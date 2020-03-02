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02.03.2020 - 11:11 |

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! 2 ila 14 günde...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) broşürü hazırlandı. 81 ilin sağlık müdürlüğü, tüm sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarına gönderilen broşürde koronavirüsün belirtileri ve koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenler anlatıldı

Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdi! 2 ila 14 günde...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) broşürü, tüm sağlık kuruluşlarına ve kamu kurumlarına gönderildi 

Bakanlıktan yapılan açıklamada; 81 ilin sağlık müdürlüğü, tüm sağlık kuruluşları ve kamu kurumlarına gönderilen broşürde, yeni tip koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olarak tanımlandı.

Yeni koronavirüsün, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaştığı belirtildi. 

Hastalığın en çok karşılaşılan belirtileri arasında ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı olduğu, şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebildiği yeni koronavirüsün kuluçka süresinin 2 ila 14 gün arasında olduğu bildirildi. 

'En az 20 saniye boyunca bunu yapın'

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun hazırladığı broşürde, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenler hakkında şunlar kaydedildi: 

"Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalı, tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalı, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalı. El hijyenine önem verilmeli. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı. Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalı." 

Broşürde, yeni tip koronavirüs tanısının nasıl konulduğu, kimlerin daha fazla etkilendiği, evcil hayvanlardan bulaşma riskinin olup olmadığı, belirtileri durumunda neler yapılması gerektiği sorularına da cevap verildi.

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