Sarma Nasıl Pişirilir? En Güzel Yaprak-Etli Ve Zeytinyağlı Sarma Pişirme Yöntemleri

En çok asma yaprağından yapılan yaprak sarması pancar, pazı, lahana ve karalahana gibi birçok yapraklardan da yapılmaktadır. Ülkemizde birçok çeşidi bulunan yaprak sarmasının lezzetli olabilmesi için pişirme teknikleri de oldukça önemlidir.



Sarma Nasıl Pişirilir?



Yaprak sarması yapılırken belirli adımlar bulunur. İlk olarak yaprakların kaynatılıp soğutulması gerekmektedir. Pazı yaprağı gibi ince yaprakları kaynatmaya gerek yoktur. Fakat asma yaprağı veya lahana yaprağı gibi kalın yaprakları kaynatmak gerekmektedir. Daha sonra iç harcı hazırlanarak sarma işlemine geçilir.



En Güzel Yaprak Etli ve Zeytinyağlı Sarma Pişirme Yöntemleri Nelerdir?



Yaprak sarması aşamasında yapılan il adım yaprakların kaynatılıp soğumaya bırakılmasıdır. Daha sonra iç harç hazırlanmalıdır. Etli sarma yapmak için sarmalar mutlaka daha ufak sarılmalıdır. Etli sarmalar genellikle tek lokmada yutulacak büyüklükte sarılır. Zeytinyağlı sarmalar ise daha uzun sarılmalıdır. Zeytinyağlı sarmalar ince ve uzun sarılması biraz da yaprağın dayanıklılığına bağlıdır. Bu sebeple sarmalarda yaprağın güzel olması da çok önemlidir.



Pişirme yöntemlerinde genellikle tüm sarmalar aynı şekilde pişirilir. Pişirmek için yayvan bir tencere kullanılmalıdır. Sarmalar tencere içine yerleştirilir. Zeytinyağlı sarmalar için tencereye sarmalar üzerine zeytinyağı, sıcak su ve limon koyulur. Etli sarmalarda ise tereyağı ve et suyu konulur. Sarma kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alınmalı ve yapraklar pişinceye kadar kısık ateşte pişmelidir. Sarmalar piştikten sonra kapağı açmadan dinlendirilmelidir.



Sarmaların Püf Noktaları Nedir?



- Zeytinyağlı sarmalarda sızma zeytinyağı kullanılmalıdır.

- Zeytinyağlı sarmalarda yapraklar çok büyük ve damarlı olmamalıdır. İri yapraklar etli dolmalarda kullanılmalıdır.

- İç harcı sıcak suda bekletilmelidir.

- Sarmalar mutlaka tencereye sıkıca yerleştirilmelidir. Böylece sarmaların tencerede dağılması önlenir.

- Tencereye dizilen sarmaların üzeri porselen bir tabakla örtülmelidir.

- Tencerelerin dibi sarmalar konmadan önce yaprakla örtülmelidir. Bu yöntem sarmaların dibe yapışmasını engelleyecektir.

- Sarmalar tencere içerisine dikey dizilmelidir.