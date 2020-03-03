03.03.2020 - 11:53 |
Selahattin Nehir'den yepyeni bir eser
Meddah ve Cellat, Altın Kitaplar logosuyla raflarda!
Meddah ve Cellat, Selahattin Nehir'in taklit, oyun, sahne, güç ve içimizde gizlenen şiddet üzerine okuruna tuttuğu "çatlaklar" içindeki bir ayna gibi; sayfalar ilerledikçe gerilimi artan, merak
ettiren ve şaşırtan bir metin. Romanda tanıdık bir kent yaşamı ile Kafkaesk bir atmosfer birbirine eklenip dururken okuyucu, meddahın hem zihninde hem de hikâyelerinde simgelerle örülü bir hayal ve gerçek çatışmasının ortasında buluyor kendini.
Sayfa Sayısı: 168
Fiyatı: 16.00 TL