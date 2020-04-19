Yemek

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYemek Haberleri Sarma Nasıl Pişirilir? En Güzel Yaprak-Etli Ve Zeytinyağlı Sarma Pişirme Yöntemleri
19.04.2020 - 22:16 |

Sarma Nasıl Pişirilir? En Güzel Yaprak-Etli Ve Zeytinyağlı Sarma Pişirme Yöntemleri

Yaprak sarması Türk mutfağında genellikle herkes tarafından sevilen yemeklerden birisidir. Farklı malzemelerin yenilen yaprakların içlerine doldurulmasıyla hazırlanan yaprak sarması farklı pişirme tekniklerine sahip bir yemek türüdür. Peki, yaprak sarması nasıl pişirilir? Sizin için bu konuyu derledik.

Sarma Nasıl Pişirilir? En Güzel Yaprak-Etli Ve Zeytinyağlı Sarma Pişirme Yöntemleri

En çok asma yaprağından yapılan yaprak sarması pancar, pazı, lahana ve karalahana gibi birçok yapraklardan da yapılmaktadır. Ülkemizde birçok çeşidi bulunan yaprak sarmasının lezzetli olabilmesi için pişirme teknikleri de oldukça önemlidir.

Sarma Nasıl Pişirilir?

Yaprak sarması yapılırken belirli adımlar bulunur. İlk olarak yaprakların kaynatılıp soğutulması gerekmektedir. Pazı yaprağı gibi ince yaprakları kaynatmaya gerek yoktur. Fakat asma yaprağı veya lahana yaprağı gibi kalın yaprakları kaynatmak gerekmektedir. Daha sonra iç harcı hazırlanarak sarma işlemine geçilir.

En Güzel Yaprak Etli ve Zeytinyağlı Sarma Pişirme Yöntemleri Nelerdir?

Yaprak sarması aşamasında yapılan il adım yaprakların kaynatılıp soğumaya bırakılmasıdır. Daha sonra iç harç hazırlanmalıdır. Etli sarma yapmak için sarmalar mutlaka daha ufak sarılmalıdır. Etli sarmalar genellikle tek lokmada yutulacak büyüklükte sarılır. Zeytinyağlı sarmalar ise daha uzun sarılmalıdır. Zeytinyağlı sarmalar ince ve uzun sarılması biraz da yaprağın dayanıklılığına bağlıdır. Bu sebeple sarmalarda yaprağın güzel olması da çok önemlidir.

Pişirme yöntemlerinde genellikle tüm sarmalar aynı şekilde pişirilir. Pişirmek için yayvan bir tencere kullanılmalıdır. Sarmalar tencere içine yerleştirilir. Zeytinyağlı sarmalar için tencereye sarmalar üzerine zeytinyağı, sıcak su ve limon koyulur. Etli sarmalarda ise tereyağı ve et suyu konulur. Sarma kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alınmalı ve yapraklar pişinceye kadar kısık ateşte pişmelidir. Sarmalar piştikten sonra kapağı açmadan dinlendirilmelidir.

Sarmaların Püf Noktaları Nedir?

- Zeytinyağlı sarmalarda sızma zeytinyağı kullanılmalıdır.
- Zeytinyağlı sarmalarda yapraklar çok büyük ve damarlı olmamalıdır. İri yapraklar etli dolmalarda kullanılmalıdır.
- İç harcı sıcak suda bekletilmelidir.
- Sarmalar mutlaka tencereye sıkıca yerleştirilmelidir. Böylece sarmaların tencerede dağılması önlenir.
- Tencereye dizilen sarmaların üzeri porselen bir tabakla örtülmelidir.
- Tencerelerin dibi sarmalar konmadan önce yaprakla örtülmelidir. Bu yöntem sarmaların dibe yapışmasını engelleyecektir.
- Sarmalar tencere içerisine dikey dizilmelidir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay sizi dışsal etkilere çok daha açık kılmakta. Kendinizi dağınık hissedebilir, etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, bir grup ya da arkadaşlıklar içinde sizi daha fedakar ve kabullenici kılabilir. Hedeflerinizde pek net değilsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sorumluluklarınız olsa bile kendinizi çok kolay toparlamadığınızı, dağınık kalabildiğinizi gösteriyor.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sezgilerinizi yükseltirken sizi daha idealist ve yeni şeyler öğrenmeye açık kılıyor. Ruhsal konulara daha çok ilgi gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, ortaklaşa konulara bazı karmaşalar getirebilir. Parasal alanda daha özenli olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, eşinizle ya da ortaklı bir konu içinde daha hayalci olabileceğinizi göstermekte. Kolayca etki altında kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, dikkat ve özen gerektiren konularda ihmalkar davranmamanız gerektiğini anlatmakta. Başkalarına hizmet vurgusu da var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, sevdiklerinizle daha yakın olabileceğinizi ve kendinize daha romantic bir ortam yaratabileceğinizi açıklamakta.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, evde daha dikkatli ve gerçekçi olma gereğini gösteriyor. Duygusal alanda karmaşık bir durumda olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, yakın çevrenizde sizi daha hayalci kılmakta. İlginç düşüncelerinizi daha somut hale getirmeye çalışmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Balık’ta Neptün’le birleşen Ay, hayal gücünüzü kullanabileceğinizi ancak maddi konularda biraz daha gerçekçi olma gereğini göstermekte.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda Neptün’le birleşen Ay sizi daha yaratıcı ve hayalci kılmakta. Güzel şeylere çok daha açıksınız. Ancak tutarsız da olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Diyetisyen Deniz Zünbülcan
Diyetisyen Deniz ZünbülcanNisan mahsülleriyle güçlenin
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ ve ERGOTERAPİ
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğluİçine Dön
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzEşin Tasarrufunun Sınırlanması
Selin Kalabaş
Selin KalabaşKoronavirüs ve Çocuklar
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalKronik Yorgunluk
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBoğa’da Yeniay neler söylüyor?
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSırtlanı perişan eden 'cool' kadının hikayesi
Sibel Yücesan
Sibel YücesanKendine sosyal mesafe
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalGama aminobütirik asit (GABA)
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dalak Nasıl Pişirilir? Kuzu Dalak Ve Dalak Kavurması Nasıl Pişer?

Dalak Nasıl Pişirilir? Kuzu Dalak Ve Dalak Kavurması Nasıl Pişer?

Pirzola Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Tavuk - Kuzu Pirzola Pişirme Yöntemleri

Pirzola Nasıl Pişirilir? Fırında Ve Tavada Tavuk - Kuzu Pirzola Pişirme Yöntemleri

Erişte Nasıl Pişirilir? En Güzel Erişte Pişirme Yöntemleri Ve Püf Noktaları

Erişte Nasıl Pişirilir? En Güzel Erişte Pişirme Yöntemleri Ve Püf Noktaları

Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları

Uskumru balığı nasıl marine edilir? Fileto şeklinde uskumru pişirmenin yolları

Sıradaki Haber