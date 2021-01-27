Şeker Hastalığına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Şekere (Diyabet) İyi Gelen Meyve Sebzeler...

Diyabet, kan (kan şekeri) de, glükoz miktarındaki bir artış ile karakterize edilen bir hastalıktır.

Şeker Hastalığı Nedir?

Kan şekerinizi kontrol etmeye, kalbinizi ve böbrekleri korumaya yardımcı olabilecek bazı yiyecekler vardır. Diyabet, şekerin deregülasyonunun bir hastalığıdır.

Şeker hastaları karbonhidratları düzgün şekilde metabolize edemezler, bu da iki problemi ortaya çıkarır. Hücrelere uygun şekilde yakıt sağlanmıyor. Dünyada engelliliğin ve ölümün önde gelen nedeni olan diyabet, bugün gerçek bir halk sağlığı sorunudur. Bu hastalık genellikle insülin eksikliği (tip 1 diyabet) veya morbid obezite (tip 2 diyabet) ile bağlantılıdır ve kötü yönetilirse ölümcül olabilir. Ayrıca birçok komplikasyona (nöropatiler, retinopatiler, nefropatiler, kardiyovasküler hastalıklar) neden olur.

Şeker Hastalığına Ne İyi Gelir?

Yiyecekler, diyabetin gelişmesinde ve metabolik risklerin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Bir şeker hastası olarak benimsemeniz gereken beslenme alışkanlıkları nelerdir? Kan şekerinizi stabilize etmek için düzenli programlara uymak önemlidir.

Karbonhidratlar (şekerler) vücudun enerjisini aldığı birincil kaynaktır. Şeker yiyeceklerle verildiğinde, vücut kandaki normal şeker seviyelerini geri kazanmak için her şeyi yapar.

Nitekim, her yemekten sonra ve gece boyunca, pankreas ve karaciğer, kandaki şeker seviyelerini sabit tutmaya izin veren hormonlar salgılar. Diyabetli kişilerde, bu düzenleyici hormonların anormal salgılanması veya hücreler tarafından yetersiz saptanması, kandaki fazla şekeri indükler. Buna hiperglisemi denir.

Bir diyabetik için sağlıklı bir yaşam tarzı, düzenli fiziksel aktivite ile ilişkili iyi kontrol edilen gıda alımına dayanır. Bunu yapmak için, burada diyabetli kişilere yaşam tarzlarını iyileştirirken metabolik komplikasyon riskini önlemek için bazı öneriler verilmiştir.

Şekere (Diyabet) İyi Gelen Meyve Sebzeler Nelerdir?

Dengeli bir diyet, vücudun düzgün çalışması için gerekli olan tüm besinleri sağlar. Lipidler, karbonhidratlar, proteinler, mineraller ve vitaminler için beslenme gereksinimleri bireyin cinsiyetine, yaşına ve aktivitesine göre değişir.

Her şey denge ile ilgili. Aslında, sağlanan yiyecekler ne kadar çeşitli olursa, vücudun ihtiyaçlarını karşılaması o kadar kolay olur.

Armut, meyvenin renginden sorumlu olan flavonoidler ve fenolik asitler dahil olmak üzere birçok fenolik bileşik sunar. Esas olarak meyvenin kabuğunda bulunan bu bileşenler, antioksidan etkileri sayesinde serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. Şeker hastaları için harikadır.

Armutta bulunan çözünür lif, ince bağırsakta glikoz emilimini yavaşlatır ve böylece kan şekerinin daha iyi kontrol edilmesini sağlar.

Avokado, güçlü bir antioksidan olduğu için mükemmel bir yemek seçimidir. Avokado aynı zamanda iyi yağlar olarak da adlandırılan tekli doymamış ras bakımından zengin bir meyvedir. Bir çalışma 1 avokadonun kan lipitlerinin azaltılmasında gerçek bir etkisi olduğunu göstermiştir. Bu, diyabetli bir kişide 2 ila 3 kat daha yüksek olan kardiyovasküler hastalık riskini önlemeye yardımcı olur.

Arpa, çözünür lif ve E vitamini açısından zengin, çok besleyici bir tam tahıllı tahıl ürünüdür. Bu tahıl, serbest radikal hasarıyla savaşmaya yardımcı olan bir antioksidandır. Şeker hastalarının vazgeçilmezidir.

Omega 3 kaynağı olan balık Tip 2 diyabet, pankreas tarafından üretilen ve glikozun hücrelere emilmesine yardımcı olan ve kan şekeri seviyelerini düzenleyen bir hormon olan insüline dirence neden olur. İnsülin direnci durumunda kanda çok fazla glikoz bulunur ve bu da hiperglisemiye neden olur.

Turpgillerden çiğ veya hafif pişirilmiş olarak yenen bir sebze olan brokoli, diyabetliler için etkisi ve özellikleri kanıtlanmış çok miktarda C vitamini içerir.

Mercimek, bezelye ve kuru fasulye yani baklagiller protein bakımından zengindir ve vücutta çok yavaş biçimde kana karışır.

Alkol, gazlı içecekler ve kafeinli içecekler kan şekeri düzeylerini olumsuz etkiler. Su, vücudun kandaki fazla glikozu atmasına yardımcı olurken, dehidratasyon riskini (şeker hastalığında biraz daha yüksektir) ve hiperglisemi riskini azaltır. İdeal olanı kadınlar için günde 8 bardak, erkekler için ise 10 bardak su içmektir.