır.

 Kemoterapi dönemlerinde uygulanan aşırı radyasyon neticesinde saçlar hızlı bir şekilde dökülmektedir. Bu durum kanser olan bireylerde gözlemlenmektedir. Mecbur saç dökülmeleri arasında yer almaktadır ve iyileşme durumunda tekrar çıkmaktadır.

 Erkek ve Kadınlarda Saç Dökülme Farkları Nelerdir?

 Erkekler için ve kadınlar için saç dökülmeleri birbirinden farklıdır. Erkeklerde görülen saç dökülmeleri tepeden ya da yanlardan açılmak olarak anlatılabilir. Kadınlarda görülen saç dökülmeleri ise orta kısımdan ve genel olarak seyrelme oluşumudur.

 Kadın ve erkeklerin saç dökülmelerine karşı uygulayacakları tedavi yöntemleri farklılık göstermektedir. Ancak bu durum saç dökülmesinin nedenine de bağlıdır. Eksi vitamin, stres ya da düzensiz beslenme ve uyku ise bu durum gerekli olan duruma getirilerek çözülmektedir.

 Genetik olan saç dökülmeleri kadınlarda rastlanılmasa da aslında kadınlarda da genetik saç dökülmeleri görülmektedir. Bu tür saç dökülmeleri için uzun süreli tedaviler alınmalıdır. Saçların gerekli olan besini alması ve saç köklerinin ölmemesini sağlamak, tedavinin amacıdır.

 Tiroit bezlerinin sağlıklı bir şekilde çalışmamaları durumlarında da saç dökülmeleri görülmektedir. Bu durum hem kadınlar hem de erkekler için geçerlidir. Tiroit hormonları için gerekli olan tedavinin alınması rahatsızlığı engelleyecektir.

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