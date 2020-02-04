Diyabet hastalığına sahip olan insanların beslenme tedavilerinin en önemli detayı yiyeceklerin doğru miktarlarda yenilmesidir. Özellikle hemen tatlıyı kesmek ve şekerli besinlerden mahrum kalmak canınızı sıkabilir. Ancak doktorunuza danışarak sizin için paylaştığımız 4 tatlıyı tüketebilirsiniz. Yapımları çok basit olan ve zamanınızı almayacak bu tatlı tariflerini diyabet hastası sevdiklerinize hazırlayabilirsiniz. İşte şeker hastaları için 4 tatlı tarifi...

Çilekli ve kivili chia mousse





Malzemeler:

-Dilimlenmiş 1 kivi

-Vanilya özü

-Toz tarçın (tatlandırmak için)

-Yarım bardak çilek, dilimlenmiş (100 gram)

-1 bardak az yağlı yoğurt

-1/4 bardak yağsız süt veya badem sütü (200 ml)

Nasıl yapılır?

-En başta, chia tohumlarını sütle karıştırın ve buzdolabında 3-4 saat bekletin. Sonra, bir mousse veya jel kıvamına geldiğini fark edeceksiniz.

-Buzdolabından çıkarın ve yoğurt, vanilya özü ve tarçın ekleyin. Ekstra bir tatlandırıcı eklemenize gerek yok.

-Servis yapmak için bir kalıbı bu mousse ile doldurun ve üzerine dilimlenmiş meyve ekleyin. İsterseniz, nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

Çikolata, tarçın ve kuruyemiş dondurması





Malzemeler:

-Toz tarçın (tatlandırmak için)

-Ezilmiş 6 ceviz

-125 ml az yağlı sade yoğurt

-250 gr az yağlı, şekersiz çikolatalı dondurma

-Yarım bardak sıcak suda çözülmüş 2 çay kaşığı çözünebilir kahve

Nasıl yapılır?

-Çözünebilir kahveyi, suyu, tarçını, ezilmiş cevizleri ve az yağlı yoğurdu bir kasede karıştırın.

-Çikolatalı dondurma ekleyin ve homojen bir kıvam oluşana kadar karıştırın.

-Bu dondurmayı kalıplara veya bardaklara dökün ve30-40 dakika boyunca dondurucuda saklayın.

Kahveli krem karamel





Malzemeler:

-4 yumurta sarısı

-8 yumurta akı

-1 bardak sıcak su

-2 bardak yağsız süt

-Yarım bardak mısır nişastası

-Yarım bardak sıcak suda çözünmüş 2 yemek kaşığı çözünebilir kahve

-Diyabet hastaları için uygun 2 yemek kaşığı tatlandırıcı

Nasıl yapılır?

-İlk başta, mısır nişastasını yağsız sütte çözün ve bir kenara koyun.

-Homojen bir karışım elde edene kadar yumurta sarılarını, beyazlarını ve tatlandırıcıyı bir kasede çırpın.

-Süt ve mısır nişastasını çözünebilir kahve ve su ile birlikte yavaşça ekleyin.

-Puding kalıplarını tart ile doldurun ve benmari ile, önceden 180ºC’ye ısıtılmış bir fırının içine koyun. Tamamen pişirin.

-Daha sonra soğumaya bırakın ve kalıplardan dikkatlice çıkarın.

-Tatlıyı servis etmeden önce buzdolabında en az 2 saat bekletin.

Kuruyemişli şekersiz kurabiye





Malzemeler:

-Ezilmiş 6 ceviz

-Toz tarçın (tatlandırmak için)

-2 yemek kaşığı viski (isteğe bağlı)

-250 gr az yağlı veya yağsız ricotta peyniri

-1 paket tatlandırıcısız jelatin

-1 yemek kaşığı kuru üzüm

-2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

-Diyabetikler için uygun 1 yemek kaşığı tatlandırıcı

-1 yemek kaşığı şekersiz toz kakao

Nasıl yapılır?

-Bir tencereye viskiyi koyun ve 2-3 dakika kaynatın.

-Bir kasede ricotta peynirini, toz kakaoyu, cevizi, yulaf ezmesini, kuru üzümü, tarçını ve tatlandırıcıyı karıştırın.

-Bu karışımın üzerine sıcak viskiyi dökün ve jelatin serpin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve kalıbı hazırlarken bunu bekletin.

-Kare bir kabı (ya da seçtiğiniz bir kalıbı) hafifçe nemlendirin. Buzdolabında 10 dakika bekletin.

-Karışımınızı kalıba dökün ve en az 3 saat buzdolabında bekletin.

-Servis yapmadan önce istenilen boyutlarda dilimleyin.

Afiyet olsun.