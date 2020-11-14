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14.11.2020 - 17:03 |

Şalgamın Faydaları Nelerdir? Şalgam Suyu İçmek Neye İyi Gelir?

Her besinin kendine göre iyi geldiği bir alan bulunur. Tüketilen her gıda sağlığın korunmasında önemli bir etkiye sahiptir. Önemli olan doğru miktarda gıdaların tüketilmesidir. Şalgamın faydaları nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Şalgamın Faydaları Nelerdir? Şalgam Suyu İçmek Neye İyi Gelir?
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 Şalgamın faydaları saymakla bitmez. Güçlü bir antioksidan deposu olan şalgam kanser hastalığını önlemede de yardımcı olur. Bunun yanı sıra şalgam sindirim sisteminin de doğru çalışmasını sağlamaktadır.

 Şalgamın Faydaları Nelerdir?

 - Adana'ya özgü bir lezzet olan şalgam vücuttan toksinleri atar.

 - Lezzeti ile de öne çıkan şalgam bağırsak rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

 - Yüksek oranda C vitamini barındıran şalgam günlük C vitamini ihtiyacını da karşılamaktadır.

 - İştah açıcı özelliği sayesinde kilo alamayan kişilerin düzenli olarak şalgam tüketmesi önerilir. Şalgam hızla kilo aldırır.

 - Yüksek oranda potasyum, demir ve kalsiyum içeren şalgam kemik gelişimine de katkı sağlamaktadır.

 - Şalgam sigaranın verdiği zararları en aza indirir. Bu sayede akciğerde meydana gelen hasarlar kısa sürede temizlenir.

 - Şalgam organların da çok düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.

 - Şalgam sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak hazmı da kolaylaştırmaktadır.

 - Şalgam genel olarak böbrek taşlarının düşürülmesine de yardımcı olur. 

 - Şalgam düzenli tüketildiği takdirde kötü kolesterolü düşürmektedir. 

 - Şalgam vücutta meydana gelen iltihapların da doğal yollar ile dışarı atılmasını sağlar. Aynı zamanda idrar söktürücüdür.

 - Şalgamın doğru tüketildiği takdirde stresi azalttığı da görülür. 

 - Şalgam, vücutta terden dolayı oluşan kötü kokuların giderilmesine de yardımcı olmaktadır.

 Şalgam Suyu İçmek Neye İyi Gelir?

 Şalgam suyunun kalorisi çok düşük olduğu için özellikle diyetlerde kullanılabilir. Afrodizyak etkisi de olan şalgam suyu erkeklerde cinsel gücü arttırmayı sağlıyor. A,B ve C vitaminlerini barındıran şalgam suyu göz sağlığına da iyi geliyor. Şalgam suyu boğazdaki iltihapların giderilmesinde ise önemli rol oynuyor. Akciğerleri ve bronşları temizleyen şalgam suyu soğuk algınlıklarına iyi geliyor.

 Şalgam Suyunun Zayıflamaya Etkisi Nedir?

 Şalgam suyu acılı ve acısız olarak ikiye ayrılmaktadır. Günde bir bardak düzenli olarak içilen şalgam suyu bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Böylece şalgam suyu zayıflamaya da yardımcı olur. 

 Şalgam Tüketimi Nasıl Olmalıdır?

 Şalgam doğru tüketildiğinde oldukça sağlıklı bir besindir. Özellikle de tansiyon hastaları şalgam tüketirken çok dikkatli olmalılar. Şalgamın aşırı tüketimi ise mide rahatsızlıklarına yol açabilir. O nedenle şalgam dengeli bir şekilde tüketilmelidir.

 Şalgam Kansızlığa İyi Gelir mi?

 İnsan vücudunda kandaki hemoglobin düşünce anemi diğer bir adı ile kansızlık ortaya çıkar. Şalgam ise hemoglabin hücrelerini yükseltir. Demir bakımından zengin olan şalgam düzenli tüketildiğinde kansızlık gibi sorunları da çözmektedir. 

 Şalgamın Cilt ve Saç Sağlığına Faydaları Nelerdir?

 Şalgamın pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle de A ve C vitamini barındıran şalgam cildin daha sağlıklı olmasına yardımcı olur. Beta karoten ve bakır içeren şalgam cildin daha sağlıklı ve parlak kalmasını sağlar. Bunun yanı sıra şalgam ciltteki yaşlanmayı da durdurur. Şalgam düzenli şekilde tüketilir ise saçların da daha parlak ve güçlü kalmasını sağlayacaktır.

 Şalgamın Metabolizmaya Yararı Nedir?

 Şalgam vücudun hormonal ve enzimatik süreçlerini düzenlemeye yardımcı olur. Bunun yanı sıra vücudun da düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Yüksek oranda B vitamini içeren şalgam sağlıklı bir yaşam için en çok gereken besinler arasında yer alır. Şalgam ayrıca organların da düzenli çalışmasını sağlar. Bu sayede kişiler sağlıklı bir metabolizmaya kavuşabilirler. 

 Şalgamın Kemik Sağlığına Faydaları Nelerdir?

 Yüksek oranda kalsiyum ve potasyuma sahip olan şalgam kemiklerin sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Bunun yanı sıra şalgam eklem ağrılarının da azalmasına yardımcı olur.

 

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