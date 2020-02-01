01.02.2020 - 23:30 |
Serel Yereli yine olay yarattı!
Oynadığı dizi ile adını duyuran daha sonra müzik hayatına adım atan Serel Yereli, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Güzel şarkıcı hayatına ve eğitimine Amerika'da devam ediyor. Instagram hesabında 360 bin takipçiye ulaşan Serel Yereli'nin paylaştığı son fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı.
Serel Yereli geçen günlerde verdiği bir röportajda "Garip bir hayatım var, tehlikeli durumların içine düştüm ama ben çamura da batsam temiz çıkarım" çıkışıyla dikkatleri üzerine çekmişti.