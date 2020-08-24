Sert koşullar var

Bugün ne yapılabilir? Haftaya dikkatli adımlarla başlayalım. Bugün Ay Akrep’te ilerlerken, Mars ve Satürn arasında da bir kare açı var. Engelleri aşmak ancak önlemci olmak durumundayız. Öfke uyandıran ya da bizi kontrol etmeye çalışan durumlarla karşılaşabiliriz. Daha fazla dayanıklılık ve soğukkanlılık göstermeliyiz. Kurallarla, otorite figürleri ile olan ilişkilerde zorluklar gündeme gelebilir.

Nelerden kaçınmalı? Hem iş hayatında, hem de fiziksel çaba gerektiren konularda daha esnek olmaya bakalım. Belirli bir probleme takılıp kalmaktansa, alternatif yollar düşünebilir ya da beklemeyi tercih edebiliriz. Tüm bu zorlayıcı durumlar yakın ilişkilerimizde güvensizliklere yol açabilir. Daha sakin düşünelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Gece Daha fazla anlayış geliştirebiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Gece günündeyiz. Kendi iç dünyamıza, sezgilerimize kulak vermek durumundayız. Bugün düşüncelerimizde daha esnek olmaya özen gösterelim. Aşırı önyargılar ilişkilerimize ve hedeflerimize engeller çıkartabilir.