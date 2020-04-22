Şartlar yorabilir

Bugün ne yapılabilir? Hala yeniay gerçekleşmedi. Bu nedenle, sıkıştırıcı koşullar var. Halkı, hepimizi ilgilendiren konularda sıkıntılar, zorluklar dikkat çekebilir. Moralimizi daha yüksek tutmaya özen göstermeliyiz. Duygusal alanda sabırsızlık etmemek gerek. Bugün biten, kapanan enerjiler dikkat çekiyor. Bu nedenle, herhangi bir yenilikten, risk almaktan kaçınmalısınız.

Nelerden kaçınmalı? Başınızı sıkıntıya sokmamak istiyorsanız, aceleci kararlardan kaçınmalısınız. Özellikle öğle saatlerine doğru travma yaratan, baskı kuran durumlarla karşılaşabiliriz. Güçlü olmayı öğreniyoruz. Ancak duygusal alanda kendimizi güvende hissedemediğimiz için oldukça yorulabiliriz. Neyse ki akşam saatlerinde daha huzurlu imkanlar doğuyor.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 5/Fırtına Esnek olmak gerekiyor. Takvime göre bugün Fırtına günündeyiz. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.