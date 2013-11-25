Sauna sperm sayısını azaltıyor
Sauna kan dolaşımı için faydalı olabilir ancak yeni bir araştırma sperm sayısını olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor.
Düzenli olarak saunaya giden erkeklerde sperm sayısının azaldığı gözlemlendi.
Araştırmacılar sperm sayısı normal olan ve son 1 yıl içerisinde saunaya hiç gitmemiş 30 erkeği inceledi. Katılımcılar haftada 2 kez olmak üzere 3 aylık saunaya yazıldılar.
3 ay sonunda erkeklerin sperm sayısı ve yoğunluğunda azalma tespit edildi. Saunaya gitmeyi bıraktıktan 3 ay sonra bile sperm sayısının hala az olduğu kaydedildi. Ancak 6 ay sonra sperm sayısı normale dönebildi.
Uzmanlar yüksek sıcaklıkların sperm üretimini etkilediği sonucuna vardı. Katılımcıların testis sıcaklıklarının artmasının bunun nedeni olduğu eklendi. Maryland Üniversitesi'nden ürolog Andrew Kramer, " Testisler soğutucu görevi görür. Eğer belirli derecenin üzerinde sıcaklıklara maruz kalırsa testisler sperm üretimini doğru gerçekleştiremez," dedi.
Bu araştırma laptop, dar iç çamaşırı ve sıcak banyonun yarattığı etkiyi de destekliyor.