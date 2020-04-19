Sarıkanat Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Sarıkanat Balığı Pişirme

Yüksek oranda omega-3 içeren sarıkanat, özellikle küçük çocuklara yedirilmelidir. Sarıkanat balığının beden ve beyin gelişiminde faydaları görülmektedir. Sağlıklı bir şekilde sarıkanat tüketmek isteyenler, fırında buğulama yapabilmektedir. Fırında buğulama şeklinde pişirilecekse, bol yeşillik kullanılmalı ve şık bir sunum ile harika bir görünüm yakalanmalıdır.



Sarıkanat Balığı Nasıl Pişirilir?



Sarıkanat balığını pişirmeye geçirmeden önce kılçıkları ayrılmalı ve suda güzel bir şekilde yıkanmalıdır. Temizleme işlemi balıkçıda yapılırsa, daha zahmetsiz olmaktadır. Temizlenip yıkanan balıkların üzerine tuz, zeytinyağı ve karabiber eklendikten sonra bir süre buzdolabında marine olması beklenmelidir. Tavada, ızgarada ve fırında pişirilebilen sarıkanat, bir lezzet şöleni sunmaktadır. Eğer tavada yapılacaksa, sarıkanat balığının yağlı bir balık olduğu unutulmamalıdır.



Sarıkanat balığının lezzetini ön plana çıkarmak isteyenler için ızgarada pişirmek iyi bir tercihtir. Son derece etli bir balık olan sarıkanat, nasıl pişirilirse pişirilsin doyurmaktadır. Zahmetsiz bir şekilde yapımı için fırın tercih edilebilmektedir. Fırın kabına alınan sarıkanat balığı, zeytinyağı ile yağlanmakta olup içine defneyaprağı koyulmaktadır.



Tavada ve Izgarada Sarıkanat Balığı Pişirme



Tavada pişirilecek olan sarıkanat, yıkandıktan sonra iyice süzülmelidir. Mısır unu ile karıştırılan sarıkanat, geniş bir tavada kızartılmalıdır. İki tarafı da kızartıldıktan sonra servis tabağına alınabilmektedir. Sarıkanat balığı tavada pişirirken yüksek ateş ve az yağ olmasına dikkat edilmelidir. Her iki taraf için 5 dakikalık pişirme süresi yeterli olacaktır.



Boğazın lezzetlerinden biri olan sarıkanat, ızgarada yapıldığında harika bir lezzet vermektedir. Sarıkanat balığı ızgarada pişirirken tuzlamak ve sadece zeytinyağı kullanmak yeterlidir. Kızdırılmış ızgaraya döşenen sarıkanat, birkaç dakika içerisinde servise hazır hale gelmektedir. Sarıkanat balığını servis ederken roka, patates sote ve limon tercih edilebilmektedir. Sarıkanat ızgarada pişirirken herhangi bir marine işlemine gerek olmamakla birlikte yanına pul biber ve domatesli bir sos hazırlanabilmektedir.