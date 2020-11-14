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14.11.2020 - 16:31 |

Sarı Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir? Sarı Kantaron Çayı Neye İyi Gelir?

Baharat satan aktarlarda ilgi gören bitkilerden biriside kantarondur. Sarı kantaron otu ve kırmızı kantaron otu olarak, farklı türleri olan bu bitki hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sarı kantaron yağı neye iyi gelir? Sarı kantaron yağının yararları nelerdir? Sarı kantaron yağı hangi hastalıklara iyi gelir? Sarı kantaron çayı nasıl yapılır, detaylarıyla sizler için bir araya getirdik.

Sarı Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir? Sarı Kantaron Çayı Neye İyi Gelir?
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Sarı kantaron yağı, kantaron bitkisinden elde edilir. Üzerindeki minik deliklerden dolayı, halk arasında bindirteli otu olarak da tanınır. Sarı kantaronun bilhassa kökü ve çiçekleri önemli bir şifa deposu olarak bilinir.

 Sarı Kantaron Yağı Faydaları Nelerdir?

 - Antiseptik özelliği sayesinde vücudu mikroplara karşı korur,

 - Egzama, varis gibi cilt rahatsızlıklarında da güçlü etkiler gösterir,

 - Kanserli hücrelerin büyüyüp çoğalmasını engeller,

 - İltihap önleyici etkisiyle vücutta oluşan iltihaplanmaların iyileşmesine destek olur,

 - Kasılmaları düzene sokarak adet sancılarını azaltır,

 - Doğal antidepresan etkisiyle sinirleri yatıştırır,

 - Hücrelerin hızla yenilenmesini sağlayarak, yaraların da hızla iyileşmesine destek olur,

 - Bel ve baş ağrısını giderir,

 - Ciltte oluşan sivilceleri yok ederken, akne izlerini hafifletir,

 - Mutluluk hormonlarının salgılanmasını sağlayarak, depresyondan kurtulmaya yardımcı olur,

 - Güneş yanıklarında acıyı hafifletir,

 - Cilt sağlığını korumada etkilidir,

 - Cildin elastikiyetini arttırarak, yaşlanmayı geciktirir,

 - Ciltteki kırışıklıkları azaltır,

 - Ayak mantarlarının tedavisinde kullanılır,

 - Bebeklerde pişiklere iyi gelir,

 - Gaz sancılarını gidererek, karın ağrısını geçirir,

 - İçerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde saç dökülmesini önler,

 - Saç derisinde meydana gelen egzamayı iyileştirerek derideki pullanmayı önler,

 - Vücut fonksiyonlarının sağlıklı şekilde devam etmesini sağlar.

 Sarı Kantaron Çayı Neye İyi Gelir?

 - Hormonel değişikliklerin yarattığı sıkıntıları azaltarak, menopoz döneminin kolay atlatılmasını sağlar,

 - İçeriğindeki antioksidan ve anti inflamatuar maddelerin yardımıyla eklem ve kas ağrılarının iyileşmesine destek olur,

 - Antiseptik özelliği sayesinde hücre yenilenmesini hızlandırarak yaraların iyileşmesini destekler,

 - Ülser ve gastrit gibi mide sorunlarının iyileşme sürecinde olumlu etki sağlar,

 - Hazmı kolaylaştırılarak, iştahın açılmasını sağlar.

 - Baş, kas ve eklem ağrılarında hafifletici rol oynar,

 - Tiroid sorununda etkilidir.

 Sarı Kantaron Çayı Nasıl Demlenir?

 2 su bardağı içme suyunu bir cezveye koyarak kaynatılır. Ardından 2- 3 çay kaşığı kurutulmuş sarı kantaron eklenir ve ocağın altı kapatılır. 10 dakika demlenmesi için beklendikten sonra süzülür. Daha çok bal ve limonla tatlandırarak ılık şekilde tüketilir.

 Sarı Kantaron Yağının Enfeksiyon Hastalıklarına Faydaları

 Kantaron yağı enfeksiyonlara sebep olan bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalarla mücadeleye girerek, hastalıklardan korunmayı sağlar. Öncelikle ayak mantarı, akneler, deride oluşan enfeksiyonlar, bakterilerin neden olduğu uçuk gibi birçok hastalıkta etkilidir. Kantaron yağı, enfeksiyonlarda iyileşmeyi hızlandırır. Egzama, bebeklerde pişik, kontakt dermatit gibi sorunların önlenmesini sağlar.

 Sarı Kantaron Yağının Cilde Faydaları

 Sarı Kantaron yağının en önemli yararlarından biri de cilt sağlığını korumaya yardımcı olmasıdır. Hücre yenilenmesini desteklemeyerek hızlandırır. Böylelikle yaşlanma semptomlarını geciktirmeye, çizgileri önlemeye ve cildin elastik yapısını arttırmaya yardımcı olur. Cildin nem dengesini sağlarken daha pürüzsüz ve canlı bir görünüm yaratır. Kantaron yağının ciltteki muhteşem etkilerinden bir diğeri ise, lekeleri yok etmesidir. Güneşe maruz kalma, yaş ilerlemesi ve gebelik gibi sebeplerle cilt renginin bölgesel olarak değiştiği veya iz oluştuğu yerlerde cilt tonunu eşitler.

 Sarı Yağının Saçlara Faydaları

 Kantaron yağı içerdiği yüksek bileşenler, vitamin ve mineraller neticesinde saç sağlığının korunmasında etkilidir. Kantaron yağının düzenli olarak kullanılmasıyla saçlarda kırık oluşumu azalır ve koparak dökülmeler ortadan kalkar. Saçlar sağlıklı bir düzeyde uzamaya devam eder. Canlı ve parlak bir görünüme bürünerek, saçlarda gürleşme başlar. Kantaron yağı, saç derisinde ortaya çıkan pullanma, egzama ve kepek gibi problemlerin giderilmesini sağlar.

 

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