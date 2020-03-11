Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? - Peynirli sarımsaklı ekmek tarifi
Canan Kurban'ın sarımsaklı ekmek tarifini paylaşıyoruz. Yumuşacık ekmeği ile çok konuşulacak nefis sarımsaklı ekmek tarifi için malzemeler oldukça basit. Peki, sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? İşte peynirli sarımsaklı ekmek tarifi...
Yumuşacık ekmeğiyle Canan Kurban'ın nefis sarımsaklı ekmek tarifini sizinle paylaşıyoruz. Artık dışarıdan satın almak yerine evinizde kolayca yapabileceğiniz sarımsaklı ekmek tarifi için malzemeler oldukça basit. Peki, sarımsaklı ekmek nasıl yapılır? İşte peynirli sarımsaklı ekmek tarifi...
Malzemeler:
-125 ml ılık süt
-2 çay kaşığı kuru maya (6 gram)
-1 tatlı kaşığı şeker
-1 yumurta
-1 çay kaşığı tuz
-2,5 yemek kaşığı zeytinyağı
-1,5 su bardağı un
-Maydonoz
-Sarımsak
-Zeytinyağı
-Tereyağı
-Kırmızı pul biber
-Kekik
-Rendelenmiş kaşar/mozarella/dil peyniri
Su bardağı ölçüm: 250 ml
Sarımsaklı ekmek nasıl yapılır?
Canan Kurban'ın sarımsaklı ekmek tarifi videomuzu izleyebilirsiniz.
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