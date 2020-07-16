Sağlık Bakanı Koca'dan 'temizlik' uyarısı

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Bugün Bugün ticari konularda daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. İletişiminizin kuvvetli bir gündesiniz. Yazışma ve sözleşmelerinizi yapmanız için uygun zamanlar var. Öğle saatlerinde çift durumların içinde kalabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Akşam saatlerinde duygularınızı daha rahat paylaşabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarla ilgili hareketlenme söz konusu olabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Öğle saatlerine doğru duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. İşle ilgili konularda kararsızlık yaşanabilir. Akşam saatlerinde daha rahat zamanlar var. Fikirlerinizi daha net ifade edebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar, niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hareketlilik söz konusu. Diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Öğle saatlerinizde zihinsel bulanıklık yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili belirsizlik hissedebilirsiniz. Akşam saatlerine doğru iç uyumu yakalayabilir. Duygularınızı rahatça ifade edebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün hayatınızda gizli kalmış, açığa çıkarmakta zorlandığınız konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sabahtan iletişimi yüksek zamanlar yaşarken öğle saatlerinde daha fazla içinize kapanabilirsiniz. Kendinizi duygusal dalgalanmalar içinde bulabilirsiniz. Akşam saatleri kendinizi daha rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hayatınızdaki sosyal konularla ilgilenebilirsiniz. Arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelecektir. Öğle saatlerinde geleceğinizle ilgili ümitsizliğe düşebilirsiniz. Olayları net görmekte zorlanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız destekler var. Akşam saatlerinde zihniniz daha akıcı hale gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İş yaşamınızda hareketli bir gün yaşayabilirsiniz. Üstlerinizle iletişim halinde olabilir, ticari görüşmeler yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde duygusal karmaşa yaşayabilirsiniz. Seçimlerinizde kararsızlık yaşayabilirsiniz. Akşama doğru zihniniz daha akıcı, duygularınız daha net olacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün öğrenme açlığınızı gidermek için çevrenizdekilerle iletişim halinde olabilirsiniz. Uluslararası konular ön plana çıkabilir. İş hayatınızda yeni girişimlerde bulunabileceğiniz imkânlar var. Öğlen saatlerinde kararsızlığa düşeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerin de ise düşünceleri aktarmak daha kolay.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Duygusal yönden bağlayıcı koşullarla uğraşabilirsiniz. Gün içinde ilgileneceğiniz yazışma ve görüşmelere özen göstermenizde fayda var. İletişimi yüksek hızlı akan bir gün olabilir. Kriz yaratması olası koşullara karşı dikkat etmelisiniz. Öğlen saatlerinde zihinsel dalgalanma hissedebilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netlik olacaktır. Kararlarınızı almak sizin için daha kolay olacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün karşıtlıklarla uğraşıp, dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Ticari anlaşmalar için uygun imkânlar var. İkna edilmeniz veya etmeniz gereken ikili durumlar yaşayabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ani çıkışlarınız olabilir, toleranslı olmakta fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızda yoğun görüşme ve toplantıların olduğu zamanlar var. Sizi yoran yıpratan konularla uğraşabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamanız muhtemel. Öğlen saatlerinde çift durumlar arasında kararsızlık yaşayabilirsiniz. İç uyumunuzu yakalamakta zorlanabilirsiniz. Akşama doğru fikirlerde netleşme olacak, kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi rahatça ifade edebileceğiniz iletişimi yüksek bir gündesiniz. Size zevk veren görüşmeler, buluşmalar içinde olabilirsiniz. Harcamalarınıza özen göstermeniz gereken zamanlar var. Öğle saatlerinde duygusal ve zihinsel karışıklık içinde olabilirsiniz. Olaylara karşı sakin kalıp, ani karar vermekten kaçınmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku