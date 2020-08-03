Saka’da dolunay var

Bugün ne yapılabilir? Beklenmedik gelişmelerin ve bizi sarsıcı değişikliklerin olabileceği günlerden geçiyoruz. Bu dolunay boşalmayı bekleyen yüksek bir enerji ve gerginlik yaratıyor. Bugün iletişimde, konuşmalarımızda daha yapıcı olmaya bakalım. Yenilik isteği ağır basmakta. Ancak bu durum ilişkilerde ani farkındalıklara ve kopmalara da yol açabilir.

Nelerden kaçınmalı? Duygularımızı nasıl kullanacağımız bize bağlı. Bugün bizi karar vermeye, muhasebe yapmaya iten nedenler olabilir. Küçük bir şey daha büyük şeyleri tetikleyebilir. Ancak olaylara gerçekçi yönde bakmayı da ihmal etmemeliyiz. Günün geç saatlerinde konuşmalarda, düşüncelerimizde bizi engelleyen ya da kısıtlayan koşullarla karşılaşabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Rüzgar İstikrar bulmak kolay değil. Rüzgar dönemindeyiz. Bugün değişikliklere karşı durmak da oldukça zor. Kararlı şartlar aramaktan yorulabiliriz. Ancak sorumluluklarımızı yerine getirmek için konsantre olmak durumundayız.