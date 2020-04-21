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21.04.2020 - 14:57 |

Sahura hazırlık: Yağ çekmeyen mayasız kolay pişi tarifi

Ramazan hazırlıkları şimdiden başladı! Özellikle sahurda yağsız ve sizi uzun süre tok tutacak besinler tüketmeniz büyük önem taşıyor. Sahurda pişi yemekten sakın korkmayın çünkü sizin için hem hızlıca hazırlayabileceğiniz hem de diğer pişilere göre daha sağlıklı olan yağ çekmeyen mayasız kolay pişi tarifi paylaşıyoruz. Peki, mayasız ve yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır? İşte yağ çekmeyen mayasız çok kolay pişi tarifi...

Sahura hazırlık: Yağ çekmeyen mayasız kolay pişi tarifi

Ramazan'ın en önemli öğünlerinden biri de sahur vakti yenilen besinler... Sahur zamanı hafif ve sağlıklı besinler tüketmemiz konusunda uzmanlar uyarıyor. Sizin için sahurda kolayca tüketebileceğiniz yağ çekmeyen ve hızlıca hazırlayabileceğiniz mayasız kolay pişi tarifi paylaşıyoruz. İçinde maya olmayan ve kabartma tozuyla hazırlanan sadece 10 dakika dinlendireceğiniz pişi hamurunuz ile sahurda zaman kazanabilirsiniz. Ancak şimdiden uyaralım ne kadar yağsız ve mayasız bir tarif olsa da hamur işi olduğu için az tüketmeniz de fayda var! Peki, mayasız ve yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır? İşte yağ çekmeyen mayasız çok kolay pişi tarifi...

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Yağ çekmeyen mayasız pişi tarifi için malzemeler:

-1 çay bardağı su
-3 yemek kaşığı yoğurt
-1 yumurta
-1 yemek kaşığı sirke
-2 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 tatlı kaşığı tuz
-1 paket kabartma tozu
-3,5 su bardağı un

Sahura hazırlık: Yağ çekmeyen mayasız kolay pişi tarifi

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Mayasız yağ çekmeyen pişi nasıl yapılır?

- Öncelikle kuru malzemeleri yani un, kabartma tozu ve tuzu bir kabın içerisine eleyin ve karıştırıp kenara alın.

- Daha sonra ayrı bir kabın içine yumurta, sirke ve yağı ekleyerek çırpma teliyle karıştırın.

- İçerisine belirtilen yoğurt miktarını ve suyu ekleyin, çırpma teliyle karıştırmaya devam edin.

- Kuru karışımlara yavaş  yavaş sıvı karışımına ekleyin ve çırpma teliyle karıştıramayacağınız bir hamur olunca elinizle
yoğurmaya başlayın.

Sahura hazırlık: Yağ çekmeyen mayasız kolay pişi tarifi

- Yumuşak ve kolay açılabilen bir hamur elde edin. Daha sonra hamura şekil verin ve üzerine sıvı yağ sürün, 10 dakika dinlendirin.

-Dinlenen hamuru elinizle açın ve bardakla yuvarlak şekiller çıkarın.

-Hamurlarınızı kızgın yağ da şişene kadar pişirin. Daha sonra servis tabağına alın.

-Mayasız ve yağ çekmeyen pişiniz hazır! Çayın yanında afiyetle tüketin. 

 

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