Sauna sperm sayısını azaltıyor

Düzenli olarak saunaya giden erkeklerde sperm sayısının azaldığı gözlemlendi.



Araştırmacılar sperm sayısı normal olan ve son 1 yıl içerisinde saunaya hiç gitmemiş 30 erkeği inceledi. Katılımcılar haftada 2 kez olmak üzere 3 aylık saunaya yazıldılar.



3 ay sonunda erkeklerin sperm sayısı ve yoğunluğunda azalma tespit edildi. Saunaya gitmeyi bıraktıktan 3 ay sonra bile sperm sayısının hala az olduğu kaydedildi. Ancak 6 ay sonra sperm sayısı normale dönebildi.



Uzmanlar yüksek sıcaklıkların sperm üretimini etkilediği sonucuna vardı. Katılımcıların testis sıcaklıklarının artmasının bunun nedeni olduğu eklendi. Maryland Üniversitesi'nden ürolog Andrew Kramer, " Testisler soğutucu görevi görür. Eğer belirli derecenin üzerinde sıcaklıklara maruz kalırsa testisler sperm üretimini doğru gerçekleştiremez," dedi.



Bu araştırma laptop, dar iç çamaşırı ve sıcak banyonun yarattığı etkiyi de destekliyor.