Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Seçil İsminin Anlamı Nedir? Seçil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
03.09.2020 - 03:05 |

Seçil İsminin Anlamı Nedir? Seçil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Hem anlamı hem de okunuşu üzerinden çok özel bir yapıya sahip olan Seçil ismi, kız çocukları için modern adlar içerisinde gelmektedir. Peki, Seçil isminin anlamı nedir? Seçil ne demek, ne anlama gelir? İşte bu isim hakkında bilinmesi gereken detaylar.

Seçil İsminin Anlamı Nedir? Seçil Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Seçil ismi kız çocuklar için kullanılır ve Türkçede oldukça eski dönemden bu yana değerlendirilmektedir. Aynı zamanda Türkçe kökenli olması ile bir adım öne çıkmaktadır. Kişiyi özel yapan anlamı bulunması sebebiyle, anlamını öğrenen pek çok ebeveyn bu ismi değerlendiriyor.

Seçil Ne Demek?

Kız çocukları adına en sevilen isimler içerisinde Seçil gelmektedir. En önemlisi kişiye özel yapan anlamları ile beraber beğeni toplayan isimler içerisinde bulunuyor.

- Benzerleri arasından Seçil
- Beğenil
- Üstün ol
- Sevgi ve saygı gör

Bu anlamları kapsamında başkalarından daha özel biri olması üzerine ifade sunmaktadır. Ayrıcalıklı biri olması, sevgi ve saygı görmesi ve üstün özelliklere sahip biri şeklinde anlatılmaktadır. O yüzden böyle güzel ve etkili anlamları ile beraber, kız çocukları adına kullanılabilecek etkili isimlerden biridir.

Seçil aynı zamanda okunuşu kapsamında da güzel bir etki yaratıyor. Bu yönüyle de pek çok anne ve babanın, kız çocukları için değerlendirdiği isimlerden biridir. Ayrıca bu ismi tek başına kullanmanız ön plana çıkarken, tercihe bağlı olarak başka isimler üzerinden de bir araya getirebilirsiniz.

Seçil İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Seçil ismi konusunda merak edilen konulardan biri olarak Kur'an'da geçip geçmediği bulunmaktadır. Seçil ismi Kur'an'da yer almaz.

Güzel telaffuzu ve etkileyici anlamları ile beraber Seçil ismi, günümüzde Türkçede en sevilen adlar içerisinde bulunmaktadır. Son dönemlerde özellikle yaygın hale gelen bu güzel isim, kız çocuğunuzu çok daha özel biri haline getirmektedir. Hala bir isim arıyorsanız Seçil adını değerlendirebilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilinmeyen konuları açığa çıkarmak için aşırı özgüven içinde olabilirsiniz. İşlerinizin tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. İlişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Yakın çevrenizle vakit geçirmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Betül Yergök
Betül YergökKusurlarımız Güzelliğimiz mi?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalK Vitamini
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞTüp bebek nedir? Tüp bebek tedavisi nasıl ve kimlere uygulanır?
Op. Dr. Defne Erkara
Op. Dr. Defne ErkaraGenital bölge beyazlatması
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluEvlilik korkusu
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa2 Eylül Balık dolunayı: Burçlara etkileri
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluKireçlenmeye karşı egzersiz
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaYere sağlam basma zamanı
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginManuel terapi nasıl yapılır?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşünce ve hislerin gücü
En Çok İzlenen Videolar
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Prostat kanseri nedir, belirtileri nelerdir?Prostat kanseri nedir, belirtileri nelerdir?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nehir İsminin Anlamı Nedir? Nehir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Nehir İsminin Anlamı Nedir? Nehir Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Seda İsminin Anlamı Nedir? Seda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Seda İsminin Anlamı Nedir? Seda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sevda İsminin Anlamı Nedir? Sevda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sevda İsminin Anlamı Nedir? Sevda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Rüveyda İsminin Anlamı Nedir? Rüveyda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Rüveyda İsminin Anlamı Nedir? Rüveyda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber